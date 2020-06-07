Babaanne tarifiyle gelen girişim

İlkokulda çekirdek, üniversite yıllarında ise meze satar. Turizm işletmeciliği, reklam ajansıyla yoluna devam eder. 2015’te girişimciliğin yanına anneliği de ekleyen Ebru Engin Onat, İstanbul’da kızını büyütmek istemeyerek rotayı Bodrum’a çevirir.
Bir sabah yürüyüşünde mandalina bahçelerinin farkındalığını yaşar. Ve Ebru Engin Onat, babaannesinin sirke tarifini Bodrum mandalinasıyla buluşturma kararı alır. ‘Bu sirkeyi satamazsın’ sözlerine kulak asmayan Ebru Engin Onat, odağını yurtdışına çevirir. Bugün sirkenin yanında boza, kombucha ve acı sos üretimi de yapan Ebru Engin Onat, sirke konusunda önemli bir aktör olan İtalyanlara ise ihracat için gün sayıyor.
EBRU Engin Onat... Kendini bildi bileli hep kendi işin yapan bir iş insanı. Ve yaptığı işlere katma değer getiren genç girişimci. Coğrafi işaretli Bodrum mandalinasından sirke, kombucha ve boza üreterek buna yeni bir halka ekleyen Mandarina Gıda’nın kurucularından Ebru Engin Onat ile girişimcilik serüveninden, gelecek planlarına bir çok konuyu konuştuk. 1983 Bursa doğumlu Ebru Engin Onat, hayata bakış açısını farklılaştıran bir babaanneyle büyüdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:
İLK ADIM ÇEKİRDEKTEN
“Girit kökenli olan babaannem, önce toprak ve üretim olması gerektiğini öğretti bana. Dünyanın neresinde olursak olalım, üretim donanımıyla kazanç ve hayatta kalabileceğimiz fikrini aşıladı. Bu düşünceyle de ilkokul yıllarında mahalle arkadaşımın köyünden getirdiği ayçekirdeğini kavurup külahlara koyarak sattık. Girişimciliğe ilk adımıma babam çok kızsa da ilk paramı böyle kazandım.”
KAR PAYINDAN ORTAKLIĞA
Ebru Engin Onat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandığında da üretmeye devam eder. Bir üniversite etkinliği sırasında keşfettiği atıl bir bahçeyi tekrar ayağa kaldırmak için kolları sıvayıp, işe koyulur. Ebru Engin Onat, “Bu atıl alanda meze satma teklifim ilk başta karşılık bulmasa da sonunda amacıma ulaştım. Kar payı ile yola çıktığım sürecin sonunda o restoranın yüzde 50 ortağı oldum. Üniversitenin ardından da rotayı Bozcaada’ya çevirdim. Burada da tarım ve turizmi birleştirdim. Yıllar içerisinde yurtdışı deneyimleriyle birlikte iş yaşamında yer alırken, en son İstanbul’da reklam ve sinema sektöründe yoluma devam ettim” diyerek 2012’de İstanbul’da ortaklı bir yapıyla reklam ajansı kurduğunu paylaştı.
O SÖZLERE KULAK ASMADI
Kariyerine hep kendi işinin patronu olarak devam eden Ebru Engin Onat, hikayesinin devamını şöyle aktardı: “2015’te kızım dünyaya geldi ve İstanbul’da çocuk büyütmek istemediğimize karar verdik. Bodrum’a 2018’de yerleştik. Ajans işlerini Bodrum’dan yapmaya başladım. Bir sabah yürüyüşünde Yalıkavak’ta mandalina bahçelerinin farkındalığını yaşadım. Dillere destan Bodrum mandalinasının yerlere dökülmesi beni çok üzdü. Bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Çocukluğumdan beri içinde olduğum kültürel miras, ata tariflerini aşık olduğum Bodrum mandalinasıyla birleştirme fikri doğdu. Babaannemin tarifiyle yola çıktım. Yaklaşık bir yıl hem resmi işlemler hem de sirke anasını oluşturmak için uğraş verdim. Birçok insan, ‘sen anca pazarda satarsın, hatta satamazsın’ sözlerine kulak asmadım. Bodrum’da 2019’da hikayeme inanan Erim Sabuncuoğlu ile birlikte Mandarina Gıda’yı kurduk.”
