Lojistiğin hızlı balığı

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ÜRETMEK ya da pazarlamak kadar hiç kuşkusuz önemli bir başlık da lojistik… Günümüzde küresel lojistik pazarının 11 trilyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. E-ticaret endüstrisindeki gelişmeyle birlikte 2030’lu yıllarda küresel lojistik pazarının 19 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Pazar bir yandan büyürken diğer yandan sektör, tedarik süreçlerinde yaşanan yoğunluktan güvenliğe kadar çeşitli sorunlarla mücadele ediyor. İzmir merkezli Erk Holding’in şirketlerinden ErkPort ise sektörün sorunlarına yönelik geliştirdiği hızlı çözümlerle adından söz ettiriyor. Süveyş Kanalı’nı silahlı güvenlikle geçerek hem yükün hem de mürettebatın güvenliğini sağlayan Erkport’un Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Yaşayan’la sektördeki gelişmelerden şirketin çalışmalarına ve hedeflerine birçok konuyu konuştuk.

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* Volkan Yaşayan, Haydarpaşa Limanı’da araçları son kullanıcı için hazır hale getirdiklerini de söylüyor, “PDI hizmetimiz de var. Araçların yazılım yüklemesi, mekanik-teknik kontrollerden elektrik-elektronik kontrollerine her şeyi yapıyoruz. Bunun için bir alanımız var” diyor.

SORUN VE İHTİYACA ÇÖZÜM

2013’te kurulan Erkport Liman İşletmeleri A.Ş., bugün hizmet alanlarını liman operasyonları ve yönetimi, lojistik operasyonlar, depo yönetimi, araç lojistiği operasyonları ve Ro-Ro olarak gösteriyor. İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan, kariyerine yıllardır lojistik sektöründe devam eden ve birçok şirkette çalışan Volkan Yaşayan’ın yolu 2023’te Erkport ile kesişmiş. Volkan Yaşayan, sektörün sorun ve ihtiyaçlarına çözümler geliştirerek farkındalıklarını ortaya koyduklarını söylüyor ve ekliyor: “Pandemi döneminde artan konteyner fiyatlarına yönelik şirket, Türkiye ile Çin arasında Ro-Ro hattı başlatarak bir çözüm geliştirmiş. Bu hat yaklaşık 1 yıl sürüyor. Fiyatlar normalleşince kapanıyor. Benzer bir talep süreç içinde Türkiye ile İsrail arasında oluyor. İki ülke arasında bu kez Ro-Ro seferleri başlıyor. Paletli ve tekerli ürünler taşınıyor. Tabii şu an savaş nedeniyle bu hat çalışmıyor.”

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TESLİM SÜRESİ 4 GÜNE İNDİ

Tüm bu tecrübelerle birlikte de odak otomotiv sektörüne yönelmiş. Volkan Yaşayan, pandemiyle birlikte otomotiv sektöründe talep artışıyla birlikte tedarik anlamında da sıkıntıların yaşandığını hatırlatıyor, “İnsanlar araç bulmakta zorlanıyordu. Bunun bir nedeni de limanlardaki yoğunluktu. Üretilen aracın bir yerden bir yere taşınması sorundu. Limanlarda doluluk had saffadaydı. Büyük gemiler ortalama 3-4 bin araç taşıyor ve rotasyonu da çok uzun zaman alabiliyor. Biz ise bu süreçte Stellantis’le işbirliğine gittik. Yaklaşık bin araç kapasiteli orta boy gemilerimizle hizmet vermeye başladık. Teslimat sürelerini 4 güne indirdik. Hızlı hizmet vermeye başladık. Çok yoğun kullanımı olmayan Haydarpaşa Limanı’nı otomobil taşımasında önemli bir üst haline getirdik. Haydarpaşa Limanı’na gelen otomobilleri kiraladığımız feribotlarla Gemlik, Derince, Bodrum, Mudanya, İzmir’e taşıdık. Dağıtım kolaylığı sağladık. Hatta otomobile oluşan yoğun talebe karşılık Haydarpaşa’da teslim noktası oluşturduk. Burası otoporta dönüştü” diyor.

