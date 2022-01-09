İşin ‘sır’ı iyi büyüde

ORTAOKULDAN itibaren profesyonel olarak biran önce iş hayatına atılmak ister. Bu istekle de üniversitede ekonomi okur. Bu süreçte öğrencilere derste verir, satış odaklı iş deneyimleri olur. Aslı Özoğuz, bu birikimlerini daha sonra medikal yatak üretimi yapan aile şirketinin yurtdışına açılması için kullanır. SPM’nin 24 ülkeye ihracat yapmasında katkı sağlayan Aslı Özoğuz, gelen taleplerle birlikte de medikal yataktaki başarıyı evlere de taşıma kararı alır. Ve 2020’de Ashly’i kurar. Bugün ev yatağıyla tüketicinin karşısına çıkan Aslı Özoğuz’un gündeminde hem mağazalaşma hem de ihracat var.

ASLI Özoğuz... Sporcu kimliğinin de etkisiyle mücadeleci ve disiplinli yapısıyla başarıyı yakalamış bir iş insanı. Yılların birikimini kendi markasına aktaran bir girişimci. SPM’nin Genel Koordinatörü ve Ashly Bedding markasının kurucusu Aslı Özoğuz ile kariyer yolculuğundan yarınlara dair planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. Asker bir baba, ev kadını annenin kızı olarak 1983’te İzmir’de dünyaya gelen Aslı Özoğuz, çocukluğundan itibaren yabancı dillere karşı hep merakı olduğunu ama bu alanda çok da fırsatı olmadığını paylaştı, şöyle devam etti:



ÇALIŞMAM GEREKİYOR

“Dile olan merakım, Almanca ve İngilizce ile sınırlı kaldı. Bir diğer merakım ise spordu. Hayatım sporla geçti diyebilirim. Hentbol ve basketbol oynadım. Lisanlı sporcuydum. Tüm bunların yanı sıra ticaret ve iş hayatına karşı da ilgim vardı. İlkokul yıllarında amcamın bakkalında kasada durup, satış yaparak, fiş kesmişliğim de oldu. Ortaokuldan itibaren de sürekli, ‘benim çalışmam, iş hayatına atılmam gerekiyor’ diyordum. Burada da kendi işimi kurmaktan ziyade profesyonel çalışma hayatına yönetici olarak adım atmak istiyordum. Bu hedefle Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi okudum.”



