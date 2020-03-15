Köy pazarından yapay zekaya

AĞABEYİ ile birlikte ilkokul yıllarında sebze-meyve komisyonculuğu yapan babasından arta kalan ürünleri pazarda satarak ticarete ilk adımı atar.
Avukat olmak istese de yanlış yönlendirmelerle kendini Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi’nde bulur. Esra Ulaşan, üniversite sürecinde finans dünyasına merak salar ve harçlığını fonlarda değerlendirmeye başlar. İktisat üzerine yüksek lisans yapan Esra Ulaşan, doktora için ise Ege Üniversitesi’ne gelir. Robo danışmanlık yazılımları üzerinde çalışmak için ABD’ye giden Ulaşan, North Carolina State University’deki eğitimi sırasında bir algoritma geliştirir. Finans sektöründe kullanımı hızla yaygınlaşan yapay zeka teknolojisine odaklanan Esra Ulaşan, İzmir’de 2018’de 4 ortaklı bir yapıyla kendi şirketini kurar. Bugün yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon ve robo danışmanlık platformu ‘Akıllıfon’ ile yoluna devam eden Ulaşan, yeni işbirlikleriyle finans sektörüne imzasını atmayı hedefliyor.
ESRA Ulaşan... Hayallerinin peşinden koşan ve bunun gerçekleşmesi adına da yoğun bir mücadele veren bir isim. Köy pazarında başlayan paraya yön verme serüvenine geliştirdiği algoritmayla farkındalık katan genç bir girişimci. Smart Capital Yazılım ve Danışmanlık’ın kurucu ortaklarından Esra Ulaşan ile hem girişimcilik hikayesini hem de gelecek planlarını konuştuk. Annesinin ev hanımı, babasının ise sebze-meyve komisyonculuğu yaptığını paylaşan 1985 Uşak Karahanlı doğumlu Esra Ulaşan, hikayesinin devamını şöyle anlattı:
İLKOKULDA TEZGAH AÇTI
“Karahanlı’nın bir köyünde babam bildim bileli ticaretin içindeydi. O da bunu babasından öğrenmiş ve çekirdekten yetişmiş biri. İlkokula gittiğimiz yıllarda kabzımallık yapan babam, aramızda bir yaş olan ağabeyim ile bana da köy pazarında tezgah açtı. Toptan ticaretini yaptığı sebze ve meyvelerden arta
kalan ürünleri biz ağabeyimle birlikte o pazarda sattık. Ticaretle, parayla ilk tanışmam da böyle oldu. Okuldan kalan ve yaz tatillerinde bu süreç hep devam etti. Bu benim için önemli bir deneyimdi.”
KÜÇÜK KÜÇÜK FON ALIP SATTI
İlk ve ortaokulu köyünde okuyan Esra Ulaşan, lise için ise annesinin yönlendirmesiyle ağabeyiyle birlikte Uşak merkeze gider. “Başımızda bir büyüğümüz olmadan liseyi okumamız da bize artı yazdı” diyen Ulaşan, her ne kadar ticaretle haşır neşir olsa da dayısının da etkisiyle avukat olmayı istediğini söyleyerek, “Ama bu hayalim olmadı, çünkü yanlış yönlendirmelerle Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi’ni kazandım. Açıkçası bölümümden çok da memnun değildim. Bu süreçte ticaretten gelen yapıyla finansa merak saldım. Sürekli borsayı takip etmeye başladım. Harçlığımla küçük küçük fon alıp satıyordum. Üniversitenin ardından dil eğitimi için İngiltere’ye gittim. 1 yıl sonra önce İstanbul, ardından da Uşak’ta iktisat üzerine yüksek lisans yaptım” diyerek, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ise doktora serüvenin başladığını aktardı.
KIRILMAYI AMERİKA’DA YAŞADI
Bir yandan Ege Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan, öte yandan doktorasına devam eden Esra Ulaşan, o süreci şöyle aktardı:
“Bu dönem benim kariyerim anlamında da kırılmanın yaşandığı bir dönem oldu. Danışman hocamın yönlendirmesiyle Amerika’da North Carolina State University’e bursu olarak gittim. Burada Mehmet Caner ile çalışma fırsatım oldu. Mehmet Caner büyük veri, ekonomi, finans üzerine çalışan, teoremler geliştiren ve bunları piyasalara uygulayan bir akademisyendi. 2015-2016 döneminde bulunduğum Amerika süreci, hayatımı değiştirdi. Finans sektöründe kullanımı hızla yaygınlaşan yapay zeka teknolojilerine odaklandım. Finansal tavsiyeler sunan yapay zeka tabanlı uygulamalar olarak tanımlanan ‘robo danışmanlık’ yazılımları üzerinde çalıştım. Ve Amerika’daki eğitimim sırasında bir algoritma geliştirdim. Geliştirdiğimiz simülasyonlarla algoritma olumlu sonuç verdi. 2017’de doktoram bitti. Ve Ege Üniversitesi’nden istifa ettim. Farklı piyasalarda başarısını kanıtlayan algoritmayı ticarileştirme hedefiyle de 2018’de 4 ortaklı bir yapıyla Ege Teknopark’ta Smart Capital Yazılım ve Danışmanlık kuruldu.”
