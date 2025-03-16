Okyanus balığı olmayı seçti şimdi dijitalde devrim yapıyor

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ÖZELLİKLE pandemi döneminde sıkça duyduğumuz bir kavram oldu dijital dönüşüm… Artık iş yapış şekilleri hızla değişiyor. Birçok yapı da dijitalle odaklı stratejiler geliştiriyor. Aysu Bilgin de bunlardan biri. Kurumsal hayatın ardından kendi hikayesini yazma yoluna giden ve Suit Your Job’u kuran Bilgin, bugün dünyada 1 milyardan, Türkiye’de ise 18 milyondan fazla kullanıcıya sahip LinkedIn platformunda kurum ve kişilerin dijital kimliğini güçlendiriyor. LinkedIn profesyoneli Aysu Bilgin, iş dünyasına yönelik dijital dünyada değer yaratıyor. Suit Your Job’un kurucusu Bilgin’le kariyer yolculuğundan dijital dünyaya ve gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk.

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İFLAS İŞİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Aysu Bilgin, mücadeleci ve vizyon sahibi bir babanın evladı olarak 1981’de İzmir’de dünyaya gelmiş. Başarılı bir iş insanı olan babanın farklı bir iş koluna yaptığı yatırımın sonu pek de iyi sonuçlanmamış. Yaşanan büyük iflas işin seyrini de değiştirmiş. O dönem Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde iktisat okuyan Bilgin, 3’üncü sınıfta çalışma hayatına ilk adımını atmış. Her ne kadar küçük yaşta ‘meraktan’ Hatay Perşembe Pazarı’nda su satışı yapsa da Aysu Bilgin, bu kez ekonomik gerekçelerle bir mücadelenin içine girmiş. Bir GSM operatörünün çağrı merkezinde 2002’de yarı zamanlı çalışmaya başlayan Bilgin, kariyerinde basamakları birer birer çıkmış. Aysu Bilgin, o süreci şöyle anlatıyor:

18 YILIN ARDINDAN AYRILIK

“Okulun ardından birçok arkadaşım, bankacılık ya da ilaç mümessilliği alanında kariyerine yön vermeyi seçiyordu. Ben de bir bankanın sınavına girdim ve kazandım. Ama tam o süreçte çalıştığım kurumda önemli bir terfi aldım. Bir süre sonra da kurumun saha ekiplerini kurma görevini üstlendim. Profesyonel kariyerim boyunca bu şirkette müşteri yöneticisi, satış müdürü, bölge satış müdürü görevlerinde bulundum. 2010’de en genç bölge satış müdürlerinden biri oldum. Bu kurumda 18 yıl çalıştım. Bu, benim için önemli bir deneyim oldu. Bu süreçte de Bahçeşehir Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı da yaptım. Satış rekorları kırdım. İzmir’den Antalya’ya kadar olan bölgeyi yönetiyordum. Ama 2017’de şirket benimle yol ayrımına gitti.”

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PLATFORMLA YENİ BİR HAYAT

İşine aşık olan biri için bu durum Aysu Bilgin’in pek de hoşuna gitmemiş. Zorlu bir dönemin ardından Aysu Bilgin, yeniden çalışma hayatına geri dönmüş. Bir gayrimenkul şirketinden satış direktörü olmuş ama çok da bu alanın kendine hitap etmediğini düşünmüş. Yeni arayış sürecinde bir arkadaşının önerisiyle odağını LinkedIn’e vermiş. Aysu Bilgin, “Gece gündüz burada araştırmalar yaptım. Satış, pazarlama, kariyer yönetimi ve iş geliştirme alanlarındaki deneyimimi bu platform kanalıyla bir iş modeline dönüştürebilir miyim? sorusuna yanıt aramaya başladım. Amerika’da bu mantıkla çalışan şirketin olduğunu görünce de harekete geçtim. Bu süreçte de yıllar önce bir iş insanıyla yaptığım sohbet önemli bir yönlendirici oldu. O, kendini akvaryum balığı olarak nitelendirmişti. Ben de ‘verilen işi çok güzel yaparım’ mantığıyla kendimi akvaryum balığı olarak görmüştüm. Ama aslında öyle değilmiş, çünkü ben aslında okyanus balığıymışım. Geniş bir çevre, yönetim becerileri gibi birçok artı değerle 2019’da İzmir’de Suit Your Job’u kurdum. Hikayem, profesyonel iş hayatından girişime evrildi” diyor.

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BU İŞ TUTMAZA EN GÜZEL YANIT

HER girişim hayata geçtiği süreçte; destekleyenler kadar, ‘bu iş tutmaz’ diyenlerle Aysu Bilgin de yüzleşmiş. ‘Bu iş tutmaz’ diyenlere en güzel yanıt ise bugün Aysu Bilgin’in kurduğu Suit Your Job’un 100’ün üzerinde şirketle çalışması olmuş. Aysu Bilgin, bu firmaların yüzde 25’inin de Türkiye’nin büyüklerinden oluştuğunu söylüyor ve ekliyor: "İzmir’de bulunmamıza rağmen hizmet verdiğimiz kurumların çoğunun merkezi İstanbul’da bulunuyor. Edindiğim bilgi ve tecrübeyi paylaşma hedefiyle; kurumsal ve bireysel LinkedIn yönetimi, pazarlama stratejisi, B2B ve B2C satış, dijital sponsorlu yayın yönetimi, iş geliştirme ve hedef odaklı strateji geliştirme gibi alanlarda hizmet veriyoruz. Şirketlerin dijital kimliklerini güçlendiriyoruz. İşletmelere daha fazla verimlilik, geniş müşteri tabanı, rekabet avantajı ve sürdürülebilir büyüme fırsatları sunarak geleceğin başarı hikayelerini yazıyor. Geniş kapsamlı dijital pazarlama ve profesyonel yönetim hizmetlerini bir araya getiriyoruz."

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Y KUŞAĞI İŞİ BURADA ARIYOR

AYSU Bilgin, LinkedIn’i çok kıymetli bir platform olarak görüyor. Bilgin, önemli kapılar açan platformla ilgili de şu bilgileri paylaşıyor:

“Dünyada 1 milyardan, Türkiye’de ise 18 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Aylık bazda ise globalde yaklaşık 310 milyon kullanıcısı mevcut. LinkedIn'in kullanıcılarının yüzde 48'i aylık, yüzde 16'sı ise günlük olarak platforma giriş yapıyor. Türkiye’de LinkedIn’i en fazla kullanan yaş aralığı ise 25-34. Globalde de kullanıcıların yüzde 59.1'i bu yaş aralığında. LinkedIn'in kullanıcı tabanının yüzde 58'inden fazlası üniversite mezunu. Y kuşağının yüzde 87'si LinkedIn'i iş aramak için kullanıyor. Dakikada 9 binden fazla üye iş başvurusu yapıyor. Dakikada 13 binden fazla bağlantı kuruluyor. Dakikada 1.6 milyondan fazla içerik paylaşımı yapılıyor. B2B’de potansiyel müşterilerin %80'i LinkedIn'den geliyor. LinkedIn, yüksek kaliteli potansiyel müşteri oluşturmada Facebook ve X'e göre yüzde 277 daha etkili. Kişisel markalaşmaya odaklanan LinkedIn kullanıcıları, iş tekliflerinde 3 kat artış görüyor. Güçlü başlıklara sahip LinkedIn profilleri 21 kat daha fazla profil görüntülemesi alıyor.”

KISA KISA

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* Aysu Bilgin, bilgi birikimini bugün sadece şirketi üzerinde aktarmıyor. Bilgin’in tüm gelirini Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne aktardığı ‘İş Dünyasında Dijital Networking Çağı: LinkedIn’ isimli bir kitabı bulunuyor. Bilgin, bu kitabın genişletilmiş ve güncellenmiş halini de pek yakında okuruyla buluşturmayı planlıyor. Ayrıca çeşitli dijital platformlarda ‘Dijital Kimlik Atölyesi - Aysu Bilgin’ isimli podcastiyle de kariyer, dijital kimlik ve network vizyonu alanlarında kendini geliştirmek isteyen dinleyicileriyle buluşuyor.

* Aysu Bilgin, yakın zamanda İzmir’de SYJ MeetUp: LinkedIn’le Güçlenen İş Dünyası isimli bir etkinlik düzenlediklerini anlatıyor, “İlerleyen süreçte bunu farklı kentlerde de yapmak gibi planlarımız var. Hayatın birçok noktasına dokunmak, değer yaratmak, büyümek, mevcudu iyileştirmek gibi hedeflerimiz var” diyor.