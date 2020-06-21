Çekirdekten girişimci

HEM ekonomik hem de ailesinin ‘adam ol’ isteğiyle küçük yaşta çalışma hayatına dahil olur.
Gevrek de satar, pazarda su da. Şenol Aslanoğlu, endüstri mühendisliği okuduğu yıllarda da çalışmaya devam eder. Anketörlükten şehirlerarası otobüste hostluğa kadar birçok işte çalışır. Şenol Aslanoğlu, üniversitenin ardından kariyerine profesyonel olarak devam eder. 26 yaşında ise İzmir’de bir hizmet şirketi kurarak kendi yolunu çizer. Bugün A Artı OSGB ile iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren Şenol Aslanoğlu, 2019’da da Smart Start Coworking’i kurarak kendine yeni bir kulvar açar. Şenol Aslanoğlu, start-uplara destek için ortak yaşam konsepti ile sağlıklı ürünleri paket servisle tüketiciyle buluşturacak 2 girişim için de gün sayıyor.
ŞENOL Aslanoğlu... Küçük yaşta başladığı çalışma hayatıyla birlikte birçok sektörde edindiği deneyimle girişimcilik serüvenini şekillendiren bir iş insanı. “Türkiye’nin genç girişimcilere ve inovasyona ihtiyacı var” diyerek çalışan A Artı OSGB ve Smart Start Coworking’in kurucusu Şenol Aslanoğlu ile girişimcilik hikayesinden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. Öğretmen baba ve ev kadını annenin 1975 İzmir doğumlu çocuğu olduğunu anlatan Şenol Aslanoğlu, şöyle devam etti:
GEVREK DE SATAR SU DA
“O dönem birçok çocuk gibi bende yaz tatillerinde çalıştım. Kimi zaman Balçova sokaklarında su sattım, kimi zaman da pazarda soğuk su. Bir yıl diş hekimi, bir yıl berberin yanında çıraklık yaptım. Biraz ekonomik gerekçelerle, ama çoğunlukla ailemin adam olmamı istemesi sebebiyle çalışmayı öğrendim. İlkokul döneminde Kemeraltı’nda naylon poşet de sattım. Liseye kadar okul ve yazlar böyle geçti. İzmir Atatürk Lisesi’nin ilk iki yılında derslerden pek kafa kaldıramadım ama son sınıfta ticaret sahnesine geri döndüm. Bir arkadaşımla birlikte okulumuzun logosunun olduğu tişört tasarlayıp bastırdık. Parasının da yarısını ödedik. Kalan kısmı ise ürünleri sattığımızda verecektik. Ama ilk başta kimseye tişört satamayınca beni bir kaygı aldı. Bir hafta sonra bir tişört satınca arkası çorap söküğü gibi geldi. En zoru ilkini satmakmış, birini ikna etmeyi başarırsan ve ikna ettiğin doğru ise devamı gelir. Lisede ayrıca Kültürpark’ta bekçilik de yaptım.”
SERMAYE DÜĞÜN TAKILARI
Lisenin ardından Şenol Aslanoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni kazanır. Üniversiteyle birlikte sorumlulukları da artan Aslanoğlu, hem okuyup hem de çalışır. Aslanoğlu, “İlk önce ders vermeye başladım. Anketörlük yaptım, temizlik şirketinde çalıştım. Yaz döneminde de şehirlerarası otobüste hostluk yaptım. Veri operatörlüğü, bir dershanenin öğrenci kayıt bölümünde çalıştım. Ve üniversitenin ardından da profesyonel iş hayatı başladı. Bir danışmanlık firmasında danışman yardımcısı olarak ilk adımı attım. Bu süreç bir hizmet şirketinin genel müdürlüğüne kadar yükseldi. Kızımın doğacağını öğrenince de kendi yolumu çizmeye karar verdim. 26 yaşında bir hizmet şirketi kurdum. Memur bir babanın oğlu olarak ticaretten hiç anlamıyordum. Ne çek ile işim olmuştu, ne de keşide ne demek biliyordum. Düğün takılarıyla işe giriştim. İş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık yapmaya başladım” diyerek, A Artı OSGB’nin doğuş serüvenini paylaştı.
