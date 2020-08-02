Bir koltuğa dört girişim

Takı da satar, sigortacılık yapan ailesine yardım da eder.
ODTÜ Kimya Mühendisliği’ni kazandığı dönemde de boş durmaz. Tuğçe Gülcüler Öktem, parti organizasyonundan garsonluğa kadar birçok işte çalışır. Üniversitenin ardından da İzmir’de aile şirketinde kariyerine yön verme kararı alır. İş güvenliği uzmanlığıyla da Tuğçe Gülcüler Öktem, kendi şirketini kurar. Ama 2 yıllık yoğun temponun ardından bu işi devreden Tuğçe Gülcüler Öktem, sigortacılık sektörüne odaklanır. Farkındalık yaratan işlerin peşinde de koşan Tuğçe Gülcüler Öktem, önce Sahne Modda’yı ardından da Kübik Kafe’ye hayat verir. Tuğçe Gülcüler Öktem, hazır ofis sektörüne de el atar ve ortaya Coza Workin Space’si çıkarır. Bugün bir yandan aile şirketi için koşturan Tuğçe Gülcüler Öktem, diğer tarafta ise markalarının büyümesi için yoğun bir mesai harcıyor. Gündeminde ise yeni şubeler ve dijitalleşme var.
TUĞÇE Gülcüler Öktem... Kendini değer yaratan işler geliştirmeye adayan bir iş insanı. Zaman zaman yol kazası yaşasa da aynı anda birçok işe odaklanarak başarıyı yakalamış genç bir girişimci. İnsanların mutlu olabileceği ortamlar yaratan bir ekosistem kurucusu. Gülcüler Sigorta’nın genel koordinatörü, Kübik Kafe & Market ve Coza Working Space’in kurucusu ve Sahne Modda’nın işleticisi Tuğçe Gülcüler Öktem ile girişimcilik serüveninden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. Asker baba, kimya öğretmeni annenin kızı olarak 1989’da Bursa’da dünyaya geldiğini söyleyen Tuğçe Gülcüler Öktem, hikayesinin devamını şöyle paylaştı:
SALONDA ESNAFÇILIK
“Babam Manisa Akhisarlı. Ama mesleği nedeniyle birçok kentte görev yaptı. Benim kentlerle maceram ise Bursa’yla başladı. Ardından Malatya ve Erzincan’la devam etti. Ticaretle haşır neşir olmamın fitilini ise annem ateşledi. Annem, ‘haydi pazara gidiyoruz’ diyordu ve kanepenin altından Bursa’dan getirip asker eşlerine sattığı tekstil ürünleriyle alışveriş yapmamızı teşvik ediyordu. Esnafçılık oynuyorduk. Babamın emekliliğiyle birlikte ilkokul 3’ün ikinci döneminde İzmir’e taşındık. Ve 1998’de Bornova’da Gülcüler Sigorta kuruldu. Farklı iş denemeleri de oldu. Bize çok yansıtmadılar, ama zorlu süreçlerden geçtik. İlkokul 5’inci sınıfta okul arkadaşımla birlikte öğretmenimizin kızlık soyadıyla dergi çıkardık. Poyraz diye. Daha sonra onların yine boş dükkanı vardı. Orada derginin yanında yaptığım takılarla evde kullanılmayan eşyaları satıyorduk. Takı işine daha sonra sigorta şirketinin önünde tezgah açarak devam ettim.”
OKULUN MUHTARI GİBİ
2003’te Gülcüler Ailesi’nin üçüncü çocuğunun dünya gelmesiyle birlikte Tuğçe Gülcüler Öktem’in üzerindeki sorumluluk artar. Tuğçe Gülcüler Öktem, “O dönem annem erkek kardeşimle ilgilendiği için sigorta işine vakit ayıramayınca ortaokul sonda babama ben yardım etmeye başladım. Poliçe kesiyordum, müşterileri arıyordum. Bornova Anadolu Lisesi’nde okuduğum dönemde ise voleybol serüvenim başladı. Lisenin ardından ODTÜ Kimya Mühendisliği’ni kazandım. ODTÜ’de voleybolun yanından farklı topluluklara katıldım. İşletme topluluğu bunlardan biriydi. Bu süreçte de parti organizasyonu, garsonluk, marka elçiliği gibi birçok işte çalıştım. Okulun muhtarı gibiydim. 2013’te mezun oldum. Ben bu süreçte sigortacılıkla ilgili tüm sertifikalarımı da almıştım. Aile şirketi de şubeleşerek büyüyordu. Orada önemli bir değer olduğunu görünce de İzmir’e döndüm” diyerek, kariyerine aile şirketinde devam etme kararı aldığını paylaştı.
