Hayalleri de ortak

İşsiz kaldığı dönemde kadın giyim ve aksesuarlarının satışı için sosyal medyada hesap açar. Bu, e-ticaret sitesiyle devam eder. Gözde Destek, yurtdışında ürettirdiği vücut şekillendirici korselerini Yamuna markasıyla satışını yapar. Gözde Destek, 2019’da ise korsenin üretimini İzmir’de yapmaya başlar. Aynı yıl akıllı tekstil alanında atılım yapmak için İzmir Bilimpark’ta şube açar. Bugün korsenin yanı sıra hamile giyim ile termal ürünleri de portföyüne ekleyen Gözde Destek’in gözü şimdi yurtdışında...

GÖZDE Destek... Evinin bir odasında başlayan hikayeyi, üretim tesisine çevirmeyi başaran bir iş insanı. Türkiye’de satışı olmayan bir ürünle girdiği sektörde de fırsatı girişime çeviren Mela Group’un kurucularından Gözde Destek ile hem girişimcilik hikayesini hem de Yamuna Korse’nin gelecekle ilgili planlarını konuştuk. 1984 İzmir doğumlu Gözde Destek, çalışma hayatına ilk adımı ortaokul yıllarında attığını belirterek, o dönemi şöyle anlattı:

YAZ TATİLLERİNDE ÇALIŞTI

“Annem ev kadını, babamın ise hem taksisi hem de kuaförü vardı. İhtiyacımız olmamasına rağmen ben de küçük yaşta çalışmak istiyordum. Bu galiba sahip olduğum girişimci ruhla alakalı. Avukatlık mesleğine olan merakımla da bir tanıdığımızın yanında yaz döneminde çalışmaya başladım. Ama avukatlığın çok da bana uygun olmadığını keşfettim. O dönem yurtdışı hayalleri de kuruyordum. Sonra her yaz tatilimi çalışarak değerlendirdim. Garsonluktan satış temsilciliğine kadar birçok işte çalıştım.”

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