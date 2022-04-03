Hatay’dan davet var

‘Medeniyetler Bahçesi’ ana temasıyla 1 Nisan’da görkemli bir törenle açılan EXPO 2021 Hatay’da yer alan ‘İller Bahçesi’ bölümünde; Aydın, Muğla ve İzmir’e özgü tasarımlarla hazırlanan şehir bahçeleri de bulunuyor.
TARİH boyunca 13 medeniyete ev sahipliği yapan Hatay, şimdi de uluslararası bir etkinlikle inanç turizminden tarih ve kültüre, aromaterapiden gastronomiye kadar birçok değerlerini dünyayla paylaşıyor. Hatay, Türkiye’de Antalya’dan sonra ikinci kez botanik EXPO’ya ev sahipliği yapan kent oldu. Ana teması antik dönemin dünyanın en büyük üç şehrinden biri olan Antakya ve Hatay’ın çok dinli, çok dilli ve kültürlü yapısıyla ‘Medeniyetler Bahçesi’ olarak belirlenen EXPO 2021 Hatay, 1 Nisan’da resmen başladı. EXPO, pandemi nedeniyle bu yıla ertelenmişti. 6 ay boyunca 2 binden fazla etkinliğin yapılması beklenen EXPO 2021 Hatay, Egelileri de bu organizasyonlara davet ediyor. EXPO 2021 Hatay’ın İller Bahçesi bölümünde de Aydın, Muğla ve İzmir’e özgü tasarımlarla hazırlanan şehir bahçeleri de yer alıyor.
MEDENİYETLER BAHÇESİ
Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak gittiğimiz kentte, hem tüm detaylarıyla EXPO 2021 Hatay’ı hem de gezilecek-görülecek ve yenilecekleri sizin için derledik. EXPO 2021 Hatay süreci; 23 Ocak 2017 tarihinde Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) tarafından B sınıfı uluslararası bahçecilik sergisi olarak akredite edilmesiyle başladı. Hatay, Çin ve Avustralya’yla yarışarak EXPO’yu kentine kazandıran isim oldu. Hatay’ın Botanik EXPO’ya ev sahipliği yapabilmesinde ise kentin; tıbbi, aromatik ve endemik bitki örtüsü varlığı etkili oldu. Bu nedenle de şehrin biyolojik çeşitliliğini, köklü tarihiyle birlikte öne çıkarmak amacıyla EXPO 2021 Hatay’ın odağı hortikültür, ana teması ise ‘Medeniyetler Bahçesi’ oldu. Hedef ise Hatay’ın bir zamanlar bu topraklarda yaşamış olan kadim medeniyetlerden devraldığı bu bahçecilik bilgi mirasını tüm dünyayla paylaşmak.
LOGODA 13 MEDENİYET
EXPO’nun alt temaları ise ‘Sürdürülebilir Kalkınma ve Organik Tarım, İyi Bir Hayat İçin İyi Gıda, Sağlık İçin Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler ile Kültürel Kardeşlikte Kreatif Yollar’ olarak seçildi. Hatay’da sadece bir bölgede yetişen ve genellikle 13 yapraklı olan barış çiçeği de Hatay’da yerleşmiş 13 medeniyeti temsilen EXPO’nun logosu olarak seçildi. Dünyada sadece Hatay ile İsrail’de bulunan ve Türkiye’de varlığı tükenme noktasındayken alınan önlemlerle kurtarılan Hatay Dağ Ceylanı, Defne ve Zeytin adı verilen karakterlerle EXPO maskotu olarak tasarlandı. Projeye 600 milyon TL fiziki yatırım yapıldı ve toplamda 1 milyar TL’ye yakın bir harcamayla kapılarını açtı.7
EXPO 2021 Hatay için çeşitli atölyelerde ‘Ortak Varoluş Mozaiği’ tasarımı uygulandı. Mozaik, bin 600 metrekare çapıyla dünyanın en büyük taban mozaiği olma özelliğini taşıyor ve bu özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na aday gösterildi. Mozaik, Hatay’ın çok dinli, çok kültürlü yapısını yansıtıyor.
