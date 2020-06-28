Hedef Türkiye’den unicorn çıkarmak

Lise yıllarında web sitesi yaparak erken yaşta para kazanır.
Murat Ödemiş, üniversitenin ilk yıllarında da üretmeye devam eder. Üçüncü sınıfta odağını mobil uygulamalara çeviren Murat Ödemiş, 2011’de okul arkadaşlarıyla İzmir’de MobileCrea’yı kurar. 2014’te bu şirketi satan Murat Ödemiş, Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak kariyerine devam ederken yeni bir girişimin fitilini ateşler. Ödemiş, üniversite tercihlerine yön veren dijital platform Univerlist’i kurar. Global bir marka yaratma hedefiyle yoluna devam eden Murat Ödemiş’in gündeminde ise eğitim teknolojileri alanında Türkiye’den unicorn, yani değeri 1 milyar doları aşan bir şirket çıkarmak var.
MURAT Ödemiş... İnternetle tanıştığı ilk günden itibaren hep üretmeyi kendine ilke edinen bir isim. Bu alanda geliştirdiği teknolojilerle de insan hayatına dokunmayı benimseyen bir girişimci. Univerlist’in kurucusu Murat Ödemiş ile hem girişimcilik serüvenini hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. 1988 doğumlu Murat Ödemiş, baba mesleği sebebiyle İzmir öncesinde birçok şehir ve okul değiştirdiğini söyleyerek, o dönemi şöyle anlattı:
İLK PARA İNTERNETTEN
“Babam emekli albay ve annem öğretmen. İlkokulu Ankara’da, ortaokulu Kıbrıs’ta, liseyi de Bolu’da okudum. Farklı kültürler, farklı insanlar tanımanın, değişikliğe adapte olmanın girişimcilikte bana avantaj oluşturduğunu düşünüyorum. 2000’li yılların başında internetle tanıştım. Ve henüz lisedeyken web sitesi yapıyordum. E-ticaret, hosting, server benzeri işlerden erken yaşta para kazanmaya başladım. Bu merak üniversite tercihimde de etkili oldu. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü kazandım. Üniversite yıllarında teknoloji alanında elde ettiğim uluslararası başarılar sebebiyle, özel yetenek bursuyla okudum. Belki de Türkiye’de mühendislik alanında özel yetenek bursuyla okuyan ilk öğrenci olabilirim.”
SATIŞLA SONUÇLANDI
Üniversitenin ilk yıllarından itibaren aktif olarak üretmeye devam eden Murat Ödemiş, bir yandan dersleriyle ilgilenirken, diğer taraftan da internet üzerinde web sitesi yaparak gelir elde eder. Ödemiş, “3’üncü sınıftayken, mobil uygulamalarla ilgilenmeye başladım. Henüz ülkemize yeni gelen akıllı telefonlara uygulama yapma heveslisi arkadaşlarımla beraber küçük oyunlar yapmaya başladık. Bu sırada çevredeki kurumların ve piyasanın da bu alana ilgisini gördük. 2011’de MobileCrea isimli İzmir’in ilk mobil uygulama geliştirme firmasını aynı zamanda okul arkadaşlarım olan Emin Budak, Anıl Koman ve Buğra Güney ile kurduk. Bu firmayla 50’nin üzerinde kurum ve şirkete proje yaptık. İzmir belediyelerinin neredeyse hepsinin mobil uygulamaları tarafımızdan yapıldı. 2014’e kadar şirketimiz başarılı bir şekilde devam etti. Bu sırada sektöre güçlü rakipler girmeye başladı ve şirketimiz rakiplerimizden biri tarafından satın alındı” diyerek ilk girişimini paylaştı.
SIKINTILARI GÖRDÜ VE...