MEŞE FIÇIDA
BEKLETİLİYOR
SIFIR atık mantığıyla yola çıktıklarını söyleyen Ebru Engin Onat, “Coğrafi işaretli Bodrum mandalinasından sirke üretmek ilk başta zordu. Ama sonunda bir ilke imza attık. Meşe fıçılarda 1.5 yıl beklettiğimiz ürünleri Mandarina markasıyla piyasaya çıkardık. Sirkenin yanına yine coğrafi işaretli Bodrum mandalinasıyla boza da ürettim. Ayrıca, Japonya’dan mayasını getirdiğimiz ve Datça’nın balıyla mayaladığımız Bodrum mandalinasından kombucha üretimimiz de mevcut. Ürünlerimizin hepsi butik üretim. Bu üç ürüne bir de ata tohumlarından elde ederek ürettiğimiz acı sosu ekledik” diyerek Mandarina Gıda’nın geldiği son durumu paylaştı.
TERECİYE TERE SATACAK
MANDARİNA Gıda’nın hedef pazar olarak kendine yurtdışını seçtiğini dile getiren Ebru Engin Onat, gelecekle ilgili hedeflerini şöyle aktardı: “Sirke oluştururken Montenegro hedefli başlamıştık. İş İtalya’ya ürün göndermeye döndüğünde 1.5 yılda sirke yapmanın ne kadar doğru olduğunu fark ettik. Koronavirüs salgını öncesi İtalya ile imzaları atmıştık, ama gümrük kapıları kapanınca beklemeye başladık. Şimdi dünyada sirke konusunda önemli bir yerde olan İtalya’ya ihracat yapmak için gün sayıyoruz. Bodrum mandalinasıyla en az 5 yıllık balzamik sirke de üretmeyi hedefliyoruz. Bir diğer planımız ise meşe fıçılarla başladığımız üretim serüvenimizi mandalina ağaçlarının altına gömeceğimiz küplerle taçlandırmak istiyoruz. Bunu gastronomi ve tarım turizmiyle birleştirmek de hedeflerimiz arasında.”
Babaanne tarifiyle gelen girişim
İlkokulda çekirdek, üniversite yıllarında ise meze satar. Turizm işletmeciliği, reklam ajansıyla yoluna devam eder. 2015’te girişimciliğin yanına anneliği de ekleyen Ebru Engin Onat, İstanbul’da kızını büyütmek istemeyerek rotayı Bodrum’a çevirir.
Bir sabah yürüyüşünde mandalina bahçelerinin farkındalığını yaşar. Ve Ebru Engin Onat, babaannesinin sirke tarifini Bodrum mandalinasıyla buluşturma kararı alır. ‘Bu sirkeyi satamazsın’ sözlerine kulak asmayan Ebru Engin Onat, odağını yurtdışına çevirir. Bugün sirkenin yanında boza, kombucha ve acı sos üretimi de yapan Ebru Engin Onat, sirke konusunda önemli bir aktör olan İtalyanlara ise ihracat için gün sayıyor.
EBRU Engin Onat... Kendini bildi bileli hep kendi işin yapan bir iş insanı. Ve yaptığı işlere katma değer getiren genç girişimci. Coğrafi işaretli Bodrum mandalinasından sirke, kombucha ve boza üreterek buna yeni bir halka ekleyen Mandarina Gıda’nın kurucularından Ebru Engin Onat ile girişimcilik serüveninden, gelecek planlarına bir çok konuyu konuştuk. 1983 Bursa doğumlu Ebru Engin Onat, hayata bakış açısını farklılaştıran bir babaanneyle büyüdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:
İLK ADIM ÇEKİRDEKTEN
“Girit kökenli olan babaannem, önce toprak ve üretim olması gerektiğini öğretti bana. Dünyanın neresinde olursak olalım, üretim donanımıyla kazanç ve hayatta kalabileceğimiz fikrini aşıladı. Bu düşünceyle de ilkokul yıllarında mahalle arkadaşımın köyünden getirdiği ayçekirdeğini kavurup külahlara koyarak sattık. Girişimciliğe ilk adımıma babam çok kızsa da ilk paramı böyle kazandım.”