ETKİNLİKLER İKİ KAMPÜSTE
Kapılarını 1 Nisan’da görkemli bir törenle açan EXPO 2021 Hatay etkinliklerini de Antakya ve İskenderun-Arsuz’da iki kampüste yapacak. Toplamda 25 farklı ülke bu iki kampüsteki çeşitli faaliyetlere katılacak. Antakya alanında ulusal şehir bahçeleri, açık ve kapalı fuar alanları düzenlendi. Antakya’da yapılacak bütün fuarlar bu alana taşınarak ziyaretçilerin EXPO’yu da izlemeleri sağlanacak. Antakya’da bulunacak gastronomi köyüyle de bölgenin ve Türkiye’nin yemek varlığı sergilenecek. Kültür ve Sanat Sokağı ile bölge ve Türkiye’nin el sanatlarının üretimi, atölyeleri ve satışı imkanı sunulacak. Medeniyetler Bahçesi, Hortikültür Bitki Müzesi ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler Bahçesi yer alacak.
EXPO ANTAKYA ALANINDA NELER VAR
* HATAY bölgesinde iz bırakan 13 medeniyetin bitkisel ve kültürel özelliklerini temsil eden Medeniyetler Bahçesi. * Hatay’ın zengin endemik bitki ve tıbbi ve kokulu bitki florasını gösteren Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi. * İlin zengin bitki biyoçeşitliliğini ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayacak Bitki Müzesi ve Doğal Bitki Bahçesi. * Türkiye’deki şehirler kültürlerini kendi bahçecilik pavilyonlarında sergileme fırsatı bulacakları Ulusal Şehir Bahçeleri. * Katılımcılar için açık ve kapalı sergi alanları. * Bölgenin çeşitli bitki ve çiçeklerinin sergileneceği bahçe bitkileri sera alanları. * Hatay dahil Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çeşitli özel yemeklerin sunulacağı Gastronomi Köyü. * Konser ve etkinliklerin organize edileceği 5 bin kişilik amfi tiyatro. * Hatay’ın geleneksel sanat ve zanaatlarının sergileneceği Sanat ve Kültür Sokağı. * Antakya Defne’de kent meydanı çalışmaları sırasında keşfedilen arkeolojik kalıntıların taşınacağı açık hava müze niteliğinde bir arkeopark alanı. * Çocuklar için eğlence ve aktivite alanları. * Herhangi bir kimyasal kullanmaksızın kendi kendini temizleyen biyolojik gölet.
BİR NOT
EXPO için özel bir mobil rehber de geliştirildi. Telefonunuza indirebileceğiniz uygulama ile Hatay içerisindeki tarihi mekanlar hakkında bilgiler, restoranların ve otellerin lokasyonları, tematik gezi rotaları, şehir içi toplu taşıma güzergahları, canlı toplu taşıma takibi, il içerisindeki etkinliklerle ilgili bilgiler ve bu etkinliklere bilet temini özellikleri bulunmak mümkün.
2 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ
EXPO için 2 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini kaydeden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, “Hatay, Roma öncesi, Roma, Bizans ve Osmanlı döneminin yolların kesiştiği bir şehir. Roma döneminin dünyanın üç büyük kentinden biri. Her dönem büyük bir ticarete konu olmuş. Bitki varlığı muhteşem. Bu özellikleriyle öne çıkan bir EXPO tasarladık. Hatay ve Türkiye’nin bitki varlığı, özellikle ticarete konu olabilecek tıbbi-aromatik bitkilerle uluslararası ölçekte fayda sağlamayı hedefliyoruz. Samandağ sahiliyle birlikte, doğa, gastronomi ve deniz turizmi; tarımsal üretim ve tıbbi-aromatik bitkilerin ticaretinde büyük bir gelişme potansiyeli taşıyoruz. Öte yandan EXPO alanındaki bütün tesislerin kazanım. İleride de kullanılacak, sökülmeyecek. Kentin ihtiyacı olan fuar alanı soruna da çözüm olacak. Pandemi öncesi 1 milyonun üzerinde turist geliyordu. Ama salgında bunun yüzde 85’i gitti. Şimdi EXPO ile bu sayıyı artırmak istiyoruz. Ama Hatay’a uçuşların artırılmasını talep ediyoruz. Yerli ve yurtdışından gelecek ziyaretçilerin artırılacak uçuşları karşılayacak kapasitemiz var” dedi.
