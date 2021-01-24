Bireysel ihtiyaçtan global marka yarattı

Yoğun iş stresini hafifletmek için golf oynamaya başlar. Ama karşısına 3 boyutlu görme engeli çıkar. Görme konusunda yaşadığı sorun, Batuhan Okur’a önemli bir girişimcilik fırsatı sunar. Okur, atılan topun gittiği yeri görmek için bir atış monitörü geliştirir ve 2010’da Singapur’da Rapsodo doğar. Okur, süreç içerisinde golfün yanına beyzbolu ekleyerek yazılım ve donanım üretir. Batuhan Okur, 2018’de de İzmir AR-GE ofisini kurarak Amerika’ya ihracata başlar. “Bugün 4 ayrı kıtada 4 farklı ülkede faaliyet gösteren spor teknolojisi firmasıyız” diyen Batuhan Okur’un gündeminde ise hem istihdam artışı hem de Türkiye’deki cirosunu iki yılda 50 milyon dolara çıkarmak var.
BATUHAN Okur... Türkiye için bir beyin göçü olsa da İzmir Urla’da kurduğu AR-GE merkeziyle ülkesine olan borcunu yatırımla ödeyen bir girişimci. Türk yazılımcıların dünyaya İzmir’den açılmasını kendine misyon edinen bir iş insanı. Rapsodo’nun kurucusu Batuhan Okur ile girişimcilik serüveninden İzmir yatırımına, gelecek planlarından spor teknolojisine kadar birçok konuyu konuştuk. Eskişehir doğumlu Okur, Eskişehir Fen Lisesi’nin ardından 1997’de ODTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olur. 1998’de Amerika’ya giden Okur, hikayenin devamını şöyle anlattı:
İŞ STRESİNDE KAÇIŞ
“2004’e kadar Amerika’da kaldım. Ardından önce Singapur, sonra Tayvan’da ikişer yıl çalıştım. İkinci çocuk olunca seyahatleri azaltmak amacıyla Singapur’a gerdi döndüm. 150 milyon dolarlık bir işi yönetmeye başladım. Bu işin stresi nedeniyle olsa gerek, daha sık golf oynamaya başladım. Benim 3 boyutlu görmeme engel olan bir göz problemim var. O güne kadar bana sıkıntı yaşatmayan bu sorun, golf performansımı geliştirmeme engel olmaya başladı. Attığım topun gittiği yeri görmek için atış monitörü araştırırken, pazardaki yüksek fiyatlı ürünleri gördüm ve inceledim. Ve daha yüksek teknolojiye sahip, taşınması kolay, daha erişilebilir bir fiyat politikası olan ürün geliştirmeye karar verdim.”
BEYZBOL TOPU BİLE YOKTU
Batuhan Okur, 2010’da Singapur’da 600 bin dolarlık bir yatırım alarak Rapsodo’yu kurar. Hedefinin golf pazarı olduğunu söyleyen Okur, görme konusunda yaşadığı sorunun kendisine önemli bir girişimcilik fırsatı sunduğunu dile getirerek, “İlk yıllarda ürün geliştirme başarılı şekilde yürürken, pazarda finansal olarak zorlanmaya başladık. Tam bu sıralarda Amerikalı bir firma gelip ‘yaptığınız ürünü çok beğendik ve lisanslamak istiyoruz’ dedi. Aldığımız lisans ücreti Rapsodo için 2’nci ve çok önemli bir dönüm noktası oldu. Golften sonra topun hızlı olduğu bir diğer spor dalı olan beyzbola göz diktik. Bu pazara girmeye karar verdiğimizde Singapur’da beyzbol topu bulamadık. Ama uzun uğraşlar ve çalışmalar sonunda çıkardığımız nihai ürün inanılmaz başarılı oldu. Şu an ise dünyanın en çok golf atış monitörü satan firmasıyız. Hem en çok satan şirketiz hem de Amazon raytingimiz 4,6. Beyzbolda ise pazar lideriyiz” diyerek markanın geldiği son durumu paylaştı.