İLK ÜRÜN
AKILLIFON
SMART Capital’in TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci desteğiyle kurulduğunu aktaran Esra Ulaşan, süreç içerisinde KOSGEB’in AR-GE ve inovasyon desteğinden de yararlandıklarını belirterek, “Algoritmayı ticarileştirme hedefiyle ‘Akıllıfon’ ismiyle bir platform oluşturduk. Akıllıfon’u risk profili, beklentileri ve kısıtlarına yönelik algoritmalara dayalı olarak kişiye özel optimal varlık dağılımı, dinamik yatırım önerileri sunan, portföyü izleyen, otomatik yöneten yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon ve robo danışmanlık platform olarak tanımlayabiliriz” diyor.
HEDEF GLOBAL
AKILLIFON’un doğrudan yatırımcılara hizmet vermediğini aktaran Esra Ulaşan, bunun nedenini ise şöyle anlattı; “Şu an SPK’nın tanımladığı, bireysel olarak portföy tavsiyesi, yatırım tavsiyesi verebilecek kuruluşlar var. Bu kuruluşlar yatırımcılara doğrudan temas ediyor. Bizim aslında direkt müşterilerimiz portföy yatırım şirketleri, bankalar. Biz onların sistemleri içerisine entegre olup oradan doğrudan yatırımlara ulaşmayı hedefliyoruz. Yatırımcılara bu kuruluşlar aracılığıyla tavsiyelerde bulunuyoruz. Çeşitli bankalarla kavram kanıtlama sürecindeyiz. Bu süreçlerde çeşitli portföyler oluşturup bunların simülasyonunu yapıp, test edip birlikte değerlendiriyoruz. Platformumuzda geliştireceğimiz alanları birlikte tasarlıyoruz. Yakın zamanda KoçSistem ile bir iş partnerliği anlaşması imzaladık. Firmamızın globale hizmet veren bir finansal teknoloji şirketi olmasını istiyoruz. Bunun için de ilerleyen süreçte yeni işbirlikleri gündeme gelebilir.”
Köy pazarından yapay zekaya
AĞABEYİ ile birlikte ilkokul yıllarında sebze-meyve komisyonculuğu yapan babasından arta kalan ürünleri pazarda satarak ticarete ilk adımı atar.
Avukat olmak istese de yanlış yönlendirmelerle kendini Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi’nde bulur. Esra Ulaşan, üniversite sürecinde finans dünyasına merak salar ve harçlığını fonlarda değerlendirmeye başlar. İktisat üzerine yüksek lisans yapan Esra Ulaşan, doktora için ise Ege Üniversitesi’ne gelir. Robo danışmanlık yazılımları üzerinde çalışmak için ABD’ye giden Ulaşan, North Carolina State University’deki eğitimi sırasında bir algoritma geliştirir. Finans sektöründe kullanımı hızla yaygınlaşan yapay zeka teknolojisine odaklanan Esra Ulaşan, İzmir’de 2018’de 4 ortaklı bir yapıyla kendi şirketini kurar. Bugün yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon ve robo danışmanlık platformu ‘Akıllıfon’ ile yoluna devam eden Ulaşan, yeni işbirlikleriyle finans sektörüne imzasını atmayı hedefliyor.
ESRA Ulaşan... Hayallerinin peşinden koşan ve bunun gerçekleşmesi adına da yoğun bir mücadele veren bir isim. Köy pazarında başlayan paraya yön verme serüvenine geliştirdiği algoritmayla farkındalık katan genç bir girişimci. Smart Capital Yazılım ve Danışmanlık’ın kurucu ortaklarından Esra Ulaşan ile hem girişimcilik hikayesini hem de gelecek planlarını konuştuk. Annesinin ev hanımı, babasının ise sebze-meyve komisyonculuğu yaptığını paylaşan 1985 Uşak Karahanlı doğumlu Esra Ulaşan, hikayesinin devamını şöyle anlattı:
İLKOKULDA TEZGAH AÇTI
“Karahanlı’nın bir köyünde babam bildim bileli ticaretin içindeydi. O da bunu babasından öğrenmiş ve çekirdekten yetişmiş biri. İlkokula gittiğimiz yıllarda kabzımallık yapan babam, aramızda bir yaş olan ağabeyim ile bana da köy pazarında tezgah açtı. Toptan ticaretini yaptığı sebze ve meyvelerden arta
kalan ürünleri biz ağabeyimle birlikte o pazarda sattık. Ticaretle, parayla ilk tanışmam da böyle oldu. Okuldan kalan ve yaz tatillerinde bu süreç hep devam etti. Bu benim için önemli bir deneyimdi.”
