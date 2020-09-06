Mobil uygulamayla global pazarda

İngilizce hazırlık okuduğu lisede, yazılımla tanışır.
Aldığı kitapla da bu alanda kendini geliştirir ve zamanla ufak uygulamalar yapar. Bu birikim üniversite tercihinde de etkili olur ve Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ni kazanır. Emin Budak, okulun ardından da arkadaşıyla birlikte mobil uygulamalar üzerine İzmir’de şirket kurar. 3.5 yılın ardından ise şirketi devreden Emin Budak, kariyerine önce profesyonel olarak ardından da yazılım geliştirme şirketini kurarak devam eder. Geçtiğimiz yıl girişimlerine yeni bir halka ekleyen Emin Budak, çocuklara yönelik eğlendiren ve geliştiren mobil uygulama hedefiyle Kidso’yu hayata geçirir. Kidso ile dünya genelinde 1 milyon indirmeye ulaşan Emin Budak’ın hedefi ise global bir aktör olmak.
EMİN Budak... Yazılımla tanışığı ilk günden itibaren farkındalık yaratmayı kendine misyon edinen bir isim. Bilgi birikimiyle de mobil uygulamalarda önemli projelere imza atan genç bir girişimci. İnferne ile Kidso’nun kurucularından Emin Budak, hem girişimcilik serüvenini hem de gelecekle ilgili planlarını paylaştı. 1986 İzmir doğumlu Emin Budak, babasının asker olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
ACABA YAPABİLİR MİYİM
“Babam elektrik ve elektronik alanında çeşitli çalışmalar yapıyordu. Bende de onun etkisiyle elektrik ve elektroniğe karşı bir merak oluştu. Elektrikle ilgili basit devreler kuruyordum. Bu merak lise döneminde internete kaydı. İnternette basit basit programlar görüyordum. ‘Acaba ben yapabilir miyim’ diye araştırmalar yapınca da yazılımla tanışmış oldum. Açıkçası, o yıllarda örnek alabileceğimiz pek de kimse yoktu. En önemli kaynak kitaplardı. İngilizce hazırlık okurken bir kitap temin edip, yazılım alanında kendimi geliştirmeye başladım.”
İLK PARA REKLAMDAN
Yazılım alanında kendini geliştiren Emin Budak, lise yıllarında ufak uygulamalar da yapmaya başlar. Emin Budak, “Eğlence odaklı bir portal kurdum. Hatta ilk paramı da bu portal sayesinde Google reklamlarından kazandım. İnternet, bilgisayar ve yazılımla çok haşır neşir olunca da üniversite tercihim şekillenmiş oldu. 2005’te Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ni kazandım. Üniversite döneminde de boş durmadım. Şirketler için web siteleri yaptım. Bir süre sonra da mobil uygulamalara odaklandım. Üniversitenin ardından da okuldan bir arkadaşımla ortak şirket kurma kararı aldık. İzmir’de MobileCrea doğdu” diyerek, girişimcilik dünyasında attığı ilk adımı paylaştı.
ÇOCUKLAR İÇİN ADIM
İlk girişiminde kurumlardan gelen talebe göre mobil uygulamalar yapıp sattıklarını aktaran Emin Budak, hikayenin devamını şöyle anlattı:
“Belediyelere, yol tarifinden başkana direkt mesaja kadar birçok uygulama yaptık. Restoranlar için de mobil uygulamalar geliştirdik. Tabii, kendi uygulamalarımız da oldu. Ama bir süre sonra yap-satla pek de bir yere varamayacağımızı düşündük. Kendi geliştirdiğimiz projelere odaklanalım istedik ve 3.5 yılın ardından ortağımla şirketi devretme kararı aldık. Ben bir süre kariyerime profesyonel olarak devam ettim. Bankacılık sektörüne yönelik yazılım geliştirmeleri yaptım. Yine 3.5 senenin ardından ortaklı bir yapıyla İstanbul’da İnferne’i kurduk. Hem startup hem de bitcoin, kripto para sektörüne yönelik bir yapı. O yolunda devam ederken, geçen yıl yeni bir girişime hayat verdim. Yeni girişimimiz Kidso, pedagogların katkılarıyla çocuklara uygun özenle seçilmiş, eğlenceli ve eğitici hikayeler ile oyunlar barındırıyor.”