URLA’DAN AMERİKA’YA
Singapur ve Amerika yatırımından sonra 7’nci yıllarında Türkiye ofisini kurmaya karar verdiklerini anlatan Batuhan Okur, o süreci şöyle aktardı:
“2018’in ortalarında faaliyete başladık. Şu anda Türkiye ofisinde 60 kişiyiz. Urla’da Teknopark İzmir’in içerisinde faaliyet gösteriyoruz. Türkiye bizim için son derece önemli ve stratejik bir bölge. Ağırlıklı olarak yazılım mühendislerinden oluşan Türkiye’deki çalışan sayımızı 100’ün üzerine çıkarmak istiyoruz ki, bu artış ciddi bir büyüme demek. Türkiye’de mobil, bulut teknolojileri ve bilgisayarlı görü alanlarında farklı ekiplerimiz var. Türkiye AR-GE Merkezi’nden dünyaya iş yapıyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojilerin tamamını Amerika’ya ihraç ediyoruz. Türkiye’de artan istihdamımız, Amerika’da artan iş potansiyeli ve artan pazar payı demek. Teknopark İzmir, Rapsodo’nun Amerika’ya teknoloji ihraç ettiği çok önemli bir üs. Rakam vermeyi çok doğru bulmam, ama 2 yıl içinde 50 milyon dolar ciro hedefine ulaşacak olan bir marka olarak Türkiye’nin ve Türk mühendislerinin bu yolculukta bizim için önemi çok büyük.”
TÜRKİYE’NİN KALİFORNİYA’SI İZMİR
İZMİR’in teknoloji üreten insanların ruhen besleneceği çok özel lokasyonlardan biri olduğunu dile getiren Batuhan Okur, “Mühendis kökenli genç profesyoneller için Rapsodo’da çalışmak nasıl geleceklerine yapılmış bir yatırımsa, İzmir’de çalışmak da aynı vizyonun ve gelecek öngörüsünün bir parçası diye düşünüyorum. Üretimin en önemli girdisi çalışmaksa, çalışmanın en önemli gıdası da hayattan zevk almak. Ege ve İzmir çevresinin ruhu besleyen, hoşgörülü, gelişmeye açık, vizyoner yapısının çalışanlarımızı beslediğini, üretkenliğini artırdığını düşünüyorum. Yaşam kalitesi yüksek İzmir’e Türkiye’nin Kaliforniya’sı dersek yanlış olmaz” diyor.
YERİ TARTIŞILMAZ
İZMİR’in ve Teknopark’taki AR-GE Merkezi’nin Rapsodo dünyasındaki yerinin tartışılmaz olduğunu dile getiren Batuhan Okur, şöyle devam etti: “Tek bir kelimeyle anlatmam gerekirse; gurur... Üç yıldır İzmir bölgede geliştirdiğimiz yapay zeka, bilgisayarlı görü ve veri bilimi çalışmaları bizi Amerika pazarında en çok tercih edilen marka konumuna getirdi. 10 yıllık geçmişe sahip, genç bir girişimin bu başarıya ulaşması, bu bölgeye yapılan yatırımla ivme kazandı. Bu bölgede yatırımlarımızı artırmak için de elimizden geleni yapmayı sürdürüyoruz. Rapsodo ve bir Discovery Channel markası olan Golf Digest ortak yapımı, uzaktan öğrenme platformu Coach Connect, İzmir’de geliştirildi. Golf Digest, Amerika’da büyük bir marka ve önemli bir golf platformu.”
TÜRK YAZILIMCILARIN
DÜNYAYA AÇILAN KAPISI
İZMİR odağında geleceğe dair en önemli gündemlerinin istihdam olduğunu ifade eden Batuhan Okur, planlarını şöyle özetledi: “Türkiye’nin geleceğinde her geçen gün daha da önem kazanacak olan katma değerli hizmet ihracatının en önemli kalemi, gizli gücü; yazılım ve bu alanda yetiştirilen insan değerleridir. Dünyaya yazılım ihracatını Teknopark İzmir’deki AR-GE Merkezimiz’den yapmaya karar verdiğimiz gün de bugün de teknolojiye, altyapıya ve hepsinden önemlisi insan kaynağına ciddi yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Spor teknolojileri dünya ekonomisine yön verir, kitleleri peşinden sürükler konuma gelirken, biz bu alanda Rapsodo olarak ciddi bir oyun kurucu, kural koyucu olarak yerimizi almaya başladık. Bu gücün arkasında da Türkiye’deki AR-GE üssümüz olsun istiyor, var gücümüzle çalışıyoruz. Bir gerçeğin altını çizmek istiyorum; ne kadar üstün bir teknoloji geliştirirseniz geliştirin, temelinde bu başarıda büyük payı olan bir insan kaynağı var. Türkiye’de oluşturmaya başladığımız ‘Veri Bilimi Takımı’ bu topraklarda insana yaptığımız yatırımın en somut örneği. Rapsodo, Türk yazılımcıların dünyaya Teknopark İzmir’den açılan kapısı olacak. Bu yönde tüm üniversitelerle işbirliği yapmaya da hazırız.”
