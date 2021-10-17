Geleceğe yatırım otonom taşıma robotu

Yoğun yarış dönemlerinden birinde, ağır bir idman esnasında kaval kemiğimde bir stres kırığı oluşur. Çözümü, suda koşuda bulur. Bu aktiviteyle hem iyileşir hem de spor gücünden hiçbir şey kaybetmez. Benhür Öncel, bir süre sonra odağını bu alana kaydırıp suda koşu eğitmeni olur. Benhür Öncel, 4 yıl önce de profesyonel iş hayatına noktayı koyup suda koşuyu Bodrum’da bir girişime dönüştürür. Bugün BENHUR ONCEL’S Aquarunning markasıyla yolculuğuna devam eden Benhür Öncel’in hedefinde ise sistemi franchise modeliyle ülke geneline yaymak var.

BENHÜR Öncel.. Atletizm tutkusunun peşinden giden ama bu uğurda yaşadığı olumsuzluğu da fırsata dönüştürmeyi başaran bir sporcu. Suyun kaldırma gücünden faydalanarak ilklere imza atan bir girişimci. BENHUR ONCEL’S Aquarunning’in kurucusu Benhür Öncel’le markalaşma sürecinden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1986 Bodrum doğumlu Benhür Öncel, çok küçük yaşlarda atletizmle tanıştığını paylaşarak, şöyle devam etti:

HER ŞEY KIRIKLA BAŞLADI

“Yıllardır profesyonel lisanslı atlet olarak yurtiçinde yarışıyorum. Atletizm Federasyonu’nun yapmış olduğu yarışmalarda da birçok ödülüm var. Hayatımın hep içinde olan sporun yanı sıra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra da kurumsal iş hayatım başladı. Bankacılık sektöründe kariyerime devam ettim. Koşuya olan tutkum sebebiyle de kurumsal hayatın çalışma temposu içinde koşuyu hiç bırakmadım. Atlet olduğunuz zaman belli bir mesafede antrenman yapmanız gerekir. Bu aslında kemiklere ve eklemlere de doğal olarak yük bindirir. Yoğun yarış dönemlerinden birinde, ağır bir idman esnasında kaval kemiğimde bir stres kırığı oluştu.”

KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