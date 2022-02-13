Bu hikaye tatlı tatlı yazılmadı

Eşinden ayrıldığında ne sosyal güvencesi ne de birikimi ve mesleği vardır.
Çocukluğundan beri var olan modelleme, çizim yeteneği ile tatlı merakı elindeki en büyük sermayesidir. Bu sermayeyle, yeğenin doğum günü için yaptığı pasta çok beğenilince işin seyri değişir. Matilda Navaro, kendini pastacılık alanında geliştirme kararı alır. Evde başladığı butik pasta işi kabuğuna sığmaz. Pandemi döneminde İzmir’de kendi dükkanı açar. Bugün tasarım butik pasta ile kahveye eşlik edecek tatlar hedefiyle yolculuğuna devam eden Matilda Navaro’nun gündeminde ise butik yapısını koruyarak büyümek var.
MATİLDA Navaro... Yaptığı iş her ne kadar tatlı olsa da çetin bir yolculuk ve mücadeleyle buralara ulaşmış bir girişimci. Tüm olumsuz söylem ve engellere rağmen kendi hikayesini yazan bir pasta tasarımcısı. Matilda Navaro Cake’in kurucusu Matilda Navaro ile hem markasının doğuş hikayesini hem de yarınlara dair planlarını konuştuk. 1975 İzmir doğumlu ve Sefarad göçmenlerinden Matilda Navaro, hikayesini şöyle anlattı:
HOBİ AMAÇLI KURSA KATILDI
“20 yaşımda evlendim. Ve bugün yaşları 25 ve 20 olan iki oğlum var. Çocukluğumdan beri var olan modelleme ve çizim yeteneğimin yanı sıra mutfağa karşı da hep bir merakım vardı. Ama bu yemekten ziyade tatlıyla ilgiliydi. Tatlılara karşı hep bir hevesim vardı. O dönem en iyi geri dönüşleri de oğullarımdan alıyordum. Daha sonra çocuklarımın okulunda veli kursları açıldı. Benim de dikkatimi pastacılık çekti ve hobi amaçlı bu kursa katıldım. Kursla birlikte evdeki denemelerim de arttı.”
İŞİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Matilda Navaro, 2015’te eşinden ayrılır. Ayrıldığında hiçbir sosyal güvencesi, birikimi, mesleği ve işi olmadığını dile getiren Navaro, “Benim için oldukça zor bir süreçti. Pes edip kenara çekilmedim. Tam da bu süreçte yeğenimin yaş doğum günü kutlaması için kızkardeşim pasta yapmamı istedi. Bu işte çok da iyi olmadığımı söylesem de dinletemedim. Bana bir pasta kalıbı ve harf tablosu aldı. Ve ilk malzemelerim de bunlar oldu. Yeğenim için amatörce yaptığım pasta çok beğenildi. O kutlamada pasta yiyenlerden birinden sipariş aldım. Sonra bu siparişlere süreç içinde yenileri eklendi. Evin mutfağında bunlara cevap vermeye çalışıyordum. Ama kendimi de geliştirmek adına eğitimlere katıldım” diyerek, süreç içinde bir tarz yarattığını paylaştı.
EVİN MUTFAĞINA SIĞAMADI
Evin mutfağında başlayan butik pasta işinin zamanla kabuğuna sığmadığını söyleyen Matilda Navaro, şöyle devam etti:
“Önce evimi büyütüp, bir odamı atölye çevirdim ama o da küçük gelmeye başladı. Ayrıca, işler büyüyünce müşterileri ağırlayacağım bir yer ihtiyacı da doğdu. Yılardır hayalini kurduğum minik atölyemi ve dükkanımı açma kararı aldım. Pandemi nedeniyle en belirsiz dönemde, 2020’de İzmir Alsancak’ta kendi yerimi, Matilda Navaro Cake’i açtım. En yakınlarım dahil çoğu kimse sapa gibi gözüken bu dükkana pek güvenmedi. Ama ben enerjisine çok güvendim. İyiki de güvenmişim. Çünkü güler yüz, samimiyet ve asla başkasını kıskanmamak her zaman kazandırır. Bugün tasarım butik pastaların yanında kahvelere eşlik edecek browni, san sebastian cheesecake, donut gibi tatlarımız da var. Siparişe göre de mini pizzalar yapıyoruz. Ayrıca, musevilerin özel günleri için ürünler yapıyorum. Büyük ablam da bana yardım ediyor.”