AMERİKA’DAKİ TÜM BEYZBOL
TAKIMLARI KULLANIYOR
HER iki alanda bireysel kullanıcıya yönelik ürün ve hizmet sunduklarını dile getiren Batuhan Okur, “Beyzbolda daha çok B2B satış yapıyoruz. Amerika’da tüm beyzbol takımları, 30 takımın 30’u da bizim müşterimiz. Amerika’daki ünlü kolej takımlarının da yüzde 70’i müşterimiz. Japonya’da 11 profesyonel beyzbol takımı var, yüzde 50’si müşterimiz, ancak Japonya pazarı daha fazla odaklanacağımız bir pazar olacak. Golf ve beyzbol sporunda topun atış hızı, yüksekliği, mesafesi ve dönüş hızı gibi teknik verileri kayıt altına alarak, sporcunun şahsi performansını değerlendiren atış monitörleri üretiyoruz. Atış monitörleri, sporculara bilgisayar veya telefon uygulaması üzerinden rakipleriyle kıyaslama, haftalık ve aylık performanslarını değerlendirme, eksiklerini tespit etme gibi imkanlar sunuyoruz” diyor.
KISA KISA
* Kendilerini bir spor teknoloji firması olarak nitelendiren Batuhan Okur, “Dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz. Şu an itibariyle 4 ayrı kıtada 4 farklı ülkede yaklaşık 110 kişiye istihdam sağlıyor. Amerika, Singapur, Türkiye ve Japonya’da ofislerimiz var” diyor.
* “Hedefimiz Rapsodo adını dünya spor teknolojileri pazarında ilk sıraya yazmak” diyen Batuhan Okur, hedef pazarı belirleyenin topun hızı olduğunu dile getirerek, “Yakın gelecekte kriket, uzun vadede futbol, basketbol ve Amerikan futbolu pazarına gireceğiz” diyerek, planlarını paylaştı.
Bireysel ihtiyaçtan global marka yarattı
Yoğun iş stresini hafifletmek için golf oynamaya başlar. Ama karşısına 3 boyutlu görme engeli çıkar. Görme konusunda yaşadığı sorun, Batuhan Okur’a önemli bir girişimcilik fırsatı sunar. Okur, atılan topun gittiği yeri görmek için bir atış monitörü geliştirir ve 2010’da Singapur’da Rapsodo doğar. Okur, süreç içerisinde golfün yanına beyzbolu ekleyerek yazılım ve donanım üretir. Batuhan Okur, 2018’de de İzmir AR-GE ofisini kurarak Amerika’ya ihracata başlar. “Bugün 4 ayrı kıtada 4 farklı ülkede faaliyet gösteren spor teknolojisi firmasıyız” diyen Batuhan Okur’un gündeminde ise hem istihdam artışı hem de Türkiye’deki cirosunu iki yılda 50 milyon dolara çıkarmak var.
BATUHAN Okur... Türkiye için bir beyin göçü olsa da İzmir Urla’da kurduğu AR-GE merkeziyle ülkesine olan borcunu yatırımla ödeyen bir girişimci. Türk yazılımcıların dünyaya İzmir’den açılmasını kendine misyon edinen bir iş insanı. Rapsodo’nun kurucusu Batuhan Okur ile girişimcilik serüveninden İzmir yatırımına, gelecek planlarından spor teknolojisine kadar birçok konuyu konuştuk. Eskişehir doğumlu Okur, Eskişehir Fen Lisesi’nin ardından 1997’de ODTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olur. 1998’de Amerika’ya giden Okur, hikayenin devamını şöyle anlattı:
İŞ STRESİNDE KAÇIŞ
“2004’e kadar Amerika’da kaldım. Ardından önce Singapur, sonra Tayvan’da ikişer yıl çalıştım. İkinci çocuk olunca seyahatleri azaltmak amacıyla Singapur’a gerdi döndüm. 150 milyon dolarlık bir işi yönetmeye başladım. Bu işin stresi nedeniyle olsa gerek, daha sık golf oynamaya başladım. Benim 3 boyutlu görmeme engel olan bir göz problemim var. O güne kadar bana sıkıntı yaşatmayan bu sorun, golf performansımı geliştirmeme engel olmaya başladı. Attığım topun gittiği yeri görmek için atış monitörü araştırırken, pazardaki yüksek fiyatlı ürünleri gördüm ve inceledim. Ve daha yüksek teknolojiye sahip, taşınması kolay, daha erişilebilir bir fiyat politikası olan ürün geliştirmeye karar verdim.”
