İzmirli kardeşler dünyaya Almanca öğretiyorlar

‘Almanca zordur’ algısını geliştirdikleri metotlarla kıran DAS Akademie’nin kurucuları Nezih Sorguç ve Nilgün Akdoğan, bugün hem İzmir hem de Berlin’de 10’larca millete Almanca öğretiyor. 2007’de minticity.com ile dil eğitimini dijital platforma da taşıyan iki kardeş, önümüzdeki yıl hem bunu Avrupa’ya taşımaya hem de İstanbul’a üçüncü şubeyi açmaya hazırlanıyor.
DAS Akademie... Almanca eğitiminde İzmir’den çıkıp bir dünya markası olmayı başarmış bir kurum. Ve kurulduğu 1998’den bu yana da dil eğitimi konusunda olanla yetinmek yerine yenilikler üreten bir yapı. DAS Akademie’nin kurucuları Almanca sevdalısı Nilgün Akdoğan ile girişimci Nezih Sorguç ile hem kurumun öyküsünü, hem de çalışmalarını konuştuk. Anne ve babasının 1971’de Almanya’ya işçi olarak giden ailelerden olduğunu söyleyen Nilgün Akdoğan, “Almanya doğumluyum. 8 yaşında iken babamın trafik kazası geçirmesiyle ailemiz büyük bir kırılma yaşadı. Çok zor bir dönemdi. Babamın 3 yıl hastanede kaldığı süreçte ağabeyim Nezih Sorguç, ev ekonomisine katkı için kamyonculuk, boyacılık ve futbol gibi çeşitli işler yaptı. İşletme okuyup ihracat ithalat odağında farklı işler yaptı. Daha sonra annemlerle 1991’de İzmir’e geldik. Ağabeyim Nezih Sorguç Berlin’de kaldı” diyerek hikayelerini anlattı.
‘Biz yapalım dedi’ ve...
İzmir’de lisenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği’ni kazanan Nilgün Akdoğan, çok başarılı bir öğrencilik süreci yaşadığını anlatarak, “Birçok iş teklifi alıyordum. Benim aklımda da yüksek lisans yapıp, akademisyen olarak kariyerime devam etmeyi planlıyordum. O yıllarda yatırım danışmanı ağabeyim işin seyrini değiştirdi. Almanya’da bir şirketin dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrencileri dil kamp için ülkeye getirdiğini, Türkiye’de de bir partner aradığını söyledi. Ve bu partnerin benim olmam gerektiğini söylese de istemedim. Ama aylık bin 500 mark maaşı duyunca fikrim değişti. ‘Bu adam çok iyi para kazanıyor ki aylık bin 500 mark maaş veriyor. Neden bu işi biz yapmıyoruz’ dememle ağabeyimde ışık yandı” diyerek üniversite 4’üncü sınıfta 50 bin mark krediyle DAS Akademie’nin 80 metrekarelik bir ofiste kurulduğunu dile getirdi.
İkinci şube Berlin’e
İlk etapta dil kampı olarak yola çıktıklarını ve 12 öğrenciyi Almanya’ya götürdüklerini dile getiren Nezih Sorguç, şöyle devam etti:
“Eğlendirerek, keyif alarak dil öğretelim misyonuyla hareket ettik. Ve bir süre sonra da dil kampının yanına Almanca öğretmeni olan kız kardeşim Nilgün Akdoğan’ın en büyük arzusu olan Almanca eğitimine başladık. Nilgün Akdoğan’ın geliştirdiği metotlarla ‘Almanca zordur’ algısını yenilikçi çözümlerle değiştirmeyi başardık. Daha sonra İzmir’den sonra ikinci şubemizi Berlin’de açtık. Burada 60’a yakın millete Almanca öğretiyoruz. Ben Almanya ayağını yönetiyorum. Hem İzmir’de hem de Berlin’de ağırlıklı üniversite öğrencileri olmak üzere farklı yaş grupları için Almanca eğitim programlarının yanı sıra tercüme, yayıncılık ve danışmanlık hizmetlerimiz bulunuyor.”
