Nerede kalmıştık

Son dönemde faiz oranlarının yükselmesi, piyasalardaki belirsizlik ve döviz kurundaki hareketlilik gibi nedenlerle duraklama sürecine giren Ege gayrimenkul piyasası tekrar hareketlenmeye ve adından söz ettirmeye başladı.
ASLINDA her şey, 2010’lu yılların başında İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde ardı ardına konut, rezidans, AVM, iş merkezi ve otel yatırımlarının yükselmesiyle başladı. Milyon dolarlık yeni projelerle birlikte biz de 2012’de Hürriyet EGE’de ‘İnşaat Dünyası’ ismiyle sektördeki gelişmelerden projelere birçok konuya yer vermeye başladık.
YÜZDE 126 BÜYÜDÜ
O yıl Ege’nin 8 kentinde, yani Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak’ta toplam 77 bin 669 konut satıldı. Bir yıl sonra sektörde büyük bir büyüme gerçekleşti ve Ege’de konut satış oranı yüzde 126 artarak 175 bin 751’e ulaştı. Aynı dönemde Türkiye’de ise 2012’ye kıyasla yüzde 63 büyümeyle 1 milyon 144 bin 989 konut satış yoluyla el değiştirdi. Bu, o zamana kadar Türkiye tarihinde en büyük satış rakamı olarak önemli bir rekordu. Bunun arkasında ise 2013 başında yapılan KDV düzenlemesi oldu. 2013 önceki ruhsatlı konutların yüzde 1 KDV, 2013 ruhsatlı konutların yüzde 18 KDV ile, yani daha yüksek fiyattan satılacak olması KDV’nin yüzde 1 olduğu konutlardan almak isteyenleri harekete geçirdi. Yüzde 1 KDV stokundan yararlanmak isteyenler 2013’te alıma geçti. Ayrıca konut kredi faizlerinin yılın son çeyreğine kadar düşük seviyelerde kalması da konut alacakları hareketlendirdi.
2018’DE DURAKLAMA
Gayrimenkul sektöründeki bu hareketlilik ve büyüme trendi önümüzdeki yıllarda da devam etti. Taki 2018’e kadar... 2017’de Ege özelinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 6.7’lik büyümeyle 228 bin 772 konut satıldı. 2018’de ise yüzde 3.7 küçülmeyle Ege’nin 8 kentinde 220 bin 144 konut satıldı. Faiz oranlarının yükselmesi, piyasalardaki belirsizlik ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte Ege’de de hem yatırım iştahı, hem de konut alma süreci yavaşlamaya girmiş oldu. Düşüş 2019’da da sürdü.
PANDEMİDE REKOR
Ama bu düşüş tablosu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün de yaşandığı 2020’de değişti. Kamu bankalarının yaz aylarında uyguladığı faiz indirimi piyasayı hareketlendirdi ve 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 244 milyon 304 konut Ege’nin 8 kentinde satıldı. Böylece 2017’deki 224 bin 772 satış geride bırakılarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşılarak yeni bir rekora imza atıldı. Sıfır konutta yüzde 0.64, ikinci elde yüzde 0.74 oranlı kredi kampanyası, bekleyen alıcıyı harekete geçirdi. Haziran, temmuz ve ağustosta büyük ivme yakalayan kredili satış, rekoru getiren en önemli faktör oldu.
HAREKETLİLİK VAR
Bu yıl ise Ege’de konut satışları 2020’nin gerisinde. Yılın ilk 9 aylık verilerine göre yüzde 21.5’lik gerilemeyle Ege’de 150 bin 164 konut el değiştirdi. Her ne kadar konut satışlarında bir gerileme olsa da son dönemde özelikle İzmir’de konut sektörü yatırım anlamında tekrar hareketli günler yaşıyor. Burada pandemi sonrası konut tercihlerinde yaşanan değişim ve 2020’deki depremin de etkisi büyük.
EGE KONUŞTURUR
Her ne kadar inşaat maliyetlerinde bir artış gözlemlense de geçmişte olduğu gibi İzmir’de yine ardı ardına yeni projeler yükselmeye başladı bile. Satış anlamında da gayrimenkul sektörü tekrar hareketli günler yaşıyor. Tabii bunda geçtiğimiz ay kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitmesinin de payı büyük. Sektörün beklentisi ise bu indirimin daha da aşağı çekilmesi ve diğer özel bankalarında katılması yönünde. Tüm bu gelişmeler ışığında bundan sonraki süreçte, İzmir başta olmak üzere Ege kentleri yine gayrimenkul sektöründe oldukça hareketli günler yaşayacak görünüyor. Buna İstanbullular başta olmak üzere son dönemde yaşanan göç dalgasını da eklediğimizde Ege’nin reytinginin hayli artacağı bir gerçek. Yani gelecekte bolca Ege konuşacağız.