BEYZBOL TOPU BİLE YOKTU
Batuhan Okur, 2010’da Singapur’da 600 bin dolarlık bir yatırım alarak Rapsodo’yu kurar. Hedefinin golf pazarı olduğunu söyleyen Okur, görme konusunda yaşadığı sorunun kendisine önemli bir girişimcilik fırsatı sunduğunu dile getirerek, “İlk yıllarda ürün geliştirme başarılı şekilde yürürken, pazarda finansal olarak zorlanmaya başladık. Tam bu sıralarda Amerikalı bir firma gelip ‘yaptığınız ürünü çok beğendik ve lisanslamak istiyoruz’ dedi. Aldığımız lisans ücreti Rapsodo için 2’nci ve çok önemli bir dönüm noktası oldu. Golften sonra topun hızlı olduğu bir diğer spor dalı olan beyzbola göz diktik. Bu pazara girmeye karar verdiğimizde Singapur’da beyzbol topu bulamadık. Ama uzun uğraşlar ve çalışmalar sonunda çıkardığımız nihai ürün inanılmaz başarılı oldu. Şu an ise dünyanın en çok golf atış monitörü satan firmasıyız. Hem en çok satan şirketiz hem de Amazon raytingimiz 4,6. Beyzbolda ise pazar lideriyiz” diyerek markanın geldiği son durumu paylaştı.
URLA’DAN AMERİKA’YA
Singapur ve Amerika yatırımından sonra 7’nci yıllarında Türkiye ofisini kurmaya karar verdiklerini anlatan Batuhan Okur, o süreci şöyle aktardı:
“2018’in ortalarında faaliyete başladık. Şu anda Türkiye ofisinde 60 kişiyiz. Urla’da Teknopark İzmir’in içerisinde faaliyet gösteriyoruz. Türkiye bizim için son derece önemli ve stratejik bir bölge. Ağırlıklı olarak yazılım mühendislerinden oluşan Türkiye’deki çalışan sayımızı 100’ün üzerine çıkarmak istiyoruz ki, bu artış ciddi bir büyüme demek. Türkiye’de mobil, bulut teknolojileri ve bilgisayarlı görü alanlarında farklı ekiplerimiz var. Türkiye AR-GE Merkezi’nden dünyaya iş yapıyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojilerin tamamını Amerika’ya ihraç ediyoruz. Türkiye’de artan istihdamımız, Amerika’da artan iş potansiyeli ve artan pazar payı demek. Teknopark İzmir, Rapsodo’nun Amerika’ya teknoloji ihraç ettiği çok önemli bir üs. Rakam vermeyi çok doğru bulmam, ama 2 yıl içinde 50 milyon dolar ciro hedefine ulaşacak olan bir marka olarak Türkiye’nin ve Türk mühendislerinin bu yolculukta bizim için önemi çok büyük.”
TÜRKİYE’NİN KALİFORNİYA’SI İZMİR
İZMİR’in teknoloji üreten insanların ruhen besleneceği çok özel lokasyonlardan biri olduğunu dile getiren Batuhan Okur, “Mühendis kökenli genç profesyoneller için Rapsodo’da çalışmak nasıl geleceklerine yapılmış bir yatırımsa, İzmir’de çalışmak da aynı vizyonun ve gelecek öngörüsünün bir parçası diye düşünüyorum. Üretimin en önemli girdisi çalışmaksa, çalışmanın en önemli gıdası da hayattan zevk almak. Ege ve İzmir çevresinin ruhu besleyen, hoşgörülü, gelişmeye açık, vizyoner yapısının çalışanlarımızı beslediğini, üretkenliğini artırdığını düşünüyorum. Yaşam kalitesi yüksek İzmir’e Türkiye’nin Kaliforniya’sı dersek yanlış olmaz” diyor.