BUTİK YAPIYLA
YOLA DEVAM
BUGÜN butik bir pasta tasarımcısı olarak İzmir Alsancak’taki 28 metrekarelik dükkanında üretim yaptığını söyleyen Matilda Navaro, gelecekle ilgili planlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Butik yapımı koruyarak büyümek istiyorum. Bu da zamanı geldiğinde olacak. Ürün adetlerimizi artırmak gibi de planlarımız bulunuyor. Şu an pandemi nedeniyle yapamıyoruz ama önümüzdeki süreçte atölye çalışmalarımız olacak.”
HER KADIN
İSTERSE
BAŞARABİLİR
BUTİK pastacılık sektörüne adım attığı ilk süreçte pamuk ipliğine bağlı bir durumda olduğunu ifade eden Matilda Navaro, yaşadığı zorlukları ve mücadeleyi ise şöyle anlattı:
“Benim hikayem, çiçekli yollardan geçerek, hiçbir sorunla mücadele etmeden, tatlı tatlı yazılmadı. Gayet çetin bir mücadelenin eseri. Bu süreçte de pes edip, vazgeçmeme neden olabilecek bir dolu sorunla boğuştum. Ama bırakmadım, pes etmedim. Mağduriyet battaniyesini başıma örtüp, bana yardım etsinler diye de beklemedim. Hani dara düştüğümüzde, önümüze engeller dizildiğinde ‘ama’larla başlayan korkularımız var ya onların hepsini yaşadım. Bana göre isteyen her kadın başarabilir. Şimdi hikayemin başkalarına da örnek olmasını istiyorum. O gün pamuk ipliğine bağlı olan süreç, bugün halata döndü. Kendimle yarışıyorum. Kimsenin işiyle de ilgilenmiyorum..”
KISA KISA
* Haftalık 10’a yakın tasarım butik pasta yapabildiğini söyleyen Matilda Navaro, “Bugün herkes genelde dış görünüşüne baksa da benim için lezzeti çok önemli. Ben hem sanat eseri yapıyorum hem de damaklara hitap ediyorum” diyor.
Bu hikaye tatlı tatlı yazılmadı
Eşinden ayrıldığında ne sosyal güvencesi ne de birikimi ve mesleği vardır.
Çocukluğundan beri var olan modelleme, çizim yeteneği ile tatlı merakı elindeki en büyük sermayesidir. Bu sermayeyle, yeğenin doğum günü için yaptığı pasta çok beğenilince işin seyri değişir. Matilda Navaro, kendini pastacılık alanında geliştirme kararı alır. Evde başladığı butik pasta işi kabuğuna sığmaz. Pandemi döneminde İzmir’de kendi dükkanı açar. Bugün tasarım butik pasta ile kahveye eşlik edecek tatlar hedefiyle yolculuğuna devam eden Matilda Navaro’nun gündeminde ise butik yapısını koruyarak büyümek var.
MATİLDA Navaro... Yaptığı iş her ne kadar tatlı olsa da çetin bir yolculuk ve mücadeleyle buralara ulaşmış bir girişimci. Tüm olumsuz söylem ve engellere rağmen kendi hikayesini yazan bir pasta tasarımcısı. Matilda Navaro Cake’in kurucusu Matilda Navaro ile hem markasının doğuş hikayesini hem de yarınlara dair planlarını konuştuk. 1975 İzmir doğumlu ve Sefarad göçmenlerinden Matilda Navaro, hikayesini şöyle anlattı:
HOBİ AMAÇLI KURSA KATILDI
“20 yaşımda evlendim. Ve bugün yaşları 25 ve 20 olan iki oğlum var. Çocukluğumdan beri var olan modelleme ve çizim yeteneğimin yanı sıra mutfağa karşı da hep bir merakım vardı. Ama bu yemekten ziyade tatlıyla ilgiliydi. Tatlılara karşı hep bir hevesim vardı. O dönem en iyi geri dönüşleri de oğullarımdan alıyordum. Daha sonra çocuklarımın okulunda veli kursları açıldı. Benim de dikkatimi pastacılık çekti ve hobi amaçlı bu kursa katıldım. Kursla birlikte evdeki denemelerim de arttı.”
İŞİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Matilda Navaro, 2015’te eşinden ayrılır. Ayrıldığında hiçbir sosyal güvencesi, birikimi, mesleği ve işi olmadığını dile getiren Navaro, “Benim için oldukça zor bir süreçti. Pes edip kenara çekilmedim. Tam da bu süreçte yeğenimin yaş doğum günü kutlaması için kızkardeşim pasta yapmamı istedi. Bu işte çok da iyi olmadığımı söylesem de dinletemedim. Bana bir pasta kalıbı ve harf tablosu aldı. Ve ilk malzemelerim de bunlar oldu. Yeğenim için amatörce yaptığım pasta çok beğenildi. O kutlamada pasta yiyenlerden birinden sipariş aldım. Sonra bu siparişlere süreç içinde yenileri eklendi. Evin mutfağında bunlara cevap vermeye çalışıyordum. Ama kendimi de geliştirmek adına eğitimlere katıldım” diyerek, süreç içinde bir tarz yarattığını paylaştı.
EVİN MUTFAĞINA SIĞAMADI
Evin mutfağında başlayan butik pasta işinin zamanla kabuğuna sığmadığını söyleyen Matilda Navaro, şöyle devam etti:
“Önce evimi büyütüp, bir odamı atölye çevirdim ama o da küçük gelmeye başladı. Ayrıca, işler büyüyünce müşterileri ağırlayacağım bir yer ihtiyacı da doğdu. Yılardır hayalini kurduğum minik atölyemi ve dükkanımı açma kararı aldım. Pandemi nedeniyle en belirsiz dönemde, 2020’de İzmir Alsancak’ta kendi yerimi, Matilda Navaro Cake’i açtım. En yakınlarım dahil çoğu kimse sapa gibi gözüken bu dükkana pek güvenmedi. Ama ben enerjisine çok güvendim. İyiki de güvenmişim. Çünkü güler yüz, samimiyet ve asla başkasını kıskanmamak her zaman kazandırır. Bugün tasarım butik pastaların yanında kahvelere eşlik edecek browni, san sebastian cheesecake, donut gibi tatlarımız da var. Siparişe göre de mini pizzalar yapıyoruz. Ayrıca, musevilerin özel günleri için ürünler yapıyorum. Büyük ablam da bana yardım ediyor.”
BUTİK YAPIYLA
YOLA DEVAM
BUGÜN butik bir pasta tasarımcısı olarak İzmir Alsancak’taki 28 metrekarelik dükkanında üretim yaptığını söyleyen Matilda Navaro, gelecekle ilgili planlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Butik yapımı koruyarak büyümek istiyorum. Bu da zamanı geldiğinde olacak. Ürün adetlerimizi artırmak gibi de planlarımız bulunuyor. Şu an pandemi nedeniyle yapamıyoruz ama önümüzdeki süreçte atölye çalışmalarımız olacak.”
HER KADIN
İSTERSE
BAŞARABİLİR
BUTİK pastacılık sektörüne adım attığı ilk süreçte pamuk ipliğine bağlı bir durumda olduğunu ifade eden Matilda Navaro, yaşadığı zorlukları ve mücadeleyi ise şöyle anlattı:
“Benim hikayem, çiçekli yollardan geçerek, hiçbir sorunla mücadele etmeden, tatlı tatlı yazılmadı. Gayet çetin bir mücadelenin eseri. Bu süreçte de pes edip, vazgeçmeme neden olabilecek bir dolu sorunla boğuştum. Ama bırakmadım, pes etmedim. Mağduriyet battaniyesini başıma örtüp, bana yardım etsinler diye de beklemedim. Hani dara düştüğümüzde, önümüze engeller dizildiğinde ‘ama’larla başlayan korkularımız var ya onların hepsini yaşadım. Bana göre isteyen her kadın başarabilir. Şimdi hikayemin başkalarına da örnek olmasını istiyorum. O gün pamuk ipliğine bağlı olan süreç, bugün halata döndü. Kendimle yarışıyorum. Kimsenin işiyle de ilgilenmiyorum..”
KISA KISA
* Haftalık 10’a yakın tasarım butik pasta yapabildiğini söyleyen Matilda Navaro, “Bugün herkes genelde dış görünüşüne baksa da benim için lezzeti çok önemli. Ben hem sanat eseri yapıyorum hem de damaklara hitap ediyorum” diyor.