Egeli şirketler doğuya baksın

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ÇİN’in geleneksel ‘12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre ‘Ejderha Yılı’ geride bırakılarak ‘Yılan Yılı’na girildi. UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne dahil ettiği ‘Çin Yeni Yılı’, hem Çin Halk Cumhuriyeti’nde hem de dünyanın dört bir yanında düzenlenen birçok organizasyonla kutlanıyor. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de BM’nin ‘uluslararası bir bayram’ ilan ettiği şu günlerde ‘Çin Yeni Yılı’ kapsamda çeşitli programlar yapılıyor. Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi (HKTDC) ile Hong Kong Ekonomi ve Ticaret İşleri (HKETO) Avrupa Birliği de geçtiğimiz hafta ‘Çin Yeni Yılı’nı kutlamak amacıyla İzmir’de özel bir etkinlik düzenledi. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden iş insanlarına seçkin bir kitlenin davetli olduğu organizasyonda ben de yerimi aldım.

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Resmi verilere göre; bu yıl 14 Ocak-22 Şubat tarihlerini kapsayan 40 günlük Bahar Bayramı tatili döneminde Çin Halk Cumhuriyeti içinde yaklaşık 9 milyar seyahat yapılması bekleniyor.

İZMİR’E AYRI BİR ÖNEM

Küresel ekonominin önemli aktörlerinden, Asya Kıtası’na açılan kapı olarak gösterilen Hong Kong’un İzmir başta olmak üzere Ege’ye olana ilgisini daha önce yazmıştım. Bu davetin de ev sahiplerinden olan Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi Avrupa Bölge Direktörü Chris Lo da geçen yıl göreve atandıktan sonra Türkiye’de İstanbul’un ardından ikinci ziyaretini İzmir’e yapmıştı. Invest Hong Kong (InvestHK) da 2025’in başında İzmir'de danışmanlık ofisi açmıştı. ‘Çin Yeni Yılı’ etkinliğinde ise hem Hong Kong’un sunduğu fırsatlar hem de Ege’nin potansiyeli konuşuldu.

DAHA FAZLA AKIL İSTİYOR

Yılan Yılı’nın akıl ve esnekliği simgelediğini söyleyen Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi Avrupa Bölge Direktörü Chris Lo, bugünlerde ticaretin de her zamankinden fazla akıl istediğine dikkat çekiyor. Hong Kong’un ticarette dünyanın en büyük 10 ekonomisi olduğunu paylaşan Lo, şu değerlendirmeyi yapıyor:

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TİCARET HACMİ 58.13 MİLYAR

"Dünyanın en serbest ekonomisine sahip bir yeriyiz. 2024’ün ilk 3 çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıla büyümesi yüzde 2.6. 2024’ün ilk 11 ayında toplam ürün ihracatı da bir önceki döneme kıyasla yüzde 9.1 arttı. Avrupa Birliği ile Hong Kong’un toplam ticaret hacmi Ocak-Kasım 2024’te 58.13 milyar dolar. Türkiye AB üyesi olursa, Hong Kong’un 8’inci büyük ticaret ortağı olacak.”





Dünyanın birçok yerinde Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında yapılan gösteriler renkli görüntüler oluşturuyor.

BÜYÜMEYE VE DEĞİŞMEYE DEVAM

TÜRKİYE ile Hong Kong arasındaki 11 aylık ticaret hacminin 2 milyar dolara ulaştığını ifade ediyor Chris Lo, 2014-2023 arası ticaret hacminin yüzde 60 arttığını söylüyor, “2023’de Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Antlaşması, 2024’te de ‘Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması imzalandı. Tabii hala çok düşük. Türk ve Egeli şirketler doğuya bakmalı artık. Çünkü 2025’te de Hong Kong büyümeye ve değişmeye devam edecek. Dünyada yaşanan bütün belirsizliklere rağmen, 2025 yılında Hong Kong’un ticaret hacmi yüzde 4, GSYH ise yüzde 3 büyüyecek. Daha enternasyonal olacak. Şu anda 9 bin 960 çokuluslu şirketin bölge merkezi Hong Kong’da. Bu rakam 2024’te yüzde 10 artış gösterdi. Daha girişimci olacak 4 bin 694 start-up var. HKTDC olarak düzenlediğimiz fuarlar ticaretteki bu ivmenin en iyi göstergesi. Bu yıl fuarlarımızda dünyanın her yerinde 600 bin ziyaretçi, 30 bin katılımcıyla bir araya geldi. Bugünlerde bazı ülkeler ithalat vergileriyle gündeme geliyorlar. Oysa Hong Kong’ta içki-sigara ve silah dışında hiçbir ürüne gümrük vergisi yok. Hatta içki ithalatındaki yüzde 100 vergi, yüzde 10’a indirildi” diye konuşuyor.

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VERGİ İNDİRİMİ ÖNEMLİ BİR FIRSAT

HONG Kong Ekonomi ve Ticaret İşleri (HKETO) Avrupa Birliği Özel Temsilci Vekili Grace Li, Hong Kong’un Londra ve New York’la birlikte dünyadaki en büyük 3 uluslararası finans merkezinden biri olduğuna dikkat çekiyor. “Dünyanın en serbest ekonomisi ve en rekabetçi 5 ekonomisinden biriyiz” diyen Grace Li, ekliyor:

"Bu yüzden dünyanın her yerinden yatırımcılar Hong Kong’a güveniyor. Varlık yönetimi sektörümüzün cirosu, 6 yılda yüzde 30 artarak 4 trilyon dolara ulaştı. Hong Kong’da 10 bine yakın çokuluslu şirketin ofisi ve 5 bine yakın start-up var. Hong Kong içki ithalatındaki vergiyi ciddi biçimde indirdi. Böylece, tüm dünyadan içki ve şarap ticareti için daha da çekici bir yer oldu. HKTDC de Şarap ve İçki Fuarı düzenliyor. Ege özellikle şarapçılık konusunda çok iyi durumda. Bu nedenle de hem fuar hem de vergi indirimi noktasında Hong Kong onlara önemli fırsatlar sunabilir.”