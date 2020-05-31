Çocuk ruhundan girişimci çıktı

Hikaye işsiz olduğu dönemde eşinin hediye ettiği hobi dergisiyle başlar.
Hiçbir dikiş bilgisi olmamasına rağmen bir gecede o dergide gördüğü oyuncak köpeği yapar. Ve Senem Şenyuva Başdönmez, ertesi gün çocuk oyuncakları dikmeye karar verir. İçindeki çocuğu dışarı çıkaran Senem Şenyuva Başdönmez, KOSGEB’e başvurarak kadın girişimci kursuna katılır. Kursun ardından da Senem Şenyuva Başdönmez, Senemiskoo ismiyle kendi markasını hayata geçirir. Bugün tamamı el yapımı sağlıklı oyuncaklar üreten Senem Şenyuva Başdönmez’in hedefi ise Senemiskoo’yu el yapımı oyuncak fabrikasına dönüştürmek.
SENEM Şenyuva Başdönmez... Hayat şartları farklı yerlere sürüklese de içindeki çocuk ruhuyla yaratıcılığı birleştiren bir isim. Uzun işsizlik sürecini de kendi yeteneğiyle noktalayan bir girişimci. Senemiskoo markasının kurucusu Senem Şenyuva Başdönmez ile hem girişimcilik serüvenini hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. İzmir’de çok renkli ve neşeli bir ailenin içinde dünyaya gözlerini 1982’de açtığını söyleyen Senem Şenyuva Başdönmez, annesinin çok güzel dikiş diken bir ev kadını olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
UZUN SÜRE İŞSİZ KALDI
“Gençlik döneminde dikiş dikmeyi çok öğretmek istedi, ama ben o zamanlar hep farklı düşünceler içinde olduğumdan öğrenmek istemedim. Ancak kendimi bildim bileli de takılarımı kendim yapan, sıkıldığım kıyafetlerimi kendi tarzımda güncelleyip kullanan biriydim. Bunun sonucunda da kendimi Dokuz Eylül Üniversitesi İMYO Gemoloji Uzmanlığı ve Mücevher Tasarımı’nda buldum. Üniversitenin ardından da kariyerime, birkaç küçük işletme ve atölyede takılar yaparak devam ettim. Ama evlendikten sonra uzun bir işsizlik dönemi yaşadım. Kendi işimle ilgili o kadar çok iş aradım ki. Bir süre sonra kendi işimle ilgili değil, farklı sektörlerde de işlere bakmaya başladım, ancak bir türlü aradığım şekilde bir iş bulamadım.”
DERGİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Bir süre sonra Senem Şenyuva Başdönmez, evde takılar yapıp bazı dükkanlara satmaya başlar. İyi sonuçlar aldıkça yeni fikirlerin ortaya çıkmaya başladığını dile getiren Başdönmez, asıl kırılmanın ise eşinin eve getirdiği hobi dergisiyle olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
“Bu dergide oyuncak bir köpek yapımı vardı. Hiçbir dikiş bilgim yokken ‘bunu acaba yapabilir miyim’ diye düşünürken eski bir tişörtümü kesip, kalıp çıkarırken buldum kendimi. O gece oyuncağı iğne ve iplikle elde diktim. Ertesi gün eşime, ‘çocuk oyuncakları dikmeye başlayacağım’ dedim. Eşim de bir hafta sonra bir adet dikiş makinesiyle geldi. Makineyle ilgili bir bilgim olmamasına rağmen makinenin başına oturdum ve yaklaşık 3 günde 10 parça çeşitli oyuncaklar diktim. Daha sonra bir özel okulun yılbaşı kermesi olduğunu duydum ve oraya diktiğim 10 parça oyuncakla katıldım. Oyuncaklarıma gösterilen rağbetle hepsi satıldı. Emeğimin karşılığını almak beni çok mutlu etti.”
HAYAL DÜNYASINA KATKI
Çocuk oyuncakları dikmeye odaklanan Senem Şenyuva Başdönmez, daha sonra KOSGEB’e başvurarak kadın girişimci kursuna başlar. “Kurs tamamlandıktan sonra artık resmi kayıtlarımın zamanı gelmişti ve küçük bir dükkan tuttum” diyen Başdönmez, “KOSGEB desteği ile bu maceraya bir adım daha attım. Akabinde Senemiskoo markasıyla yola koyuldum. Hem, elyapimitasarimlar.com internet sitem hem de sosyal medya hesaplarımdan satışlar yapmaya başladım. Önceliğimi de hijyenik, yıkanabilir, sağlıklı çocuk oyuncakları üretimine verdim. Bugün ise çocukların hayal dünyalarını kısıtlamayan sade oyuncaklar üretiyorum. Oyuncakların en büyük özelliği yıkanabilir olması dışında pamuklu yerli üretim olan kumaşlar kullanıyorum. Hem çeşitli noktalarla hem de online satış kanalları aracılığıyla tüketiciyle buluşuyoruz” diyerek Senemiskoo’nun geldiği noktayı paylaştı.
HEDEFİ OYUNCAK FABRİKASI
GELECEK planları hakkında da değerlendirme yapan Senem Şenyuva Başdönmez, şu bilgileri paylaştı: “Önceliğimiz Senemiskoo’yu daha da büyütmek. Atölyemizi el yapımı oyuncak fabrikasına dönüştürmek istiyoruz. Böylece bir çok kadına da iş imkanı sunmayı hedefliyoruz. Yerli çocuk oyuncakları üreten bir firma olarak müşteri memnuniyetini en üst sıralarda tutarak kurumsallaşmayı amaçlıyoruz. Senemiskoo olarak şimdilik bir ihracatımız bulunmuyor. Ancak İzmir Tuhafiye Manifatura ve Benzerleri Odası’nın yürüttüğü ‘Döngüsel Ekonomi’ çalışmaları kapsamında projenin ilgili paydaşları, Almanya, Finlandiya, Slovakya, İtalya ve İspanya’dan gelen uzmanlar Senemiskoo’ya ziyarette bulundu. Bu sayede gelecekte yapabileceğimiz ihracat bağlantılarıyla ilgili çalışmalarımız da olacak.”
KISA KISA
* Son dönemde yetişkinlerden ‘bizlere niye bir şey yok’ sorusuyla karşılaştığını söyleyen Senem Şenyuva Başdönmez, “Bu nedenle bazı hediyelik eşya ve dekorasyon ürünleri de üretmeye başladık” diyor.
Çocuk ruhundan girişimci çıktı
Hikaye işsiz olduğu dönemde eşinin hediye ettiği hobi dergisiyle başlar.
Hiçbir dikiş bilgisi olmamasına rağmen bir gecede o dergide gördüğü oyuncak köpeği yapar. Ve Senem Şenyuva Başdönmez, ertesi gün çocuk oyuncakları dikmeye karar verir. İçindeki çocuğu dışarı çıkaran Senem Şenyuva Başdönmez, KOSGEB’e başvurarak kadın girişimci kursuna katılır. Kursun ardından da Senem Şenyuva Başdönmez, Senemiskoo ismiyle kendi markasını hayata geçirir. Bugün tamamı el yapımı sağlıklı oyuncaklar üreten Senem Şenyuva Başdönmez’in hedefi ise Senemiskoo’yu el yapımı oyuncak fabrikasına dönüştürmek.
SENEM Şenyuva Başdönmez... Hayat şartları farklı yerlere sürüklese de içindeki çocuk ruhuyla yaratıcılığı birleştiren bir isim. Uzun işsizlik sürecini de kendi yeteneğiyle noktalayan bir girişimci. Senemiskoo markasının kurucusu Senem Şenyuva Başdönmez ile hem girişimcilik serüvenini hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. İzmir’de çok renkli ve neşeli bir ailenin içinde dünyaya gözlerini 1982’de açtığını söyleyen Senem Şenyuva Başdönmez, annesinin çok güzel dikiş diken bir ev kadını olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
UZUN SÜRE İŞSİZ KALDI
“Gençlik döneminde dikiş dikmeyi çok öğretmek istedi, ama ben o zamanlar hep farklı düşünceler içinde olduğumdan öğrenmek istemedim. Ancak kendimi bildim bileli de takılarımı kendim yapan, sıkıldığım kıyafetlerimi kendi tarzımda güncelleyip kullanan biriydim. Bunun sonucunda da kendimi Dokuz Eylül Üniversitesi İMYO Gemoloji Uzmanlığı ve Mücevher Tasarımı’nda buldum. Üniversitenin ardından da kariyerime, birkaç küçük işletme ve atölyede takılar yaparak devam ettim. Ama evlendikten sonra uzun bir işsizlik dönemi yaşadım. Kendi işimle ilgili o kadar çok iş aradım ki. Bir süre sonra kendi işimle ilgili değil, farklı sektörlerde de işlere bakmaya başladım, ancak bir türlü aradığım şekilde bir iş bulamadım.”
DERGİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Bir süre sonra Senem Şenyuva Başdönmez, evde takılar yapıp bazı dükkanlara satmaya başlar. İyi sonuçlar aldıkça yeni fikirlerin ortaya çıkmaya başladığını dile getiren Başdönmez, asıl kırılmanın ise eşinin eve getirdiği hobi dergisiyle olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
“Bu dergide oyuncak bir köpek yapımı vardı. Hiçbir dikiş bilgim yokken ‘bunu acaba yapabilir miyim’ diye düşünürken eski bir tişörtümü kesip, kalıp çıkarırken buldum kendimi. O gece oyuncağı iğne ve iplikle elde diktim. Ertesi gün eşime, ‘çocuk oyuncakları dikmeye başlayacağım’ dedim. Eşim de bir hafta sonra bir adet dikiş makinesiyle geldi. Makineyle ilgili bir bilgim olmamasına rağmen makinenin başına oturdum ve yaklaşık 3 günde 10 parça çeşitli oyuncaklar diktim. Daha sonra bir özel okulun yılbaşı kermesi olduğunu duydum ve oraya diktiğim 10 parça oyuncakla katıldım. Oyuncaklarıma gösterilen rağbetle hepsi satıldı. Emeğimin karşılığını almak beni çok mutlu etti.”
HAYAL DÜNYASINA KATKI
Çocuk oyuncakları dikmeye odaklanan Senem Şenyuva Başdönmez, daha sonra KOSGEB’e başvurarak kadın girişimci kursuna başlar. “Kurs tamamlandıktan sonra artık resmi kayıtlarımın zamanı gelmişti ve küçük bir dükkan tuttum” diyen Başdönmez, “KOSGEB desteği ile bu maceraya bir adım daha attım. Akabinde Senemiskoo markasıyla yola koyuldum. Hem, elyapimitasarimlar.com internet sitem hem de sosyal medya hesaplarımdan satışlar yapmaya başladım. Önceliğimi de hijyenik, yıkanabilir, sağlıklı çocuk oyuncakları üretimine verdim. Bugün ise çocukların hayal dünyalarını kısıtlamayan sade oyuncaklar üretiyorum. Oyuncakların en büyük özelliği yıkanabilir olması dışında pamuklu yerli üretim olan kumaşlar kullanıyorum. Hem çeşitli noktalarla hem de online satış kanalları aracılığıyla tüketiciyle buluşuyoruz” diyerek Senemiskoo’nun geldiği noktayı paylaştı.
HEDEFİ OYUNCAK FABRİKASI
GELECEK planları hakkında da değerlendirme yapan Senem Şenyuva Başdönmez, şu bilgileri paylaştı: “Önceliğimiz Senemiskoo’yu daha da büyütmek. Atölyemizi el yapımı oyuncak fabrikasına dönüştürmek istiyoruz. Böylece bir çok kadına da iş imkanı sunmayı hedefliyoruz. Yerli çocuk oyuncakları üreten bir firma olarak müşteri memnuniyetini en üst sıralarda tutarak kurumsallaşmayı amaçlıyoruz. Senemiskoo olarak şimdilik bir ihracatımız bulunmuyor. Ancak İzmir Tuhafiye Manifatura ve Benzerleri Odası’nın yürüttüğü ‘Döngüsel Ekonomi’ çalışmaları kapsamında projenin ilgili paydaşları, Almanya, Finlandiya, Slovakya, İtalya ve İspanya’dan gelen uzmanlar Senemiskoo’ya ziyarette bulundu. Bu sayede gelecekte yapabileceğimiz ihracat bağlantılarıyla ilgili çalışmalarımız da olacak.”
KISA KISA
* Son dönemde yetişkinlerden ‘bizlere niye bir şey yok’ sorusuyla karşılaştığını söyleyen Senem Şenyuva Başdönmez, “Bu nedenle bazı hediyelik eşya ve dekorasyon ürünleri de üretmeye başladık” diyor.