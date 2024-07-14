Devredenleri bu kulüpte buluşturuyorlar

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HERKESİN gittiği yol yerine, yeni ya da farklı yollar keşfetmek… Fırsatları iyi değerlendirmek… Havayı iyi koklamak… Bu ve bunun gibi birçok başlık, girişimciliğin olmazsa olmazları. Farklı alanlarda kariyer yapan Kerim Baykal, İbrahim Karaman ve Kaan Hakan Koyuncu da emlak sektöründe farkındalık yaratma misyonuyla bir araya gelmiş üç girişimci. Niş bir iş hedefiyle kurdukları ‘Devredenler Kulübü’yle bugün ticari devir konusunda önemli bir isim olmayı başarmışlar. Kaan Hakan Koyuncu, İbrahim Karaman ve Kerim Baykal ile hem kariyer yolculuklarını hem de markalarının doğuş öyküsünü ve gelecekle ilgili hedeflerini konuştuk.

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* Ortaklar arasında bir iş bölümü var. Gayrimenkul değerleme uzmanı İbrahim Karaman, sürecin analizlerini yapıyor. Kerim Baykal ile Kaan Hakan Koyuncu ise işin pazarlama boyutuna odaklanmış durumda. Ayrıca farklı uzmanlık alanlarında da danışmanlıklar alıyorlar.

FARKLI ALANLARDA KARİYER

Kerim Baykal, kendi deyimiyle eski bir beyaz yakalıymış. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme mezunu Kerim Baykal, yıllarca özel sektörde insan kaynakları alanında kariyer yapmış. Kaan Hakan Koyuncu da çeşitli alanlarda çalıştıktan sonra kendi işini kurma hayalini gerçekleştirmiş bir isim. Ankara’da ailesiyle birlikte yağ ve yem tesislerinin yanı sıra bir de hayvancılık alanında girişimlere hayat vermiş. Bunlara süreç içinde bir de emlak ofisini eklemiş, tarım arazileri alanında uzmanlaşmış. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik mezunu İbrahim Karaman ise üniversiteyi bitirdikten sonra eşiyle birlikte Finlandiya’ya gitmiş. Burada hem eğitim hem de kafe, restoran gibi çeşitli iş deneyimleri edinmiş.

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* İbrahim Karaman’ın yurtdışındaki kahvecilik macerasından yola çıkan üç girişimci, bu alanda da bir markaya hayat vermiş. Gelecekte farklı girişimlerin de hayata geçeceğini söylüyor Karaman, “Bazen devir sürecinde markayı alıp, geliştirip sonra devrediyoruz. Tarım alanında da bir girişimiz var. Mısır ve arpa yetiştiriyoruz” diyor.

YOLLARI İZMİR’DE KESİŞMİŞ

Farklı alanlarda kariyer yolculuğu yapan üç ismin yolları süreç içinde İzmir’de kesişmiş. Kaan Hakan Koyuncu gibi Kerim Baykal ve İbrahim Karaman da emlak sektörüne yönelmiş. SPK gayrimenkul değerleme uzmanı da olan İbrahim Karaman’la birlikte Kerim Baykal ve Kaan Hakan Koyuncu, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin ofisinde gayrimenkul danışmanı olarak çalışmaya başlamış. Kerim Baykal, o süreci şöyle anlatıyor: “Emlak sektöründe iyi giden tablo, 2018’de durma noktasına geldi. Kaan Hakan Koyuncu’nun işleri ise sektörün aksine iyi gidiyordu. Nedeni sordum… Devir ağırlıklı bir modelle çalıştığını söyledi. Sonra ticari devir konusunda Kaan Hakan Koyuncu, bilgi birikimini bizlere de aktardı. Ve böylece o ofis çatısı altında üçlü bir ekip olduk. Satışlarda ofis birincisi olmaya başladık. Devir işi çok farklı bir iş, gayrimenkul alım-satımı ya da kiralaması gibi değil. Burada yapılan analizler çok önemli. Burada da İbrahim Karaman’ın uzmanlığını avantaja çevirdik.”

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* Kerim Baykal, her ay İzmir’de ortalama 900 ile bin 200 işyerinin devir durumunun olduğunu söylüyor, “Biz de burada yaptığımız analizlerle bu devirlerin sağlıklı bir zeminde gerçekleşmesi için emek veriyoruz” diyor.

EMLAK ŞİRKETİ DEĞİLİZ

Zamanla İbrahim Karaman, Kaan Hakan Koyuncu ve Kerim Baykal, ticari devir konusunda isim olmaya başlamış. Öyle ki bu ‘ün’ süreç içinde çalıştıkları markanın da önüne geçer olmuş ve üçlü kendi emlak ofislerini açmaya karar vermiş. İzmir’de bir alışveriş merkezinde bu hayallerini hayata geçirmişler ve 2019’da ‘Devredenler Kulübü’ doğmuş. Bu yeni oluşumda da Karaman, Baykal ve Koyuncu, emlak firması olarak yola devam etmek istememiş. Baykal, “Biz sektörde ayrışmak adına bir danışmanlık şirketi kurduk. Devredenler Kulübü, bir danışmanlık şirketi. Biz iki tarafı uzlaştıran konumdayız. Alıcıyla-satıcıyı, franchise markayı, mülk sahibini devir sürecinde uzlaştırıyoruz. Dörtlü ayağı var. Biz bir yerde yatırım danışmanıyız” diyor.

ÖNCE TÜRKİYE’DE, SONRA DA

YURTDIŞINDA BÜYÜYECEKLER

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DEVREDENLER Kulübü’nün bugün İzmir’de üç ofisi bulunuyor. Bunun yanı sıra Ankara’da frahchise verdikleri bir şubeleri bulunuyor. Kaan Hakan Koyuncu, büyümeyle ilgili hedeflerini şöyle anlatıyor: “Hedefimiz önce Türkiye’de ticari devir alanında marka olmak. Beş yıl içinde Türkiye yapılanmasını tamamlamak ve 40 şubeye ulaşmak istiyoruz. Bu büyüme sürecinde biz büyürken farklı markaları da büyüteceğiz. Bir süre sonra da bu yapıyı yurtdışına açmak hedeflerimiz arasında. Ayrıca gayrimenkul sektörüne yönelik eğitimlerimiz de var. Bu alanda da büyümeyi planlıyoruz.”

GÜVENLİ LİMANLAR

OLUŞTURUYORLAR

“BİZ niş bir kulvarda yürüyoruz” diyor ve ekliyor İbrahim Karaman: “Normal emlak danışmanları bu alanda uğraşmaktan kaçınıyor, çünkü çok uzun soluklu süreç. Çok aşamalı bir yapı var. Kapılarımızı bazen yeni iş yapmak isteyen girişimci adayları da çalıyor. Çok bilgileri olmayan bu insanlara güvenli limanlar yaratmaya çalışıyoruz. Operasyonu yönetecekleri iş modelleri yaratıyoruz. Burada da franchise sistemini kullanıyoruz. İzmir’i lokasyon lokasyon analiz ederek iş geliştiriyoruz.”