TİYATROYLA İŞ GÜVENLİĞİ
Çevrenin ‘sen okumadın mı, neden ailenle birlikte çalışıyorsun’ sözlerine ilk etapta kulak asmayan Tuğçe Gülcüler Öktem, eleştirilerin etkisiyle unvanlarına iş güvenliği uzmanlığını da ekler. Tuğçe Gülcüler Öktem, şöyle devam etti:
“Kendi işimi 2013’te kurdum. Ortak sağlık güvenlik birimi oluşturduk. Tabii, bu sektörde bilmediğim çok şey vardı. Bu nedenle Dokuz Eylül Üniversitesi’nde iş güvenliğiyle ilgili yüksek lisansa başladım. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı da oldum. Fatura kesiyorum, maaş ödüyorum, satış yapıyorum, pazarlama yapıyorum, kendim eğitim veriyorum, dokümantasyon yapıyorum, çok zor ve yoğundu. ‘Farklı şeyler de yapmalıyım’ düşüncesiyle iş güvenliğini sanatla birleştirdim. Tiyatroyla iş güvenliğini anlatmaya başladık. Ama bu tempoya iki yıl dayandım ve şirketi devrettim. Tabii, tiyatrocu arkadaşlarımla bir tiyatro sahnesi olsa da burayı işletsek gibi bir hayalimiz vardı. Ve Ontan İnşaat’la birlikte Sahne Modda doğdu. Eşim Onur Öktem ile o zamanlar daha birbirimizi yeni tanırken bir anda iş ilişkisi de oluşmuş oldu. Sahne Modda da Kübik Kafe & Market’i doğurdu. En son girişimim ise hazır ofis sektöründe Coza Working Space oldu. Ortaklı bir yapıyla dijital medya ajansı da kurdum. Ama salgın döneminde bu işi ortağıma devrettim. Ve bugün dört farklı sektörde yoluma devam ediyorum.”
İYİ GIDA
İYİ HAYAT
“KÜBİK Kafe & Market’in sahibi benim, ancak aslında markayı eşim Onur Öktem’le birlikte yarattık. O hayali verdi, ben devam ettirdim” diyen Tuğçe Gülcüler Öktem, “2017 Kasım’da herkes için ‘iyi gıda ve iyi hayat’ misyonuyla ortaya çıkan markada, pratik, taze ve ekonomik tüketilebilecek ürünler yer alıyor. Taze ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde özellikle iş içinde kadınların yer aldığı butik ve organik üreticilerin ürünlerini de tüketicinin beğenisine sunuyoruz. Şu an Bayraklı’dayız. Daha önce şubeleşme çalışmalarımız oldu, ama açtığımız iki noktayı da kapattık. Koronavirüs ile online satışa da başladık. Gelecekte yine şubeleşme planlarımız var” bilgisini aktardı.
İKİNCİ COZA GELİYOR
“TİCARİ hayata atıldığım ilk günden beri motivasyonum İzmir’e değer katan işler yapmak ve hizmet sektöründe yer almak oldu” diyen Tuğçe Gülcüler Öktem, bu misyonla hareketle 2018’de yeni bir markanın doğduğunu söyledi. Öktem, şöyle devam etti: “Ontan Bayraklı’da yer alan Coza Working Space’de hazır ofisler var. Burada bir kişinin ihtiyacı olabilecek tüm ofis ortamını yaratıyoruz. 10 şirket var. Tüm yerler doldu. Bu nedenle şimdi ikincisini ve daha büyüğünü Modda Suites’te açmak için çalışmalarımız sürüyor.”
KISA KISA
* Sahne Modda’nın Bayraklı Ontan’da 70 kişilik alternatif tiyatro sahnesiyle yoluna devam ettiğini dile getiren Tuğçe Gülcüler Öktem, “Şimdi ikincisi geliyor. Modda Bulvar’da 300 kişilik bir sahnemiz daha olacak” diyor.
* İş hayatında olduğu gibi STK ayağında da çok aktif olan Tuğçe Gülcüler Öktem, “STK’larda da olmayı çok seviyorum. ODTÜ Ege Bölgesi Mezunlar Derneği, Balkan Türk İş Dünyası Derneği ile Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nda yönetimdeyim. İzmir Sanayici İş Adamları Derneği, Türkiye Aile İşletmeleri Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne üyeyim. Bir de Beşiktaş Kongre üyesiyim” diyor.