YERİ TARTIŞILMAZ
İZMİR’in ve Teknopark’taki AR-GE Merkezi’nin Rapsodo dünyasındaki yerinin tartışılmaz olduğunu dile getiren Batuhan Okur, şöyle devam etti: “Tek bir kelimeyle anlatmam gerekirse; gurur... Üç yıldır İzmir bölgede geliştirdiğimiz yapay zeka, bilgisayarlı görü ve veri bilimi çalışmaları bizi Amerika pazarında en çok tercih edilen marka konumuna getirdi. 10 yıllık geçmişe sahip, genç bir girişimin bu başarıya ulaşması, bu bölgeye yapılan yatırımla ivme kazandı. Bu bölgede yatırımlarımızı artırmak için de elimizden geleni yapmayı sürdürüyoruz. Rapsodo ve bir Discovery Channel markası olan Golf Digest ortak yapımı, uzaktan öğrenme platformu Coach Connect, İzmir’de geliştirildi. Golf Digest, Amerika’da büyük bir marka ve önemli bir golf platformu.”
TÜRK YAZILIMCILARIN
DÜNYAYA AÇILAN KAPISI
İZMİR odağında geleceğe dair en önemli gündemlerinin istihdam olduğunu ifade eden Batuhan Okur, planlarını şöyle özetledi: “Türkiye’nin geleceğinde her geçen gün daha da önem kazanacak olan katma değerli hizmet ihracatının en önemli kalemi, gizli gücü; yazılım ve bu alanda yetiştirilen insan değerleridir. Dünyaya yazılım ihracatını Teknopark İzmir’deki AR-GE Merkezimiz’den yapmaya karar verdiğimiz gün de bugün de teknolojiye, altyapıya ve hepsinden önemlisi insan kaynağına ciddi yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Spor teknolojileri dünya ekonomisine yön verir, kitleleri peşinden sürükler konuma gelirken, biz bu alanda Rapsodo olarak ciddi bir oyun kurucu, kural koyucu olarak yerimizi almaya başladık. Bu gücün arkasında da Türkiye’deki AR-GE üssümüz olsun istiyor, var gücümüzle çalışıyoruz. Bir gerçeğin altını çizmek istiyorum; ne kadar üstün bir teknoloji geliştirirseniz geliştirin, temelinde bu başarıda büyük payı olan bir insan kaynağı var. Türkiye’de oluşturmaya başladığımız ‘Veri Bilimi Takımı’ bu topraklarda insana yaptığımız yatırımın en somut örneği. Rapsodo, Türk yazılımcıların dünyaya Teknopark İzmir’den açılan kapısı olacak. Bu yönde tüm üniversitelerle işbirliği yapmaya da hazırız.”
AMERİKA’DAKİ TÜM BEYZBOL
TAKIMLARI KULLANIYOR
HER iki alanda bireysel kullanıcıya yönelik ürün ve hizmet sunduklarını dile getiren Batuhan Okur, “Beyzbolda daha çok B2B satış yapıyoruz. Amerika’da tüm beyzbol takımları, 30 takımın 30’u da bizim müşterimiz. Amerika’daki ünlü kolej takımlarının da yüzde 70’i müşterimiz. Japonya’da 11 profesyonel beyzbol takımı var, yüzde 50’si müşterimiz, ancak Japonya pazarı daha fazla odaklanacağımız bir pazar olacak. Golf ve beyzbol sporunda topun atış hızı, yüksekliği, mesafesi ve dönüş hızı gibi teknik verileri kayıt altına alarak, sporcunun şahsi performansını değerlendiren atış monitörleri üretiyoruz. Atış monitörleri, sporculara bilgisayar veya telefon uygulaması üzerinden rakipleriyle kıyaslama, haftalık ve aylık performanslarını değerlendirme, eksiklerini tespit etme gibi imkanlar sunuyoruz” diyor.
KISA KISA
* Kendilerini bir spor teknoloji firması olarak nitelendiren Batuhan Okur, “Dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz. Şu an itibariyle 4 ayrı kıtada 4 farklı ülkede yaklaşık 110 kişiye istihdam sağlıyor. Amerika, Singapur, Türkiye ve Japonya’da ofislerimiz var” diyor.
* “Hedefimiz Rapsodo adını dünya spor teknolojileri pazarında ilk sıraya yazmak” diyen Batuhan Okur, hedef pazarı belirleyenin topun hızı olduğunu dile getirerek, “Yakın gelecekte kriket, uzun vadede futbol, basketbol ve Amerikan futbolu pazarına gireceğiz” diyerek, planlarını paylaştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle