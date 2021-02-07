Battaniyeleri bebekleri geliri de kızları ısıtıyor

Almanya’da tank fabrikasında 8 yıl çalıştıktan sonra, doğduğu topraklara döner ve kendi hikayesini yazmak için hareket geçer. İlk başta otomotiv, toprak ve deri sektörlerine yönelik yedek parça üretir. Temuçin Arbak, 80’li yılların başında ise ‘yapılmayanı yapma’ misyonuyla kule dönüş dişlilerinin imalatına başlar. Daha sonra ikinci kuşaktan Tibet Arbak sürece dahil olur ve AR-GE çalışmalarıyla Tibet Makina’yı büyütmek için mesai harcar. Önce rüzgar türbinlerine ardından da savunma sanayi için ürettiği ürünlerle şirketin adını, dünyada ilk üçe yazdırır. Bugün çeşitli sektörlere kule dönüş dişlisi, rulman yatakları ve alüminyum tel yataklı dişlileri üreten Tibet Makina’da ikinci kuşağın hedefi, ‘Türkiye’de üretilmeyeni ürütme’ misyonuyla sistemsel çözümler geliştirmek.

TİBET Arbak... Babasının başlattığı serüvene, katma değeri yüksek ürünler ekleyerek üretim bayrağını yarınlara taşımak için mücadele veren bir iş insanı. Bu süreçte de karşısına çıkan onca zorluk ve engele rağmen ülke ekonomisine katkı sağlayan bir sanayici. Tibet Makina’nın ikinci kuşak temsilcilerinden Tibet Arbak ile hem markanın doğuş öyküsünü hem kendisinin sürece katılma serüvenini hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. İlk adımı atan baba Temuçin Arbak’ın Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü’nden mezun olduğunu paylaştı. Arbak, şöyle devam etti:

ALMANYA’YA İLK GİDENLERDEN

“Merhum dedem gümrük memurluğundan emekli olduktan sonra gümrük müşavirliği yapar. Babam da kariyer yolculuğuna burada başlar. Ama bir süre sonra bu işin çok da kendine uygun olmadığını düşünür. Çünkü yaratıcılığı, üretmeyi seven bir yapısı vardır. O dönemde ise Almanya’nın Türkiye’den iş gücü almaya başladığı yıllardır. Babamın bir arkadaşı da bu listede yer alır, ama gitmekten vazgeçer. Onun yerine babam gitmeye karar verir. Yani babam da Almanya’ya ilk giden kafilenin içinde yer alır. Orada tank fabrikasında çalışır. Kısa sürede de bölüm şefliğine kadar yükselir. 1969’da ise ben dünyaya gelince, ‘ben çocuğumu memleketimde büyütmek istiyorum’ diyerek dönüş kararı alır.”

‘YAPILMAYANI YAPALIM’ DEDİ