BİR İHTİYAÇTAN DOĞDU
EMİN Budak, “Çocuklar her gün dijital ortamda uygunsuz içeriğe rastlıyor. Özellikle de video izleme sitelerinde. Cinsel içerik, kötü dil kullanımı ve şiddet, çocukların daha genç yaşlarda dijital ortamda karşı karşıya kaldıkları sorunlardan bazıları. Ebeveynlerin de çocuklarının dijital ortamda izlediklerini sürekli takip etmeleri ve müdahale etmeleri çok zor olunca burada bir ihtiyaç olduğunu gördüm. Çocuğu olan arkadaşlarımla da konuştum. Ve Kidso projesi ortaya çıktı” diyor.
HEDEF DÜNYA MARKASI
EĞLENDİREN ve geliştiren bir uygulama misyonuyla yola çıkan Kidso’nun hedefinde okul öncesi eğitime destek olduğunu paylaşan Emin Budak, “Çocukların, eğlenceli masallar-hikayelerle hayal güçlerini geliştiren, eğitici oyunlar ve egzersizlerle de bilişsel becerilerini geliştiren bir uygulama. İki ortaklı bir yapı. Tüm operasyon, içerik, yazılım İzmir’den yönetiliyor. Aylık abonelik sisteminde çalışan mobil uygulamamız, şu an İngilizce ve Türkçe seçeneğiyle global pazarda yerini aldı. Amerika’dan İngiltere’ye birçok ülkede indirmelerimiz var. Kısa sürede de 1 milyon indirmeye ulaştık. Hedefimiz bu markayı global hale getirmek. Dubai odaklı Arap pazarı da gündemimizde” diyerek, gelecekle ilgili planlarını aktardı.
Mobil uygulamayla global pazarda
İngilizce hazırlık okuduğu lisede, yazılımla tanışır.
Aldığı kitapla da bu alanda kendini geliştirir ve zamanla ufak uygulamalar yapar. Bu birikim üniversite tercihinde de etkili olur ve Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ni kazanır. Emin Budak, okulun ardından da arkadaşıyla birlikte mobil uygulamalar üzerine İzmir’de şirket kurar. 3.5 yılın ardından ise şirketi devreden Emin Budak, kariyerine önce profesyonel olarak ardından da yazılım geliştirme şirketini kurarak devam eder. Geçtiğimiz yıl girişimlerine yeni bir halka ekleyen Emin Budak, çocuklara yönelik eğlendiren ve geliştiren mobil uygulama hedefiyle Kidso’yu hayata geçirir. Kidso ile dünya genelinde 1 milyon indirmeye ulaşan Emin Budak’ın hedefi ise global bir aktör olmak.
EMİN Budak... Yazılımla tanışığı ilk günden itibaren farkındalık yaratmayı kendine misyon edinen bir isim. Bilgi birikimiyle de mobil uygulamalarda önemli projelere imza atan genç bir girişimci. İnferne ile Kidso’nun kurucularından Emin Budak, hem girişimcilik serüvenini hem de gelecekle ilgili planlarını paylaştı. 1986 İzmir doğumlu Emin Budak, babasının asker olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
ACABA YAPABİLİR MİYİM
“Babam elektrik ve elektronik alanında çeşitli çalışmalar yapıyordu. Bende de onun etkisiyle elektrik ve elektroniğe karşı bir merak oluştu. Elektrikle ilgili basit devreler kuruyordum. Bu merak lise döneminde internete kaydı. İnternette basit basit programlar görüyordum. ‘Acaba ben yapabilir miyim’ diye araştırmalar yapınca da yazılımla tanışmış oldum. Açıkçası, o yıllarda örnek alabileceğimiz pek de kimse yoktu. En önemli kaynak kitaplardı. İngilizce hazırlık okurken bir kitap temin edip, yazılım alanında kendimi geliştirmeye başladım.”