İlk girişimini sattıktan sonra yurtiçi ve dışı birçok iş teklifi alan Murat Ödemiş, araştırmayı ve üretmeyi sevdiği için yüksek lisans öğrenimine devam ettiği Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlar. Ödemiş, şöyle devam etti: “Bu sırada üniversite tercihlerini, uluslararası eğitim fırsatlarını, akademik hayatı yakından görme şansım oldu. Üniversite tercihlerindeki sıkıntıları, yurtdışında üniversite bulma zorluğunu derken, acaba ‘tüm üniversiteleri bir arada her yönüyle gösteren, öğrencilere kendilerine uygun üniversite ve bölüm bulma konusunda yardımcı olan bir platform’ yapabilir miyiz diye düşünmeye başladım. Ve Univerlist ortaya çıktı. Öğrencilere üniversiteler hakkında en doğru bilgilere hızlıca ulaşmasını sağlıyoruz. univerlist.com üzerinden de sistem kullanabiliyor.”
7.5 MİLYON ZİYARET
“TÜRKİYE’deki tüm üniversiteleri tüm yönüyle inceleyebileceğiniz gibi, İngiltere, Japonya, Singapur, Polonya, Amerika gibi ülkedeki binlerce üniversiteyi ve yüzbinlerce bölümü de Univerlist ile inceleyebiliyorsunuz” diyen Murat Ödemiş, “Univerlist’de şu an 2 bin 500 üniversite detaylı şekilde bulunuyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde sayıyı 20 bine çıkarmak. Aynı şekilde koronavirüs nedeniyle online eğitime olan ilginin farkına vardık, tüm dünyadaki online üniversite ile programları platformlarımıza ekledik. Dünyanın en büyük, kapsamlı üniversite rehberi olmak için yola çıktık. Bu hedefi mühendislikle, bilimle, yapay zekayla besliyoruz. Proje bir portaldan öte, hayatımızın en önemli kararına destek olacak, belki geleceğimize yön verecek önemde” diyerek, 2019’da 7.5 milyon öğrenci ve ailenin site ile mobil uygulamalarını ziyaret ettiğini paylaştı.
TÜRKİYE TAMAM
SIRA DÜNYADA
GLOBAL bir marka olma hedefiyle hareket eden Murat Ödemiş, gelecekle ilgili planlarını da şöyle aktardı: “Eğitim teknolojileri alanında Türkiye’den bir unicorn çıkarmayı hedefliyorum. Eğitim ve teknolojinin bir araya gelerek neler başarabileceğini girişimcilik dünyasına kanıtlamak istiyorum. Şu ana kadar koyduğumuz tüm hedefleri herhangi bir yatırım almadan, kendi gücümüzle başardık. Univerlist girişiminin yanında farklı girişimler yaptığımız ve yurtdışına yazılım ürettiğimiz jects.pro isimli oluşumumuz da var. Kitup gibi popüler ve farklı girişimlerde de ortaklıklarımız bulunuyor. Eğitim alanında da üniversitelerden topladığımız geri dönüşlerle yan ürünler oluşturmaya devam ediyoruz. Alumuni isimli mezun yönetim platformumuzu da eylülde duyuracağız. Bu ek projeler ekibimizi genişletmemizi, özellikle yazılımcı arkadaşlarımızın yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyor. Fakat temel ve hedefimiz Univerlist’in alanında en başarılı platform olması. Bunu Türkiye’de başardık, tüm dünyada da 1-2 sene içerisinde başaracağımıza inancım tam.”
KISA KISA
* “Birçok öğrenciye staj ve istihdam sağlıyoruz” diyen Murat Ödemiş, “Bu yaz staj için bine yakın aday başvurusu aldık. Erasmus+ programıyla da stajyer alıyoruz” diyerek, Romanya’dan 1 stajyerleri bulunduğunu aktardı.
* Elde edilen başarıda öğrencilerinin de payı olduğunu düşünen Murat Ödemiş, “Beni en mutlu eden, firmamızda en başından beri yanımda çalışan öğrencilerimi işe almak ve onlarla ortak bir yolculuğa çıkmak. Berk, Burç, Burak, Can, Furkan, Özalp, Yunus, Arın, Anıl, Ali Eren çoğu eskiden öğrencimdi, neredeyse 6 yıldır tanışıyoruz. Şimdi iş arkadaşı hatta ortağıyız” diyor.