Nerede kalmıştık
Son dönemde faiz oranlarının yükselmesi, piyasalardaki belirsizlik ve döviz kurundaki hareketlilik gibi nedenlerle duraklama sürecine giren Ege gayrimenkul piyasası tekrar hareketlenmeye ve adından söz ettirmeye başladı.
ASLINDA her şey, 2010’lu yılların başında İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde ardı ardına konut, rezidans, AVM, iş merkezi ve otel yatırımlarının yükselmesiyle başladı. Milyon dolarlık yeni projelerle birlikte biz de 2012’de Hürriyet EGE’de ‘İnşaat Dünyası’ ismiyle sektördeki gelişmelerden projelere birçok konuya yer vermeye başladık.
YÜZDE 126 BÜYÜDÜ
O yıl Ege’nin 8 kentinde, yani Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak’ta toplam 77 bin 669 konut satıldı. Bir yıl sonra sektörde büyük bir büyüme gerçekleşti ve Ege’de konut satış oranı yüzde 126 artarak 175 bin 751’e ulaştı. Aynı dönemde Türkiye’de ise 2012’ye kıyasla yüzde 63 büyümeyle 1 milyon 144 bin 989 konut satış yoluyla el değiştirdi. Bu, o zamana kadar Türkiye tarihinde en büyük satış rakamı olarak önemli bir rekordu. Bunun arkasında ise 2013 başında yapılan KDV düzenlemesi oldu. 2013 önceki ruhsatlı konutların yüzde 1 KDV, 2013 ruhsatlı konutların yüzde 18 KDV ile, yani daha yüksek fiyattan satılacak olması KDV’nin yüzde 1 olduğu konutlardan almak isteyenleri harekete geçirdi. Yüzde 1 KDV stokundan yararlanmak isteyenler 2013’te alıma geçti. Ayrıca konut kredi faizlerinin yılın son çeyreğine kadar düşük seviyelerde kalması da konut alacakları hareketlendirdi.
2018’DE DURAKLAMA
Gayrimenkul sektöründeki bu hareketlilik ve büyüme trendi önümüzdeki yıllarda da devam etti. Taki 2018’e kadar... 2017’de Ege özelinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 6.7’lik büyümeyle 228 bin 772 konut satıldı. 2018’de ise yüzde 3.7 küçülmeyle Ege’nin 8 kentinde 220 bin 144 konut satıldı. Faiz oranlarının yükselmesi, piyasalardaki belirsizlik ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte Ege’de de hem yatırım iştahı, hem de konut alma süreci yavaşlamaya girmiş oldu. Düşüş 2019’da da sürdü.
PANDEMİDE REKOR
Ama bu düşüş tablosu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün de yaşandığı 2020’de değişti. Kamu bankalarının yaz aylarında uyguladığı faiz indirimi piyasayı hareketlendirdi ve 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 244 milyon 304 konut Ege’nin 8 kentinde satıldı. Böylece 2017’deki 224 bin 772 satış geride bırakılarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşılarak yeni bir rekora imza atıldı. Sıfır konutta yüzde 0.64, ikinci elde yüzde 0.74 oranlı kredi kampanyası, bekleyen alıcıyı harekete geçirdi. Haziran, temmuz ve ağustosta büyük ivme yakalayan kredili satış, rekoru getiren en önemli faktör oldu.
HAREKETLİLİK VAR
Bu yıl ise Ege’de konut satışları 2020’nin gerisinde. Yılın ilk 9 aylık verilerine göre yüzde 21.5’lik gerilemeyle Ege’de 150 bin 164 konut el değiştirdi. Her ne kadar konut satışlarında bir gerileme olsa da son dönemde özelikle İzmir’de konut sektörü yatırım anlamında tekrar hareketli günler yaşıyor. Burada pandemi sonrası konut tercihlerinde yaşanan değişim ve 2020’deki depremin de etkisi büyük.
EGE KONUŞTURUR
Her ne kadar inşaat maliyetlerinde bir artış gözlemlense de geçmişte olduğu gibi İzmir’de yine ardı ardına yeni projeler yükselmeye başladı bile. Satış anlamında da gayrimenkul sektörü tekrar hareketli günler yaşıyor. Tabii bunda geçtiğimiz ay kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitmesinin de payı büyük. Sektörün beklentisi ise bu indirimin daha da aşağı çekilmesi ve diğer özel bankalarında katılması yönünde. Tüm bu gelişmeler ışığında bundan sonraki süreçte, İzmir başta olmak üzere Ege kentleri yine gayrimenkul sektöründe oldukça hareketli günler yaşayacak görünüyor. Buna İstanbullular başta olmak üzere son dönemde yaşanan göç dalgasını da eklediğimizde Ege’nin reytinginin hayli artacağı bir gerçek. Yani gelecekte bolca Ege konuşacağız.