KAR PAYINDAN ORTAKLIĞA
Ebru Engin Onat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandığında da üretmeye devam eder. Bir üniversite etkinliği sırasında keşfettiği atıl bir bahçeyi tekrar ayağa kaldırmak için kolları sıvayıp, işe koyulur. Ebru Engin Onat, “Bu atıl alanda meze satma teklifim ilk başta karşılık bulmasa da sonunda amacıma ulaştım. Kar payı ile yola çıktığım sürecin sonunda o restoranın yüzde 50 ortağı oldum. Üniversitenin ardından da rotayı Bozcaada’ya çevirdim. Burada da tarım ve turizmi birleştirdim. Yıllar içerisinde yurtdışı deneyimleriyle birlikte iş yaşamında yer alırken, en son İstanbul’da reklam ve sinema sektöründe yoluma devam ettim” diyerek 2012’de İstanbul’da ortaklı bir yapıyla reklam ajansı kurduğunu paylaştı.
O SÖZLERE KULAK ASMADI
Kariyerine hep kendi işinin patronu olarak devam eden Ebru Engin Onat, hikayesinin devamını şöyle aktardı: “2015’te kızım dünyaya geldi ve İstanbul’da çocuk büyütmek istemediğimize karar verdik. Bodrum’a 2018’de yerleştik. Ajans işlerini Bodrum’dan yapmaya başladım. Bir sabah yürüyüşünde Yalıkavak’ta mandalina bahçelerinin farkındalığını yaşadım. Dillere destan Bodrum mandalinasının yerlere dökülmesi beni çok üzdü. Bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Çocukluğumdan beri içinde olduğum kültürel miras, ata tariflerini aşık olduğum Bodrum mandalinasıyla birleştirme fikri doğdu. Babaannemin tarifiyle yola çıktım. Yaklaşık bir yıl hem resmi işlemler hem de sirke anasını oluşturmak için uğraş verdim. Birçok insan, ‘sen anca pazarda satarsın, hatta satamazsın’ sözlerine kulak asmadım. Bodrum’da 2019’da hikayeme inanan Erim Sabuncuoğlu ile birlikte Mandarina Gıda’yı kurduk.”
MEŞE FIÇIDA
BEKLETİLİYOR
SIFIR atık mantığıyla yola çıktıklarını söyleyen Ebru Engin Onat, “Coğrafi işaretli Bodrum mandalinasından sirke üretmek ilk başta zordu. Ama sonunda bir ilke imza attık. Meşe fıçılarda 1.5 yıl beklettiğimiz ürünleri Mandarina markasıyla piyasaya çıkardık. Sirkenin yanına yine coğrafi işaretli Bodrum mandalinasıyla boza da ürettim. Ayrıca, Japonya’dan mayasını getirdiğimiz ve Datça’nın balıyla mayaladığımız Bodrum mandalinasından kombucha üretimimiz de mevcut. Ürünlerimizin hepsi butik üretim. Bu üç ürüne bir de ata tohumlarından elde ederek ürettiğimiz acı sosu ekledik” diyerek Mandarina Gıda’nın geldiği son durumu paylaştı.
TERECİYE TERE SATACAK
MANDARİNA Gıda’nın hedef pazar olarak kendine yurtdışını seçtiğini dile getiren Ebru Engin Onat, gelecekle ilgili hedeflerini şöyle aktardı: “Sirke oluştururken Montenegro hedefli başlamıştık. İş İtalya’ya ürün göndermeye döndüğünde 1.5 yılda sirke yapmanın ne kadar doğru olduğunu fark ettik. Koronavirüs salgını öncesi İtalya ile imzaları atmıştık, ama gümrük kapıları kapanınca beklemeye başladık. Şimdi dünyada sirke konusunda önemli bir yerde olan İtalya’ya ihracat yapmak için gün sayıyoruz. Bodrum mandalinasıyla en az 5 yıllık balzamik sirke de üretmeyi hedefliyoruz. Bir diğer planımız ise meşe fıçılarla başladığımız üretim serüvenimizi mandalina ağaçlarının altına gömeceğimiz küplerle taçlandırmak istiyoruz. Bunu gastronomi ve tarım turizmiyle birleştirmek de hedeflerimiz arasında.”