Hedef Türkiye’den unicorn çıkarmak
Lise yıllarında web sitesi yaparak erken yaşta para kazanır.
Murat Ödemiş, üniversitenin ilk yıllarında da üretmeye devam eder. Üçüncü sınıfta odağını mobil uygulamalara çeviren Murat Ödemiş, 2011’de okul arkadaşlarıyla İzmir’de MobileCrea’yı kurar. 2014’te bu şirketi satan Murat Ödemiş, Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak kariyerine devam ederken yeni bir girişimin fitilini ateşler. Ödemiş, üniversite tercihlerine yön veren dijital platform Univerlist’i kurar. Global bir marka yaratma hedefiyle yoluna devam eden Murat Ödemiş’in gündeminde ise eğitim teknolojileri alanında Türkiye’den unicorn, yani değeri 1 milyar doları aşan bir şirket çıkarmak var.
MURAT Ödemiş... İnternetle tanıştığı ilk günden itibaren hep üretmeyi kendine ilke edinen bir isim. Bu alanda geliştirdiği teknolojilerle de insan hayatına dokunmayı benimseyen bir girişimci. Univerlist’in kurucusu Murat Ödemiş ile hem girişimcilik serüvenini hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. 1988 doğumlu Murat Ödemiş, baba mesleği sebebiyle İzmir öncesinde birçok şehir ve okul değiştirdiğini söyleyerek, o dönemi şöyle anlattı:
İLK PARA İNTERNETTEN
“Babam emekli albay ve annem öğretmen. İlkokulu Ankara’da, ortaokulu Kıbrıs’ta, liseyi de Bolu’da okudum. Farklı kültürler, farklı insanlar tanımanın, değişikliğe adapte olmanın girişimcilikte bana avantaj oluşturduğunu düşünüyorum. 2000’li yılların başında internetle tanıştım. Ve henüz lisedeyken web sitesi yapıyordum. E-ticaret, hosting, server benzeri işlerden erken yaşta para kazanmaya başladım. Bu merak üniversite tercihimde de etkili oldu. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü kazandım. Üniversite yıllarında teknoloji alanında elde ettiğim uluslararası başarılar sebebiyle, özel yetenek bursuyla okudum. Belki de Türkiye’de mühendislik alanında özel yetenek bursuyla okuyan ilk öğrenci olabilirim.”
SATIŞLA SONUÇLANDI
Üniversitenin ilk yıllarından itibaren aktif olarak üretmeye devam eden Murat Ödemiş, bir yandan dersleriyle ilgilenirken, diğer taraftan da internet üzerinde web sitesi yaparak gelir elde eder. Ödemiş, “3’üncü sınıftayken, mobil uygulamalarla ilgilenmeye başladım. Henüz ülkemize yeni gelen akıllı telefonlara uygulama yapma heveslisi arkadaşlarımla beraber küçük oyunlar yapmaya başladık. Bu sırada çevredeki kurumların ve piyasanın da bu alana ilgisini gördük. 2011’de MobileCrea isimli İzmir’in ilk mobil uygulama geliştirme firmasını aynı zamanda okul arkadaşlarım olan Emin Budak, Anıl Koman ve Buğra Güney ile kurduk. Bu firmayla 50’nin üzerinde kurum ve şirkete proje yaptık. İzmir belediyelerinin neredeyse hepsinin mobil uygulamaları tarafımızdan yapıldı. 2014’e kadar şirketimiz başarılı bir şekilde devam etti. Bu sırada sektöre güçlü rakipler girmeye başladı ve şirketimiz rakiplerimizden biri tarafından satın alındı” diyerek ilk girişimini paylaştı.
SIKINTILARI GÖRDÜ VE...