Bir koltuğa dört girişim
Takı da satar, sigortacılık yapan ailesine yardım da eder.
ODTÜ Kimya Mühendisliği’ni kazandığı dönemde de boş durmaz. Tuğçe Gülcüler Öktem, parti organizasyonundan garsonluğa kadar birçok işte çalışır. Üniversitenin ardından da İzmir’de aile şirketinde kariyerine yön verme kararı alır. İş güvenliği uzmanlığıyla da Tuğçe Gülcüler Öktem, kendi şirketini kurar. Ama 2 yıllık yoğun temponun ardından bu işi devreden Tuğçe Gülcüler Öktem, sigortacılık sektörüne odaklanır. Farkındalık yaratan işlerin peşinde de koşan Tuğçe Gülcüler Öktem, önce Sahne Modda’yı ardından da Kübik Kafe’ye hayat verir. Tuğçe Gülcüler Öktem, hazır ofis sektörüne de el atar ve ortaya Coza Workin Space’si çıkarır. Bugün bir yandan aile şirketi için koşturan Tuğçe Gülcüler Öktem, diğer tarafta ise markalarının büyümesi için yoğun bir mesai harcıyor. Gündeminde ise yeni şubeler ve dijitalleşme var.
TUĞÇE Gülcüler Öktem... Kendini değer yaratan işler geliştirmeye adayan bir iş insanı. Zaman zaman yol kazası yaşasa da aynı anda birçok işe odaklanarak başarıyı yakalamış genç bir girişimci. İnsanların mutlu olabileceği ortamlar yaratan bir ekosistem kurucusu. Gülcüler Sigorta’nın genel koordinatörü, Kübik Kafe & Market ve Coza Working Space’in kurucusu ve Sahne Modda’nın işleticisi Tuğçe Gülcüler Öktem ile girişimcilik serüveninden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. Asker baba, kimya öğretmeni annenin kızı olarak 1989’da Bursa’da dünyaya geldiğini söyleyen Tuğçe Gülcüler Öktem, hikayesinin devamını şöyle paylaştı:
SALONDA ESNAFÇILIK
“Babam Manisa Akhisarlı. Ama mesleği nedeniyle birçok kentte görev yaptı. Benim kentlerle maceram ise Bursa’yla başladı. Ardından Malatya ve Erzincan’la devam etti. Ticaretle haşır neşir olmamın fitilini ise annem ateşledi. Annem, ‘haydi pazara gidiyoruz’ diyordu ve kanepenin altından Bursa’dan getirip asker eşlerine sattığı tekstil ürünleriyle alışveriş yapmamızı teşvik ediyordu. Esnafçılık oynuyorduk. Babamın emekliliğiyle birlikte ilkokul 3’ün ikinci döneminde İzmir’e taşındık. Ve 1998’de Bornova’da Gülcüler Sigorta kuruldu. Farklı iş denemeleri de oldu. Bize çok yansıtmadılar, ama zorlu süreçlerden geçtik. İlkokul 5’inci sınıfta okul arkadaşımla birlikte öğretmenimizin kızlık soyadıyla dergi çıkardık. Poyraz diye. Daha sonra onların yine boş dükkanı vardı. Orada derginin yanında yaptığım takılarla evde kullanılmayan eşyaları satıyorduk. Takı işine daha sonra sigorta şirketinin önünde tezgah açarak devam ettim.”
OKULUN MUHTARI GİBİ
2003’te Gülcüler Ailesi’nin üçüncü çocuğunun dünya gelmesiyle birlikte Tuğçe Gülcüler Öktem’in üzerindeki sorumluluk artar. Tuğçe Gülcüler Öktem, “O dönem annem erkek kardeşimle ilgilendiği için sigorta işine vakit ayıramayınca ortaokul sonda babama ben yardım etmeye başladım. Poliçe kesiyordum, müşterileri arıyordum. Bornova Anadolu Lisesi’nde okuduğum dönemde ise voleybol serüvenim başladı. Lisenin ardından ODTÜ Kimya Mühendisliği’ni kazandım. ODTÜ’de voleybolun yanından farklı topluluklara katıldım. İşletme topluluğu bunlardan biriydi. Bu süreçte de parti organizasyonu, garsonluk, marka elçiliği gibi birçok işte çalıştım. Okulun muhtarı gibiydim. 2013’te mezun oldum. Ben bu süreçte sigortacılıkla ilgili tüm sertifikalarımı da almıştım. Aile şirketi de şubeleşerek büyüyordu. Orada önemli bir değer olduğunu görünce de İzmir’e döndüm” diyerek, kariyerine aile şirketinde devam etme kararı aldığını paylaştı.
