Bu yatırımlar Kınık’a ilaç olacak

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İNSANLIĞIN yüz yıllardır ilaçtan kozmetiğe birçok alanda kullandığı tıbbi ve aromatik bitkiler, şimdi de İzmir Kınık’ın ekonomik kalkınmasında itici güç olmaya hazırlanıyor. Ülkenin zengin bitki florasını daha katma değerli hale getirme hedefiyle kurulan Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgesi (TDİOTB) de hem milyon dolarlık bir ekonomik değer hem de binlerce insana iş imkanı sunmayı amaçlıyor. Tohum, fide, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğiyle buna bağlı tesislerin yer alacağı Kınık TDİODB’nin 2025 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

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YÜKSEK FİYATLA BİZE SATIYORLAR

Kınık TDİOTB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, Türkiye’nin birçok tıbbi ve aromatik bitkinin gen merkezi konumunda olduğunu söyledi, ülkenin bitki florasının olağanüstü zenginliğine dikkat çekti. Olgunsoy, “Ancak maalesef yıllardır bu bitkilerin çoğu doğadan ‘vahşi hasat’ diyebileceğimiz bir yöntemle toplanıyor ve basit kurutmayla ihraç ediliyor. Yurtdışında içindeki etken maddeler çıkartılarak tekrar bize katbe kat pahalı olarak satılıyor. İşte bu organizemizin amacı, bu olumsuz döngüyü tersyüz etmek ve bitkilerimizi işleyerek daha katma değerli hale getirmek. Ayrıca bitki, fide ve tohumlarını rekabet edilebilir içerikli bir şekilde yetiştirmeyi de amaçlıyoruz. Amaçlarımız arasında tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen aroma, drog, uçucu yağ, sabit yağ ve extreler gibi yan ürünler ile birlikte fide ve tohum konusunda merkezi bir bölge olması da var” ifadelerini kullandı.

Toplamda 1 milyon 236 bin metrekare alan üzerine kurulan bölgede altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla işletmelerin faaliyete geçebilir hale geleceğini ifade eden Enver Olgunsoy, şu bilgileri paylaştı:

30 KATA KADAR ARTAN DEĞERİ VAR

"104 parsel bulunuyor. Bunların da büyüklükleri 3 ila 10 dönüm arasında değişiyor. Şimdiden bu parsellere 3 kat fazla ilgi var. Yerli ve yabancı birçok firma bölgede yer almak istiyor. Kınık'taki üreticilerimize tahsis konusunda öncelik vereceğiz. Asıl hedefimiz ise ülkemize daha fazla döviz kazandıracak olan katma değerli üretim yapacak firmaları buraya getirmek. Yatırım yapmak isteyen işletmelerden de uzun soluklu ve nitelikli üretim yapabilmeleri adına ‘fizibilite raporu’ isteyeceğiz. İlaçların hammaddesi bitki. Bu açıdan baktığımızda Kınık’ın başına talih kuşu kondu. Henüz bunun farkında olmayabilirler ama bölgenin tam kapasite çalışmasıyla en az 5 bin kişiyi iş imkanı sağlanacak. İzmir; kekik, kantaron, nergis, lavanta gibi önemli bitkilerin merkezi konumunda. Bu bitkilerin uçucu yağını ve içindeki ilaç hammaddesini çıkarıp sattığınızda normal bitkiye oranla 9 kattan 30 kata kadar artan bir değere ulaşmış oluyor. Biz bölgemizin, kentimizin neredeyse her noktasında bulunan bu bitkileri ekonomiye kazandırmak; Kınık’ı ve ülkemizi bu alanda önemli bir konuma getirmek istiyoruz.”

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* Dünya genelinde sektörün 555 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olduğu bilgisini veren Olgunsoy, Türkiye'nin ise sahip olduğu potansiyele karşı bu pastadan aldığı payın çok yetersiz kaldığını aktardı.

AR-GE MERKEZİNDEN BORSAYA

KINIK TDİOSB bünyesinde bir Ar-Ge merkezinin de bulunacağı bilgisini veren Enver Olgunsoy, “Bu merkezde sertifikalı tohum üretileceği gibi ürünlerin elde edilen uçucu yağların içindeki etken maddelerin oranları da bu merkezde analiz edilecek. Böylece laboratuvar ortamında bilimsel olarak onaylanmış ürün elde edilecek. Kınık TDİOTB'de İzmir Ticaret Borsası’yla ‘ürün borsası’ da kuracağız. Bu borsa aracılığıyla ürünlerin fiyatlarını belirler hale geleceğiz. Türkiye’de 42 tarım organize sanayi bölgesi var. Fakat Kınık'taki bölgemiz Türkiye'de ilk, dünyada ise tek olacak. Zaten bu yüzden sadece yerli değil birçok yabancı firma da bizlerle görüşme halinde. Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bir kümelenme yapacağız. İşletmelerin önümüzdeki faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Bölgede uçucu yağlar, sabit yağlar, kurutmalık tesisleri, ilaç ve kozmetik sektörüne hizmet veren firmalar, Ar-Ge merkezi, ürün borsası gibi alanlar olacak. İlerleyen süreçte ‘tıbbi bitkiler meslek yüksek okulu’ açmak için de girişimlerimiz olacak” dedi.