KÜÇÜK KÜÇÜK FON ALIP SATTI
İlk ve ortaokulu köyünde okuyan Esra Ulaşan, lise için ise annesinin yönlendirmesiyle ağabeyiyle birlikte Uşak merkeze gider. “Başımızda bir büyüğümüz olmadan liseyi okumamız da bize artı yazdı” diyen Ulaşan, her ne kadar ticaretle haşır neşir olsa da dayısının da etkisiyle avukat olmayı istediğini söyleyerek, “Ama bu hayalim olmadı, çünkü yanlış yönlendirmelerle Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi’ni kazandım. Açıkçası bölümümden çok da memnun değildim. Bu süreçte ticaretten gelen yapıyla finansa merak saldım. Sürekli borsayı takip etmeye başladım. Harçlığımla küçük küçük fon alıp satıyordum. Üniversitenin ardından dil eğitimi için İngiltere’ye gittim. 1 yıl sonra önce İstanbul, ardından da Uşak’ta iktisat üzerine yüksek lisans yaptım” diyerek, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ise doktora serüvenin başladığını aktardı.
KIRILMAYI AMERİKA’DA YAŞADI
Bir yandan Ege Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan, öte yandan doktorasına devam eden Esra Ulaşan, o süreci şöyle aktardı:
“Bu dönem benim kariyerim anlamında da kırılmanın yaşandığı bir dönem oldu. Danışman hocamın yönlendirmesiyle Amerika’da North Carolina State University’e bursu olarak gittim. Burada Mehmet Caner ile çalışma fırsatım oldu. Mehmet Caner büyük veri, ekonomi, finans üzerine çalışan, teoremler geliştiren ve bunları piyasalara uygulayan bir akademisyendi. 2015-2016 döneminde bulunduğum Amerika süreci, hayatımı değiştirdi. Finans sektöründe kullanımı hızla yaygınlaşan yapay zeka teknolojilerine odaklandım. Finansal tavsiyeler sunan yapay zeka tabanlı uygulamalar olarak tanımlanan ‘robo danışmanlık’ yazılımları üzerinde çalıştım. Ve Amerika’daki eğitimim sırasında bir algoritma geliştirdim. Geliştirdiğimiz simülasyonlarla algoritma olumlu sonuç verdi. 2017’de doktoram bitti. Ve Ege Üniversitesi’nden istifa ettim. Farklı piyasalarda başarısını kanıtlayan algoritmayı ticarileştirme hedefiyle de 2018’de 4 ortaklı bir yapıyla Ege Teknopark’ta Smart Capital Yazılım ve Danışmanlık kuruldu.”
İLK ÜRÜN
AKILLIFON
SMART Capital’in TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci desteğiyle kurulduğunu aktaran Esra Ulaşan, süreç içerisinde KOSGEB’in AR-GE ve inovasyon desteğinden de yararlandıklarını belirterek, “Algoritmayı ticarileştirme hedefiyle ‘Akıllıfon’ ismiyle bir platform oluşturduk. Akıllıfon’u risk profili, beklentileri ve kısıtlarına yönelik algoritmalara dayalı olarak kişiye özel optimal varlık dağılımı, dinamik yatırım önerileri sunan, portföyü izleyen, otomatik yöneten yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon ve robo danışmanlık platform olarak tanımlayabiliriz” diyor.
HEDEF GLOBAL
AKILLIFON’un doğrudan yatırımcılara hizmet vermediğini aktaran Esra Ulaşan, bunun nedenini ise şöyle anlattı; “Şu an SPK’nın tanımladığı, bireysel olarak portföy tavsiyesi, yatırım tavsiyesi verebilecek kuruluşlar var. Bu kuruluşlar yatırımcılara doğrudan temas ediyor. Bizim aslında direkt müşterilerimiz portföy yatırım şirketleri, bankalar. Biz onların sistemleri içerisine entegre olup oradan doğrudan yatırımlara ulaşmayı hedefliyoruz. Yatırımcılara bu kuruluşlar aracılığıyla tavsiyelerde bulunuyoruz. Çeşitli bankalarla kavram kanıtlama sürecindeyiz. Bu süreçlerde çeşitli portföyler oluşturup bunların simülasyonunu yapıp, test edip birlikte değerlendiriyoruz. Platformumuzda geliştireceğimiz alanları birlikte tasarlıyoruz. Yakın zamanda KoçSistem ile bir iş partnerliği anlaşması imzaladık. Firmamızın globale hizmet veren bir finansal teknoloji şirketi olmasını istiyoruz. Bunun için de ilerleyen süreçte yeni işbirlikleri gündeme gelebilir.”