DİJİTAL PLATFORMA TAŞIDILAR
ALMANCA dil eğitiminde fark yaratan yönlerini Nilgün Akdoğan, şöyle özetledi:
“Ben Almanca aşığı biriyim. Ve bu dilin daha çok insan tarafından konuşulması adına ‘DAS Eğitim Metodu’nu geliştirdim. Avrupa Birliği Eğitim Konseyi’nin belirlediği standartlar çerçevesinde hazırladığım metot sayesinde Almanca’yı hem yaşayarak hem de eğlenerek öğretiyoruz. Almanca eğitiminden anladığımız, sadece dil bilgisini ezbere aktarmak değil. Dili, Almanya’nın tarihi, kültürü ve yaşam tarzıyla birlikte öğretiyoruz. Bu alanda fark yaratan bir diğer detayımız ise rüyada görüp 2007’de hayata geçirdiğim minticity.com. Minticity, yabancı dil olarak Almanca öğrenen ya da öğrenmek isteyen farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanmış, internet tabanlı interaktif bir eğitim platformu. Şuan birçok eğitim kurumu bu sistemimiz kullanıyor. Türkiye’nin birçok yerinde 50 bine yakın kullanıcısı var. Hedefimiz 2019’da bunu Avrupa pazarına sunmak.”
2019’DE İSTANBUL
İZMİR ve Berlin’de 15 binin üzerinde kursiyere Almanca öğrettiklerini paylaşan Nilgün Akdoğan, “Bin metrekarenin üzerinde eğitim alanımız, kütüphanelerimiz, çok amaçlı toplantı salonlarımız ve çözüm odaklı, deneyimli kadromuz ile bugüne kadar Berlin merkezimizden dünyaya, İzmir merkezimizden de tüm Türkiye’ye yetişmeye çalıştık. Ama artık İstanbul bizi çağırıyor. 2019 yılında yeni merkezimizle de Almanca öğrenen ve öğretenlerin yanında olacağız” bilgisini verdi.
ÖĞRETMENLERE ÜCRETSİZ EĞİTİM
BİR yandan DAS Eğitim Metodu’nu ücretsiz olarak başka öğretmenlere de aktarmak için koşturan Nilgün Akdoğan, bir yandan da erkek egemen sektörde mücadele veriyor. Dil konusunda çizgilerinin olduğuna da dikkat çeken Akdoğan, “Devamlılık önemli bir kriter. Para vermiş olsa bile devamsızlık yapan kursiyeri o kurda bırakırız. Ama misyonumuz Almanca’yı sevdirmek üzerine olduğu için bu pek olmuyor” diyor.
İzmirli kardeşler dünyaya Almanca öğretiyorlar
‘Almanca zordur’ algısını geliştirdikleri metotlarla kıran DAS Akademie’nin kurucuları Nezih Sorguç ve Nilgün Akdoğan, bugün hem İzmir hem de Berlin’de 10’larca millete Almanca öğretiyor. 2007’de minticity.com ile dil eğitimini dijital platforma da taşıyan iki kardeş, önümüzdeki yıl hem bunu Avrupa’ya taşımaya hem de İstanbul’a üçüncü şubeyi açmaya hazırlanıyor.
DAS Akademie... Almanca eğitiminde İzmir’den çıkıp bir dünya markası olmayı başarmış bir kurum. Ve kurulduğu 1998’den bu yana da dil eğitimi konusunda olanla yetinmek yerine yenilikler üreten bir yapı. DAS Akademie’nin kurucuları Almanca sevdalısı Nilgün Akdoğan ile girişimci Nezih Sorguç ile hem kurumun öyküsünü, hem de çalışmalarını konuştuk. Anne ve babasının 1971’de Almanya’ya işçi olarak giden ailelerden olduğunu söyleyen Nilgün Akdoğan, “Almanya doğumluyum. 8 yaşında iken babamın trafik kazası geçirmesiyle ailemiz büyük bir kırılma yaşadı. Çok zor bir dönemdi. Babamın 3 yıl hastanede kaldığı süreçte ağabeyim Nezih Sorguç, ev ekonomisine katkı için kamyonculuk, boyacılık ve futbol gibi çeşitli işler yaptı. İşletme okuyup ihracat ithalat odağında farklı işler yaptı. Daha sonra annemlerle 1991’de İzmir’e geldik. Ağabeyim Nezih Sorguç Berlin’de kaldı” diyerek hikayelerini anlattı.
‘Biz yapalım dedi’ ve...