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* Otomotiv sektörü için önemli bir liman haline gelen Haydarpaşa’nın da doluluk oranın yüzde 90’lara ulaştığını söylüyor Volkan Yaşayan… Yaşayan, “Haydarpaşa dolunca Yalova’da yeni bir liman açtık. Bu ay itibariyle de ilk gemi yanaştı. Burada bir partnerimiz var. Biz faaliyetlerimizde alanında uzman olan çözüm ortaklarıyla ilerliyoruz” diye konuşuyor.

SÜVEYŞ’İ SİLAHLI

GÜVENLİKLE

GEÇİYORUZ

ERKPORT, Avrupa ile Türkiye arasındaki karşılıklı seferlerin ardından ‘bu operasyonu farklı hatlarda da yapabilir miyiz’ sorusuna yanıt arama başlamış. Bu sorunun yanıtı, Avrupa ile Kuzey Afrika arasında otomobil taşımacılığı olmuş. Zamanla buna Avrupa ile Kuzey Amerika hattı da eklenmiş. Orta boy gemilerle hızlı hizmet verdiklerini söylüyor Volkan Yaşayan… “Bizim 4 günde yaptığımız araç teslimatını büyük gemiler 20-25 günde yapabiliyor” diyen Yaşayan, sözlerine şöyle devam ediyor: “Özünde butik bir felsefeyle çalışıyoruz. Yaptığımız taşımalarla otomotiv sektörünün büyük hareketlenme yapmasına vesile olduk. 2024’ün başında ise Türkiye-Akdeniz-Orta Doğu-Çin hattında Ro-Ro seferleri yapmaya başladık. Burada da Süveyş Kanalı’nı kullanarak yol alıyoruz. Bugün rakiplerimiz Ümit Burnu’nu kullanarak ilerliyor. Ve zaman çok uzadı. Süveyş Kanalı’nda sorun hala sürüyor. Biz burada bir partnerlik yaptık ve gemilerimiz buradan silahlı güvenlik personeliyle geçiyor. Transit süresini kısalttık ve taşıdığımız ürünün ve mürettebatın güvenliğini sağladık. Şu an özellikle Orta Doğu’da bir pazar var ve bu seferlerle önemli bir açığa da çözüm geliştirmiş olduk. Şu an burada 3 gemi çalıştırıyoruz. Hızlı çözümleri önemsiyoruz. Gemilerimiz Orta Doğu’ya gidip boşaldıktan sonra rotasını Çin’e çeviriyor ve oradan da ağırlıklı paletli ürün dediğimiz iş makinalarını alıp Avrupa’ya, Türkiye’ye ya da Kuzey Afrika’ya getiriyor.”

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HEDEF GLOBAL BİR

OYUNCU OLMAK

VOLKAN Yaşayan, 25’in üzerinde ülkeye hizmet verdiklerini, çeşitli lokasyonları da aktarma limanı olarak kullandıklarını söylüyor. Verimlilik prensibiyle hareket ettiklerini, sürdürülebilir ve takip edilebilir bir hizmet anlayışıyla çalıştıklarını paylaşan Yaşayan, şirketin hedeflerini şöyle anlatıyor: “Hizmet ihracatçısı olduk. Hedefimiz ise bu alanda global bir oyuncu olmak. Bunun için de hem gemi sayımızı hem de hat sayımızı artırmak gibi planlarımız var. Mevcut lokasyonların yanı sıra gündemde Güney Afrika ve Güney Amerika var. Ayrıca Kuzey Amerika’da da daha da büyümek istiyoruz. 17 olan gemi sayımızı da 2025’te 25’e çıkaracağız. Bazı gemilerimiz de büyüyecek. Akdeniz’de liman yatırımları gündemde. Türkiye’de demiryolu taşımacılığına da bakıyoruz. Tüm operasyonlarımızı da yaparken karbon emisyonlarımızı azaltmak adına yoğun bir mesai harcıyoruz. Bizim şu anda Hollanda’da bir ofisimiz var. Buna ilerleyen süreçte Çin’i de eklemek istiyoruz. Zamanla farklı ülkelerde de ofislerimiz olacak.”