NE YENİR NEREYE GİDİLİR
EXPO 2021 Hatay için buraya kadar gelmişken; Hatay Arkeoloji Müzesi’ni görmekte fayda var. Türkiye sınırlarındaki ilk cami olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camisi de listenizde yer almalı. Bir diğer önemli eser ise Saint Pierre Kilisesi... Samandağ sınırları içinde yer alan ve 2014 yılında UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenen Titus Tüneli de önemli bir durak. Uzun Çarşı’da ise hem alışveriş yapabilir hem de lezzet turuna çıkabilirsiniz. Yaklaşık 400 çeşit yemeğin olduğu tahmin edilen Hatay mutfağında ise kebap çeşitlerinden dolmaya, künefeden kahvaltıya geniş bir yelpaze yer alıyor. Kağıt kebabı ya da tepsi kebabı, humus, kömbe, biberli ekmek tadılacaklar listesinin başında yer alanlardan sadece bir kaçı...
EXPO’YA DAİR
YAKLAŞIK 160 yıllık köklü bir geçmişe sahip uluslararası bir organizasyon olarak EXPO, insanlığın karşı karşıya kaldığı temel zorluklara çözüm bulmak için tüm dünyayı bir araya getiriyor. Ziyaretçilerden katılımcılara kadar herkes için yeni ufuklar açarken, aynı zamanda düzenlendiği şehir ve ülkenin iş, yatırım, finans, ticaret ve turizm potansiyelini de açığa çıkartmayı hedefliyor. Aynı zamanda tüm bunları en iyi şekilde başarmak için daima bir ana tema ve bunu destekleyen alt temalara odaklanmakta ve bu alanlarda ilerlemeyi ve işbirliğini teşvik ediyor.
KISA KISA
* İzmir de 1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında ‘Uyum İçinde Yaşamak’ ana temasıyla Botanik EXPO’ya ev sahipliği yapacak. EXPO 2026 İzmir, 2030 Dünya EXPO’suna giden yolda önemli bir kilometre taşı olarak da görülüyor. EXPO için kurulacak fuar alanı tematik sergilerin, dünya bahçelerinin, sanat, kültür, gıda ve diğer etkinliklerin yapılacağı alanların buluşma noktası olacak.
* Türkiye, coğrafi özellikleri nedeniyle 12 binden fazla bitki türüne sahip. Bunlardan 3 bin 500 tür endemik, yani sadece Türkiye coğrafyasında bulunan bitkilerden oluşuyor. Hatay ise benzersiz coğrafi özelliklerinden dolayı 250 dolayında sadece Hatay’da yetişen olmak üzere 2 binden fazla bitki türüne ev sahipliği yapıyor.
Hatay’dan davet var
‘Medeniyetler Bahçesi’ ana temasıyla 1 Nisan’da görkemli bir törenle açılan EXPO 2021 Hatay’da yer alan ‘İller Bahçesi’ bölümünde; Aydın, Muğla ve İzmir’e özgü tasarımlarla hazırlanan şehir bahçeleri de bulunuyor.
TARİH boyunca 13 medeniyete ev sahipliği yapan Hatay, şimdi de uluslararası bir etkinlikle inanç turizminden tarih ve kültüre, aromaterapiden gastronomiye kadar birçok değerlerini dünyayla paylaşıyor. Hatay, Türkiye’de Antalya’dan sonra ikinci kez botanik EXPO’ya ev sahipliği yapan kent oldu. Ana teması antik dönemin dünyanın en büyük üç şehrinden biri olan Antakya ve Hatay’ın çok dinli, çok dilli ve kültürlü yapısıyla ‘Medeniyetler Bahçesi’ olarak belirlenen EXPO 2021 Hatay, 1 Nisan’da resmen başladı. EXPO, pandemi nedeniyle bu yıla ertelenmişti. 6 ay boyunca 2 binden fazla etkinliğin yapılması beklenen EXPO 2021 Hatay, Egelileri de bu organizasyonlara davet ediyor. EXPO 2021 Hatay’ın İller Bahçesi bölümünde de Aydın, Muğla ve İzmir’e özgü tasarımlarla hazırlanan şehir bahçeleri de yer alıyor.
MEDENİYETLER BAHÇESİ
Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak gittiğimiz kentte, hem tüm detaylarıyla EXPO 2021 Hatay’ı hem de gezilecek-görülecek ve yenilecekleri sizin için derledik. EXPO 2021 Hatay süreci; 23 Ocak 2017 tarihinde Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) tarafından B sınıfı uluslararası bahçecilik sergisi olarak akredite edilmesiyle başladı. Hatay, Çin ve Avustralya’yla yarışarak EXPO’yu kentine kazandıran isim oldu. Hatay’ın Botanik EXPO’ya ev sahipliği yapabilmesinde ise kentin; tıbbi, aromatik ve endemik bitki örtüsü varlığı etkili oldu. Bu nedenle de şehrin biyolojik çeşitliliğini, köklü tarihiyle birlikte öne çıkarmak amacıyla EXPO 2021 Hatay’ın odağı hortikültür, ana teması ise ‘Medeniyetler Bahçesi’ oldu. Hedef ise Hatay’ın bir zamanlar bu topraklarda yaşamış olan kadim medeniyetlerden devraldığı bu bahçecilik bilgi mirasını tüm dünyayla paylaşmak.