İzmir’de lisenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği’ni kazanan Nilgün Akdoğan, çok başarılı bir öğrencilik süreci yaşadığını anlatarak, “Birçok iş teklifi alıyordum. Benim aklımda da yüksek lisans yapıp, akademisyen olarak kariyerime devam etmeyi planlıyordum. O yıllarda yatırım danışmanı ağabeyim işin seyrini değiştirdi. Almanya’da bir şirketin dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrencileri dil kamp için ülkeye getirdiğini, Türkiye’de de bir partner aradığını söyledi. Ve bu partnerin benim olmam gerektiğini söylese de istemedim. Ama aylık bin 500 mark maaşı duyunca fikrim değişti. ‘Bu adam çok iyi para kazanıyor ki aylık bin 500 mark maaş veriyor. Neden bu işi biz yapmıyoruz’ dememle ağabeyimde ışık yandı” diyerek üniversite 4’üncü sınıfta 50 bin mark krediyle DAS Akademie’nin 80 metrekarelik bir ofiste kurulduğunu dile getirdi.
İkinci şube Berlin’e
İlk etapta dil kampı olarak yola çıktıklarını ve 12 öğrenciyi Almanya’ya götürdüklerini dile getiren Nezih Sorguç, şöyle devam etti:
“Eğlendirerek, keyif alarak dil öğretelim misyonuyla hareket ettik. Ve bir süre sonra da dil kampının yanına Almanca öğretmeni olan kız kardeşim Nilgün Akdoğan’ın en büyük arzusu olan Almanca eğitimine başladık. Nilgün Akdoğan’ın geliştirdiği metotlarla ‘Almanca zordur’ algısını yenilikçi çözümlerle değiştirmeyi başardık. Daha sonra İzmir’den sonra ikinci şubemizi Berlin’de açtık. Burada 60’a yakın millete Almanca öğretiyoruz. Ben Almanya ayağını yönetiyorum. Hem İzmir’de hem de Berlin’de ağırlıklı üniversite öğrencileri olmak üzere farklı yaş grupları için Almanca eğitim programlarının yanı sıra tercüme, yayıncılık ve danışmanlık hizmetlerimiz bulunuyor.”
DİJİTAL PLATFORMA TAŞIDILAR
ALMANCA dil eğitiminde fark yaratan yönlerini Nilgün Akdoğan, şöyle özetledi:
“Ben Almanca aşığı biriyim. Ve bu dilin daha çok insan tarafından konuşulması adına ‘DAS Eğitim Metodu’nu geliştirdim. Avrupa Birliği Eğitim Konseyi’nin belirlediği standartlar çerçevesinde hazırladığım metot sayesinde Almanca’yı hem yaşayarak hem de eğlenerek öğretiyoruz. Almanca eğitiminden anladığımız, sadece dil bilgisini ezbere aktarmak değil. Dili, Almanya’nın tarihi, kültürü ve yaşam tarzıyla birlikte öğretiyoruz. Bu alanda fark yaratan bir diğer detayımız ise rüyada görüp 2007’de hayata geçirdiğim minticity.com. Minticity, yabancı dil olarak Almanca öğrenen ya da öğrenmek isteyen farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanmış, internet tabanlı interaktif bir eğitim platformu. Şuan birçok eğitim kurumu bu sistemimiz kullanıyor. Türkiye’nin birçok yerinde 50 bine yakın kullanıcısı var. Hedefimiz 2019’da bunu Avrupa pazarına sunmak.”
2019’DE İSTANBUL
İZMİR ve Berlin’de 15 binin üzerinde kursiyere Almanca öğrettiklerini paylaşan Nilgün Akdoğan, “Bin metrekarenin üzerinde eğitim alanımız, kütüphanelerimiz, çok amaçlı toplantı salonlarımız ve çözüm odaklı, deneyimli kadromuz ile bugüne kadar Berlin merkezimizden dünyaya, İzmir merkezimizden de tüm Türkiye’ye yetişmeye çalıştık. Ama artık İstanbul bizi çağırıyor. 2019 yılında yeni merkezimizle de Almanca öğrenen ve öğretenlerin yanında olacağız” bilgisini verdi.
ÖĞRETMENLERE ÜCRETSİZ EĞİTİM
BİR yandan DAS Eğitim Metodu’nu ücretsiz olarak başka öğretmenlere de aktarmak için koşturan Nilgün Akdoğan, bir yandan da erkek egemen sektörde mücadele veriyor. Dil konusunda çizgilerinin olduğuna da dikkat çeken Akdoğan, “Devamlılık önemli bir kriter. Para vermiş olsa bile devamsızlık yapan kursiyeri o kurda bırakırız. Ama misyonumuz Almanca’yı sevdirmek üzerine olduğu için bu pek olmuyor” diyor.