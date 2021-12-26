Denizi olmayan kentte büyüdü şimdi ise tekneler üretiyor

Tarım bankacılığı alanında portföy yöneticiliği yapmanın verdiği deneyimle süreç içinde yolu pek çok çiftçiyle kesişir. Bu kesişme, tarıma karşı olan ilgi ve merakını artırır. Ve Enise Soykan da rotasını bu alana çevirmeye karar verir. ‘Ne üretebilirim’ sorusuna cevap arayan Soykan, doğduğu topraklar Milas’ta salep ve çilek üretiminde karar kılar. Bugün Mevsim Tarımcılık ile yoluna devam eden, Muğla’da Salep Üreticileri Birliği’nin kurulmasına öncülük eden, çilek için de çalışmalarını sürdüren Enise Soykan’ın gündeminde ise ihracat ve daha fazla kadına iş alanı yaratmak var.







ENİSE Soykan... Kurumsal hayatın stresini toprağa dokunarak atanlardan. Ve çiftçiliğin sadece erkek işi olmadığını, kadınların da bu alanda başarılı olabileceğini göstermek için emek sarfa eden bir üretici. Mevsim Tarımcılık’ın kurucusu Enise Soykan ile kurumsal hayattan tarlaya geçişi ile yarınlara dair hedeflerini konuştuk. 1986 Muğla Milas doğumlu Enise Soykan, üniversite yılları hariç hayatının büyük bir bölümünü Milas’ta geçirdiğini paylaşarak, şöyle devam etti:

NASIL ÜRETİM YAPABİLİRİM

“Üniversitede aldığım iktisat eğitimi sonrası tarım alanında uzmanlaşmış özel bir bankada gişe memuru olarak çalışmaya başladım. Kısa zamanda da kendi portföyümü oluşturdum. Ve tarım portföy yöneticisi konumuna kadar yükseldim. Tarım bankacılığı alanında bu işi yapmamın verdiği deneyimle de zaman içinde pek çok çiftçiyle tanışma şansı yakaladım. Bu da dolaylı yönden çiftçilikle ilgili bilgi ve deneyim kazanmamı sağladı. Özellikle bir şey üretiyor olmaları, beni bu alana en çok çeken nokta oldu. ‘Ben nasıl üretim yapabilirim’ diye araştırırken de Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve tekniker Ünal Yılmaz ile uzun uzun görüşmeler yaptık. Karşılıklı bilgi alışverişi ve yönlendirmeler sonucu salep ve çilek üretimi yapmaya başladım. Ve 10 yıl kadar severek yaptığım portföy yöneticiliğinden severek de olsa ayrılıp yeni bir yola girdim.”