LOGODA 13 MEDENİYET
EXPO’nun alt temaları ise ‘Sürdürülebilir Kalkınma ve Organik Tarım, İyi Bir Hayat İçin İyi Gıda, Sağlık İçin Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler ile Kültürel Kardeşlikte Kreatif Yollar’ olarak seçildi. Hatay’da sadece bir bölgede yetişen ve genellikle 13 yapraklı olan barış çiçeği de Hatay’da yerleşmiş 13 medeniyeti temsilen EXPO’nun logosu olarak seçildi. Dünyada sadece Hatay ile İsrail’de bulunan ve Türkiye’de varlığı tükenme noktasındayken alınan önlemlerle kurtarılan Hatay Dağ Ceylanı, Defne ve Zeytin adı verilen karakterlerle EXPO maskotu olarak tasarlandı. Projeye 600 milyon TL fiziki yatırım yapıldı ve toplamda 1 milyar TL’ye yakın bir harcamayla kapılarını açtı.7
EXPO 2021 Hatay için çeşitli atölyelerde ‘Ortak Varoluş Mozaiği’ tasarımı uygulandı. Mozaik, bin 600 metrekare çapıyla dünyanın en büyük taban mozaiği olma özelliğini taşıyor ve bu özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na aday gösterildi. Mozaik, Hatay’ın çok dinli, çok kültürlü yapısını yansıtıyor.
ETKİNLİKLER İKİ KAMPÜSTE
Kapılarını 1 Nisan’da görkemli bir törenle açan EXPO 2021 Hatay etkinliklerini de Antakya ve İskenderun-Arsuz’da iki kampüste yapacak. Toplamda 25 farklı ülke bu iki kampüsteki çeşitli faaliyetlere katılacak. Antakya alanında ulusal şehir bahçeleri, açık ve kapalı fuar alanları düzenlendi. Antakya’da yapılacak bütün fuarlar bu alana taşınarak ziyaretçilerin EXPO’yu da izlemeleri sağlanacak. Antakya’da bulunacak gastronomi köyüyle de bölgenin ve Türkiye’nin yemek varlığı sergilenecek. Kültür ve Sanat Sokağı ile bölge ve Türkiye’nin el sanatlarının üretimi, atölyeleri ve satışı imkanı sunulacak. Medeniyetler Bahçesi, Hortikültür Bitki Müzesi ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler Bahçesi yer alacak.
EXPO ANTAKYA ALANINDA NELER VAR
* HATAY bölgesinde iz bırakan 13 medeniyetin bitkisel ve kültürel özelliklerini temsil eden Medeniyetler Bahçesi. * Hatay’ın zengin endemik bitki ve tıbbi ve kokulu bitki florasını gösteren Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi. * İlin zengin bitki biyoçeşitliliğini ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayacak Bitki Müzesi ve Doğal Bitki Bahçesi. * Türkiye’deki şehirler kültürlerini kendi bahçecilik pavilyonlarında sergileme fırsatı bulacakları Ulusal Şehir Bahçeleri. * Katılımcılar için açık ve kapalı sergi alanları. * Bölgenin çeşitli bitki ve çiçeklerinin sergileneceği bahçe bitkileri sera alanları. * Hatay dahil Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çeşitli özel yemeklerin sunulacağı Gastronomi Köyü. * Konser ve etkinliklerin organize edileceği 5 bin kişilik amfi tiyatro. * Hatay’ın geleneksel sanat ve zanaatlarının sergileneceği Sanat ve Kültür Sokağı. * Antakya Defne’de kent meydanı çalışmaları sırasında keşfedilen arkeolojik kalıntıların taşınacağı açık hava müze niteliğinde bir arkeopark alanı. * Çocuklar için eğlence ve aktivite alanları. * Herhangi bir kimyasal kullanmaksızın kendi kendini temizleyen biyolojik gölet.
