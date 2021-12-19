Kurumsal hayatı bırakıp çiftçi oldu

Önce oyuncak bebekleri için kıyafetler tasarlar ve diker. Bu alandaki merakıyla da hem lise hem üniversite eğitimini, moda ve hazır giyim üzerine yapar. Cahide Erden, okulun ardından da kariyerine tekstil sektöründe profesyonel olarak devam eder. En son çalıştığı şirketin küçülme kararı almasıyla birlikte Cahide Erden de kendi işini kurma hayalini gerçekleştirmek için harekete geçer. Ve Hollanda’dan gelen siparişle birlikte 2011’de İzmir’de Azure Tekstil’i kurar. Ağırlıklı organik bebek ve çocuk giyimi üzerine uzmanlaşır, ihracat yapar. 2021’de ‘Nova Scotia’ ismiyle kendi markasını hayata geçiren Cahide Erden’in gündeminde hem ürün gamını genişletmek hem de yeni pazarlarda büyümek var.

CAHİDE Erden... Çocuk yaşta başlayan tutkusunu işe dönüştüren bir iş insanı. Bunu da basamakları birer bire çıkarak hayata geçiren bir girişimci. Azure Tekstil’in kurucusu ve Nova Scotia markasının yaratıcısı olan Cahide Erden ile girişimcilik serüvenini ve yarınlara dair hedeflerini konuştuk. Giyim öğretmeni bir anne ile derici bir babanın kızı olarak 1982’de İzmir’de dünyaya ‘merhaba’ diyen Cahide Erden, tekstilin içinde büyüdüğünü paylaşarak, şöyle devam etti:

HEM DİSİPLİN HEM TUTKU

“Hem annem hem de babamın işleri nedeniyle tekstil sektörünün içine doğdum diyebilirim. Benim maceram ise annemin yönlendirmeleriyle oyuncak bebeklerime kıyafet tasarlayıp dikerek başladı. Hatta ilkokul yıllarında yine annemin öncülüğünde örgü de yaptım. Ama annem bunu hep bir kalıba göre yaptırdı. Yani hem bir disiplin hem de bir tutkuyla büyüdüm. Bu tutku eğitim tercihlerimde de yönlendirici oldu. Liseyi moda tasarım üzerine okudum. Daha sonra ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde hazır giyim üzerine eğitim aldım.”

KENDİ İŞİMİ KURMALIYIM

Cahide Erden, üniversiteden 2001’de mezun olduktan sonra İzmir’de tekstil sektöründe iş hayatına ilk adımı atar. Bir profesyonel olarak işin mutfağında çalışan Cahide Erden, “Üretim süreçlerine tanıklık ettim. En son bir İtalyan firmada çalışıyordum. Bu firma, global bir marka için üretim yapıyordu. Ben de o markanın Türkiye’deki üretiminden sorumluydum. Çok yoğun bir tempom vardı. Ama bir süre sonra İtalyan firma küçülme kararı aldı. Bu kararla ben de kendimi sorgulamaya başladım. Aslında liseden itibaren hep ‘kendi işimi yapmalıyım’ diyordum. Firmanın küçülme kararıyla birlikte de bunu hayata geçirmek için uygun zamanın geldiğini düşündüm” diyerek, hayalinin peşinden gittiğini anlattı.