İlk girişimini sattıktan sonra yurtiçi ve dışı birçok iş teklifi alan Murat Ödemiş, araştırmayı ve üretmeyi sevdiği için yüksek lisans öğrenimine devam ettiği Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlar. Ödemiş, şöyle devam etti: “Bu sırada üniversite tercihlerini, uluslararası eğitim fırsatlarını, akademik hayatı yakından görme şansım oldu. Üniversite tercihlerindeki sıkıntıları, yurtdışında üniversite bulma zorluğunu derken, acaba ‘tüm üniversiteleri bir arada her yönüyle gösteren, öğrencilere kendilerine uygun üniversite ve bölüm bulma konusunda yardımcı olan bir platform’ yapabilir miyiz diye düşünmeye başladım. Ve Univerlist ortaya çıktı. Öğrencilere üniversiteler hakkında en doğru bilgilere hızlıca ulaşmasını sağlıyoruz. univerlist.com üzerinden de sistem kullanabiliyor.”
7.5 MİLYON ZİYARET
“TÜRKİYE’deki tüm üniversiteleri tüm yönüyle inceleyebileceğiniz gibi, İngiltere, Japonya, Singapur, Polonya, Amerika gibi ülkedeki binlerce üniversiteyi ve yüzbinlerce bölümü de Univerlist ile inceleyebiliyorsunuz” diyen Murat Ödemiş, “Univerlist’de şu an 2 bin 500 üniversite detaylı şekilde bulunuyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde sayıyı 20 bine çıkarmak. Aynı şekilde koronavirüs nedeniyle online eğitime olan ilginin farkına vardık, tüm dünyadaki online üniversite ile programları platformlarımıza ekledik. Dünyanın en büyük, kapsamlı üniversite rehberi olmak için yola çıktık. Bu hedefi mühendislikle, bilimle, yapay zekayla besliyoruz. Proje bir portaldan öte, hayatımızın en önemli kararına destek olacak, belki geleceğimize yön verecek önemde” diyerek, 2019’da 7.5 milyon öğrenci ve ailenin site ile mobil uygulamalarını ziyaret ettiğini paylaştı.
TÜRKİYE TAMAM
SIRA DÜNYADA
GLOBAL bir marka olma hedefiyle hareket eden Murat Ödemiş, gelecekle ilgili planlarını da şöyle aktardı: “Eğitim teknolojileri alanında Türkiye’den bir unicorn çıkarmayı hedefliyorum. Eğitim ve teknolojinin bir araya gelerek neler başarabileceğini girişimcilik dünyasına kanıtlamak istiyorum. Şu ana kadar koyduğumuz tüm hedefleri herhangi bir yatırım almadan, kendi gücümüzle başardık. Univerlist girişiminin yanında farklı girişimler yaptığımız ve yurtdışına yazılım ürettiğimiz jects.pro isimli oluşumumuz da var. Kitup gibi popüler ve farklı girişimlerde de ortaklıklarımız bulunuyor. Eğitim alanında da üniversitelerden topladığımız geri dönüşlerle yan ürünler oluşturmaya devam ediyoruz. Alumuni isimli mezun yönetim platformumuzu da eylülde duyuracağız. Bu ek projeler ekibimizi genişletmemizi, özellikle yazılımcı arkadaşlarımızın yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyor. Fakat temel ve hedefimiz Univerlist’in alanında en başarılı platform olması. Bunu Türkiye’de başardık, tüm dünyada da 1-2 sene içerisinde başaracağımıza inancım tam.”
KISA KISA
* “Birçok öğrenciye staj ve istihdam sağlıyoruz” diyen Murat Ödemiş, “Bu yaz staj için bine yakın aday başvurusu aldık. Erasmus+ programıyla da stajyer alıyoruz” diyerek, Romanya’dan 1 stajyerleri bulunduğunu aktardı.
* Elde edilen başarıda öğrencilerinin de payı olduğunu düşünen Murat Ödemiş, “Beni en mutlu eden, firmamızda en başından beri yanımda çalışan öğrencilerimi işe almak ve onlarla ortak bir yolculuğa çıkmak. Berk, Burç, Burak, Can, Furkan, Özalp, Yunus, Arın, Anıl, Ali Eren çoğu eskiden öğrencimdi, neredeyse 6 yıldır tanışıyoruz. Şimdi iş arkadaşı hatta ortağıyız” diyor.