BİR NOT
EXPO için özel bir mobil rehber de geliştirildi. Telefonunuza indirebileceğiniz uygulama ile Hatay içerisindeki tarihi mekanlar hakkında bilgiler, restoranların ve otellerin lokasyonları, tematik gezi rotaları, şehir içi toplu taşıma güzergahları, canlı toplu taşıma takibi, il içerisindeki etkinliklerle ilgili bilgiler ve bu etkinliklere bilet temini özellikleri bulunmak mümkün.
2 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ
EXPO için 2 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini kaydeden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, “Hatay, Roma öncesi, Roma, Bizans ve Osmanlı döneminin yolların kesiştiği bir şehir. Roma döneminin dünyanın üç büyük kentinden biri. Her dönem büyük bir ticarete konu olmuş. Bitki varlığı muhteşem. Bu özellikleriyle öne çıkan bir EXPO tasarladık. Hatay ve Türkiye’nin bitki varlığı, özellikle ticarete konu olabilecek tıbbi-aromatik bitkilerle uluslararası ölçekte fayda sağlamayı hedefliyoruz. Samandağ sahiliyle birlikte, doğa, gastronomi ve deniz turizmi; tarımsal üretim ve tıbbi-aromatik bitkilerin ticaretinde büyük bir gelişme potansiyeli taşıyoruz. Öte yandan EXPO alanındaki bütün tesislerin kazanım. İleride de kullanılacak, sökülmeyecek. Kentin ihtiyacı olan fuar alanı soruna da çözüm olacak. Pandemi öncesi 1 milyonun üzerinde turist geliyordu. Ama salgında bunun yüzde 85’i gitti. Şimdi EXPO ile bu sayıyı artırmak istiyoruz. Ama Hatay’a uçuşların artırılmasını talep ediyoruz. Yerli ve yurtdışından gelecek ziyaretçilerin artırılacak uçuşları karşılayacak kapasitemiz var” dedi.
NE YENİR NEREYE GİDİLİR
EXPO 2021 Hatay için buraya kadar gelmişken; Hatay Arkeoloji Müzesi’ni görmekte fayda var. Türkiye sınırlarındaki ilk cami olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camisi de listenizde yer almalı. Bir diğer önemli eser ise Saint Pierre Kilisesi... Samandağ sınırları içinde yer alan ve 2014 yılında UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenen Titus Tüneli de önemli bir durak. Uzun Çarşı’da ise hem alışveriş yapabilir hem de lezzet turuna çıkabilirsiniz. Yaklaşık 400 çeşit yemeğin olduğu tahmin edilen Hatay mutfağında ise kebap çeşitlerinden dolmaya, künefeden kahvaltıya geniş bir yelpaze yer alıyor. Kağıt kebabı ya da tepsi kebabı, humus, kömbe, biberli ekmek tadılacaklar listesinin başında yer alanlardan sadece bir kaçı...
EXPO’YA DAİR
YAKLAŞIK 160 yıllık köklü bir geçmişe sahip uluslararası bir organizasyon olarak EXPO, insanlığın karşı karşıya kaldığı temel zorluklara çözüm bulmak için tüm dünyayı bir araya getiriyor. Ziyaretçilerden katılımcılara kadar herkes için yeni ufuklar açarken, aynı zamanda düzenlendiği şehir ve ülkenin iş, yatırım, finans, ticaret ve turizm potansiyelini de açığa çıkartmayı hedefliyor. Aynı zamanda tüm bunları en iyi şekilde başarmak için daima bir ana tema ve bunu destekleyen alt temalara odaklanmakta ve bu alanlarda ilerlemeyi ve işbirliğini teşvik ediyor.
KISA KISA
* İzmir de 1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında ‘Uyum İçinde Yaşamak’ ana temasıyla Botanik EXPO’ya ev sahipliği yapacak. EXPO 2026 İzmir, 2030 Dünya EXPO’suna giden yolda önemli bir kilometre taşı olarak da görülüyor. EXPO için kurulacak fuar alanı tematik sergilerin, dünya bahçelerinin, sanat, kültür, gıda ve diğer etkinliklerin yapılacağı alanların buluşma noktası olacak.
* Türkiye, coğrafi özellikleri nedeniyle 12 binden fazla bitki türüne sahip. Bunlardan 3 bin 500 tür endemik, yani sadece Türkiye coğrafyasında bulunan bitkilerden oluşuyor. Hatay ise benzersiz coğrafi özelliklerinden dolayı 250 dolayında sadece Hatay’da yetişen olmak üzere 2 binden fazla bitki türüne ev sahipliği yapıyor.