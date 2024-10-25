Ege kruvaziyerde yeni bir hikâye yazıyor

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KRUVAZİYER günümüzde dünyada hızla gelişen bir turizm...

Bulunduğu ülkeye oldukça yüklü gelir bırakan, orta ve üst gelir grubuna hitap eden bu sektörün hikayesi oldukça eskilere dayanıyor.

Kruvaziyer turizminin ilk kez 1831’de İtalya’dan yola çıkıp İzmir’i de kapsayan bir Akdeniz turuyla başladığı tahmin ediliyor.

Milyarlarca dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip olan kruvaziyer turizmi, 2023’ün sonunda dünya genelinde 30 milyon yolcuya yaklaşmış durumda.

Kuzey Amerika, Güney Amerika ve tropik adalar düne kadar en popüler destinasyonlardı.

Son dönemde ise Uzak Doğu, Kutuplar, Baltık Denizi, Arap Yarımadası, Kızıldeniz ve Akdeniz, kruvaziyer turizminde popülerleşmeye başlayan duraklar olarak dikkat çekiyor.

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PARLAK GÜNLERE DÖNÜŞ

Peki; Türkiye, Ege bu işin neresinde?

Özellikle son 20 yılda Akdeniz çanağının yükselen trendinden Türkiye ve özellikle Ege de nasibini alıyor.

2000’lerin başında binlerle ifade edilen kruvaziyer yolcu sayıları bugün milyonlara ulaşmış durumda.

Önce 15 Temmuz darbe girişimi, ardından tüm dünyayı ektisi altında alan pandemiyle ülkemizde sıkıntılı bir süreç yaşayan sektör, yeniden eski parlak günlerine dönmeye başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2023’te Türkiye’deki limanlara bin 192 kruvaziyerle 1 milyon 542 bin yolcu geldi.

Bir önceki yıla kıyasla yolcu sayısında yüzde 34’lük büyüme söz konusu…

Bu yılın ilk dokuz ayında ise limanlarımızdan bir önceki döneme göre yüzde 25’lik büyümeyle 1 milyon 470 bin kruvaziyer yolcusu giriş yaptı.

Gelen gemi sayısı ise 917.

Sektörün 2024’ü yine geçmişteki gibi yine 2 milyon yolcu sayısıyla kapatması bekleniyor.

LİDERLİK KUŞADASI’NDA

Türkiye’de kruvaziyerin amiral gemisi Ege limanları…

2022’de Ege’deki limanlara 749 yüzen sarayla 702 bin yolcu gelmiş.

2023’te 848 gemiyle 1 milyon 30 bin yolcu giriş yapmış.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise Ege’ye gelen gemi sayısı 676.

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Yolcu sayısı ise 1 milyon 45 bin.

Yani, Türkiye’ye deniz yoluyla konuk olan turistlerin neredeyse yüzde 70’i Ege’ye geliyor.

Burada da liderlik Kuşadası’nda.

Kuşadası’nı ise İzmir, Bodrum ve Marmaris limanları izliyor.

ŞANSIMIZ ÇOK BÜYÜK

Tüm bu verilerin ışığında Ege, sahip olduğu tarihi, kültürel ve gastronomi anlamındaki zenginlikleriyle gelecek yıllarda kruvaziyer turizminde önemli bir durak olmaya devam edecek görünüyor.

Sektör temsilcileri de kruvaziyer turizminde sürekli bir yükseliş ivmesini yaşandığına dikkat çekiyor ve Türkiye’nin, dolayısıyla da Ege’nin şansını çok yüksek görüyor.

Bunun nedeni ise şu:

“Avrupa’da birçok liman kruvaziyer gemisi istemiyor.”

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Son dönemde, “Yunanistan limanına gidecek kruvaziyer rotadan çıkıp Marmaris’e geldi. Santorini iptal, yerine Marmaris” şeklinde çok haber okur olduk.

Barselona, Amsterdam, Yunan adaları kruvaziyer gemisi istemiyor.

Gerekçe olarak da fazla turist gelmesinin karbon emisyonlarını artırıyor olması, yerel halkı rahatsız eder noktaya gelmesi gösteriliyor.

Hal böyle olunca özellikle son dönemde Barselona ve Venedik’te kruvaziyer sayısı azalıyor.

Bu hatlarda o bölgelere yakın yeni destinasyonlar oluşmaya başladı.

Örneğin, Barselona’ya daha az gemi gideceği için yakın coğrafya alternatif oluşturulmaya çalışılıyor.

Bunun Ege’ye avantajı büyük.

Ege’nin potansiyellerini göz önünde bulundurduğumuzda kruvaziyerde şansı çok fazla.

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Bunu iyi değerlendirsek, gelecekte kıyılarımızda o lüks gemileri daha çok göreceğiz demektir.

Öyle olunca, “Ah o gemide ben de olsaydım” diyenlerin sayısı da eminim ki artacak.