TİYATROYLA İŞ GÜVENLİĞİ
Çevrenin ‘sen okumadın mı, neden ailenle birlikte çalışıyorsun’ sözlerine ilk etapta kulak asmayan Tuğçe Gülcüler Öktem, eleştirilerin etkisiyle unvanlarına iş güvenliği uzmanlığını da ekler. Tuğçe Gülcüler Öktem, şöyle devam etti:
“Kendi işimi 2013’te kurdum. Ortak sağlık güvenlik birimi oluşturduk. Tabii, bu sektörde bilmediğim çok şey vardı. Bu nedenle Dokuz Eylül Üniversitesi’nde iş güvenliğiyle ilgili yüksek lisansa başladım. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı da oldum. Fatura kesiyorum, maaş ödüyorum, satış yapıyorum, pazarlama yapıyorum, kendim eğitim veriyorum, dokümantasyon yapıyorum, çok zor ve yoğundu. ‘Farklı şeyler de yapmalıyım’ düşüncesiyle iş güvenliğini sanatla birleştirdim. Tiyatroyla iş güvenliğini anlatmaya başladık. Ama bu tempoya iki yıl dayandım ve şirketi devrettim. Tabii, tiyatrocu arkadaşlarımla bir tiyatro sahnesi olsa da burayı işletsek gibi bir hayalimiz vardı. Ve Ontan İnşaat’la birlikte Sahne Modda doğdu. Eşim Onur Öktem ile o zamanlar daha birbirimizi yeni tanırken bir anda iş ilişkisi de oluşmuş oldu. Sahne Modda da Kübik Kafe & Market’i doğurdu. En son girişimim ise hazır ofis sektöründe Coza Working Space oldu. Ortaklı bir yapıyla dijital medya ajansı da kurdum. Ama salgın döneminde bu işi ortağıma devrettim. Ve bugün dört farklı sektörde yoluma devam ediyorum.”
İYİ GIDA
İYİ HAYAT
“KÜBİK Kafe & Market’in sahibi benim, ancak aslında markayı eşim Onur Öktem’le birlikte yarattık. O hayali verdi, ben devam ettirdim” diyen Tuğçe Gülcüler Öktem, “2017 Kasım’da herkes için ‘iyi gıda ve iyi hayat’ misyonuyla ortaya çıkan markada, pratik, taze ve ekonomik tüketilebilecek ürünler yer alıyor. Taze ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde özellikle iş içinde kadınların yer aldığı butik ve organik üreticilerin ürünlerini de tüketicinin beğenisine sunuyoruz. Şu an Bayraklı’dayız. Daha önce şubeleşme çalışmalarımız oldu, ama açtığımız iki noktayı da kapattık. Koronavirüs ile online satışa da başladık. Gelecekte yine şubeleşme planlarımız var” bilgisini aktardı.
İKİNCİ COZA GELİYOR
“TİCARİ hayata atıldığım ilk günden beri motivasyonum İzmir’e değer katan işler yapmak ve hizmet sektöründe yer almak oldu” diyen Tuğçe Gülcüler Öktem, bu misyonla hareketle 2018’de yeni bir markanın doğduğunu söyledi. Öktem, şöyle devam etti: “Ontan Bayraklı’da yer alan Coza Working Space’de hazır ofisler var. Burada bir kişinin ihtiyacı olabilecek tüm ofis ortamını yaratıyoruz. 10 şirket var. Tüm yerler doldu. Bu nedenle şimdi ikincisini ve daha büyüğünü Modda Suites’te açmak için çalışmalarımız sürüyor.”
KISA KISA
* Sahne Modda’nın Bayraklı Ontan’da 70 kişilik alternatif tiyatro sahnesiyle yoluna devam ettiğini dile getiren Tuğçe Gülcüler Öktem, “Şimdi ikincisi geliyor. Modda Bulvar’da 300 kişilik bir sahnemiz daha olacak” diyor.
* İş hayatında olduğu gibi STK ayağında da çok aktif olan Tuğçe Gülcüler Öktem, “STK’larda da olmayı çok seviyorum. ODTÜ Ege Bölgesi Mezunlar Derneği, Balkan Türk İş Dünyası Derneği ile Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nda yönetimdeyim. İzmir Sanayici İş Adamları Derneği, Türkiye Aile İşletmeleri Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne üyeyim. Bir de Beşiktaş Kongre üyesiyim” diyor.