ÇÖZÜM ORTAĞI
İLK önce İzmir sonrasında da her 6 ayda bir Manisa, Denizli, İstanbul, Ankara, Samsun ve Mersin şubeleriyle yapıyı tamamladıklarını dile getiren Şenol Aslanoğlu, A Artı OSBG ile ilgili şu bilgiyi verdi:
“Biz evlerinden fabrikalara, şantiyelere, işyerlerine çalışmaya gelen işçilerin sağ salim evlerine dönebilmeleri için çalışıyoruz. Çalışılan alandaki tehlike kaynaklarını bulup, bu tehlike kaynaklarının oluşturabileceği riskleri hesaplayıp, bunları nasıl önleyebileceğimizi planlıyoruz. İşyeri hekimlerimiz, işyeri hemşirelerimiz ve iş güvenliği uzmanlarımızla birlikte kocaman bir aileyiz. Müşteriye ulaşmak için satış ekibimiz yok. Müşterilerin birbirlerine bizi tavsiye etmeleriyle büyüdük. Kendimizi hep onların çözüm ortağı olarak gördük, öyle konumlandırdık.”
İKİ YENİ
YATIRIM
GELİYOR
GİRİMCİ bir ruhla hareket eden Şenol Aslanoğlu, bir yıl önce İzmir’e yeni bir yaşam ve çalışma ortamı kazandırma hedefiyle Smart Start Coworking’i kurduğunu dile getirdi. Aslanoğlu, “Bu ülkenin genç girişimcilere ve inovasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Start-uplara yatırım yapmak istiyorum. Gelecek ay Türkiye’nin ilk ortak yaşam konseptli yerini İzmir Alsancak’ta açacağız. Ayrıca uzun süredir iyi gıda alanında hizmet verecek, sağlıklı ürünleri paket servisiyle tüketiciyle buluşturacak GOİNGO İzmir’de Alsancak, Bayraklı-Adliye ve Balçova’da aynı anda hizmete girecek” diyerek gelecek planlarını paylaştı.
Çekirdekten girişimci
HEM ekonomik hem de ailesinin ‘adam ol’ isteğiyle küçük yaşta çalışma hayatına dahil olur.
Gevrek de satar, pazarda su da. Şenol Aslanoğlu, endüstri mühendisliği okuduğu yıllarda da çalışmaya devam eder. Anketörlükten şehirlerarası otobüste hostluğa kadar birçok işte çalışır. Şenol Aslanoğlu, üniversitenin ardından kariyerine profesyonel olarak devam eder. 26 yaşında ise İzmir’de bir hizmet şirketi kurarak kendi yolunu çizer. Bugün A Artı OSGB ile iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren Şenol Aslanoğlu, 2019’da da Smart Start Coworking’i kurarak kendine yeni bir kulvar açar. Şenol Aslanoğlu, start-uplara destek için ortak yaşam konsepti ile sağlıklı ürünleri paket servisle tüketiciyle buluşturacak 2 girişim için de gün sayıyor.
ŞENOL Aslanoğlu... Küçük yaşta başladığı çalışma hayatıyla birlikte birçok sektörde edindiği deneyimle girişimcilik serüvenini şekillendiren bir iş insanı. “Türkiye’nin genç girişimcilere ve inovasyona ihtiyacı var” diyerek çalışan A Artı OSGB ve Smart Start Coworking’in kurucusu Şenol Aslanoğlu ile girişimcilik hikayesinden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. Öğretmen baba ve ev kadını annenin 1975 İzmir doğumlu çocuğu olduğunu anlatan Şenol Aslanoğlu, şöyle devam etti:
GEVREK DE SATAR SU DA
“O dönem birçok çocuk gibi bende yaz tatillerinde çalıştım. Kimi zaman Balçova sokaklarında su sattım, kimi zaman da pazarda soğuk su. Bir yıl diş hekimi, bir yıl berberin yanında çıraklık yaptım. Biraz ekonomik gerekçelerle, ama çoğunlukla ailemin adam olmamı istemesi sebebiyle çalışmayı öğrendim. İlkokul döneminde Kemeraltı’nda naylon poşet de sattım. Liseye kadar okul ve yazlar böyle geçti. İzmir Atatürk Lisesi’nin ilk iki yılında derslerden pek kafa kaldıramadım ama son sınıfta ticaret sahnesine geri döndüm. Bir arkadaşımla birlikte okulumuzun logosunun olduğu tişört tasarlayıp bastırdık. Parasının da yarısını ödedik. Kalan kısmı ise ürünleri sattığımızda verecektik. Ama ilk başta kimseye tişört satamayınca beni bir kaygı aldı. Bir hafta sonra bir tişört satınca arkası çorap söküğü gibi geldi. En zoru ilkini satmakmış, birini ikna etmeyi başarırsan ve ikna ettiğin doğru ise devamı gelir. Lisede ayrıca Kültürpark’ta bekçilik de yaptım.”
SERMAYE DÜĞÜN TAKILARI
Lisenin ardından Şenol Aslanoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni kazanır. Üniversiteyle birlikte sorumlulukları da artan Aslanoğlu, hem okuyup hem de çalışır. Aslanoğlu, “İlk önce ders vermeye başladım. Anketörlük yaptım, temizlik şirketinde çalıştım. Yaz döneminde de şehirlerarası otobüste hostluk yaptım. Veri operatörlüğü, bir dershanenin öğrenci kayıt bölümünde çalıştım. Ve üniversitenin ardından da profesyonel iş hayatı başladı. Bir danışmanlık firmasında danışman yardımcısı olarak ilk adımı attım. Bu süreç bir hizmet şirketinin genel müdürlüğüne kadar yükseldi. Kızımın doğacağını öğrenince de kendi yolumu çizmeye karar verdim. 26 yaşında bir hizmet şirketi kurdum. Memur bir babanın oğlu olarak ticaretten hiç anlamıyordum. Ne çek ile işim olmuştu, ne de keşide ne demek biliyordum. Düğün takılarıyla işe giriştim. İş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık yapmaya başladım” diyerek, A Artı OSGB’nin doğuş serüvenini paylaştı.
ÇÖZÜM ORTAĞI
İLK önce İzmir sonrasında da her 6 ayda bir Manisa, Denizli, İstanbul, Ankara, Samsun ve Mersin şubeleriyle yapıyı tamamladıklarını dile getiren Şenol Aslanoğlu, A Artı OSBG ile ilgili şu bilgiyi verdi:
“Biz evlerinden fabrikalara, şantiyelere, işyerlerine çalışmaya gelen işçilerin sağ salim evlerine dönebilmeleri için çalışıyoruz. Çalışılan alandaki tehlike kaynaklarını bulup, bu tehlike kaynaklarının oluşturabileceği riskleri hesaplayıp, bunları nasıl önleyebileceğimizi planlıyoruz. İşyeri hekimlerimiz, işyeri hemşirelerimiz ve iş güvenliği uzmanlarımızla birlikte kocaman bir aileyiz. Müşteriye ulaşmak için satış ekibimiz yok. Müşterilerin birbirlerine bizi tavsiye etmeleriyle büyüdük. Kendimizi hep onların çözüm ortağı olarak gördük, öyle konumlandırdık.”
İKİ YENİ
YATIRIM
GELİYOR
GİRİMCİ bir ruhla hareket eden Şenol Aslanoğlu, bir yıl önce İzmir’e yeni bir yaşam ve çalışma ortamı kazandırma hedefiyle Smart Start Coworking’i kurduğunu dile getirdi. Aslanoğlu, “Bu ülkenin genç girişimcilere ve inovasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Start-uplara yatırım yapmak istiyorum. Gelecek ay Türkiye’nin ilk ortak yaşam konseptli yerini İzmir Alsancak’ta açacağız. Ayrıca uzun süredir iyi gıda alanında hizmet verecek, sağlıklı ürünleri paket servisiyle tüketiciyle buluşturacak GOİNGO İzmir’de Alsancak, Bayraklı-Adliye ve Balçova’da aynı anda hizmete girecek” diyerek gelecek planlarını paylaştı.