İLK PARA REKLAMDAN
Yazılım alanında kendini geliştiren Emin Budak, lise yıllarında ufak uygulamalar da yapmaya başlar. Emin Budak, “Eğlence odaklı bir portal kurdum. Hatta ilk paramı da bu portal sayesinde Google reklamlarından kazandım. İnternet, bilgisayar ve yazılımla çok haşır neşir olunca da üniversite tercihim şekillenmiş oldu. 2005’te Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ni kazandım. Üniversite döneminde de boş durmadım. Şirketler için web siteleri yaptım. Bir süre sonra da mobil uygulamalara odaklandım. Üniversitenin ardından da okuldan bir arkadaşımla ortak şirket kurma kararı aldık. İzmir’de MobileCrea doğdu” diyerek, girişimcilik dünyasında attığı ilk adımı paylaştı.
ÇOCUKLAR İÇİN ADIM
İlk girişiminde kurumlardan gelen talebe göre mobil uygulamalar yapıp sattıklarını aktaran Emin Budak, hikayenin devamını şöyle anlattı:
“Belediyelere, yol tarifinden başkana direkt mesaja kadar birçok uygulama yaptık. Restoranlar için de mobil uygulamalar geliştirdik. Tabii, kendi uygulamalarımız da oldu. Ama bir süre sonra yap-satla pek de bir yere varamayacağımızı düşündük. Kendi geliştirdiğimiz projelere odaklanalım istedik ve 3.5 yılın ardından ortağımla şirketi devretme kararı aldık. Ben bir süre kariyerime profesyonel olarak devam ettim. Bankacılık sektörüne yönelik yazılım geliştirmeleri yaptım. Yine 3.5 senenin ardından ortaklı bir yapıyla İstanbul’da İnferne’i kurduk. Hem startup hem de bitcoin, kripto para sektörüne yönelik bir yapı. O yolunda devam ederken, geçen yıl yeni bir girişime hayat verdim. Yeni girişimimiz Kidso, pedagogların katkılarıyla çocuklara uygun özenle seçilmiş, eğlenceli ve eğitici hikayeler ile oyunlar barındırıyor.”
BİR İHTİYAÇTAN DOĞDU
EMİN Budak, “Çocuklar her gün dijital ortamda uygunsuz içeriğe rastlıyor. Özellikle de video izleme sitelerinde. Cinsel içerik, kötü dil kullanımı ve şiddet, çocukların daha genç yaşlarda dijital ortamda karşı karşıya kaldıkları sorunlardan bazıları. Ebeveynlerin de çocuklarının dijital ortamda izlediklerini sürekli takip etmeleri ve müdahale etmeleri çok zor olunca burada bir ihtiyaç olduğunu gördüm. Çocuğu olan arkadaşlarımla da konuştum. Ve Kidso projesi ortaya çıktı” diyor.
HEDEF DÜNYA MARKASI
EĞLENDİREN ve geliştiren bir uygulama misyonuyla yola çıkan Kidso’nun hedefinde okul öncesi eğitime destek olduğunu paylaşan Emin Budak, “Çocukların, eğlenceli masallar-hikayelerle hayal güçlerini geliştiren, eğitici oyunlar ve egzersizlerle de bilişsel becerilerini geliştiren bir uygulama. İki ortaklı bir yapı. Tüm operasyon, içerik, yazılım İzmir’den yönetiliyor. Aylık abonelik sisteminde çalışan mobil uygulamamız, şu an İngilizce ve Türkçe seçeneğiyle global pazarda yerini aldı. Amerika’dan İngiltere’ye birçok ülkede indirmelerimiz var. Kısa sürede de 1 milyon indirmeye ulaştık. Hedefimiz bu markayı global hale getirmek. Dubai odaklı Arap pazarı da gündemimizde” diyerek, gelecekle ilgili planlarını aktardı.