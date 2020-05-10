Baba kurdu çocukları dünya markası yapacak

Aile bütçesine katkı için eğitimini yarıda bırakıp demirci ustalarının yanında çırak olarak çalışmaya başlar.
Zamanla da demir atölyelerini idare eder hale gelir. Hüseyin Beydemir, 29 yaşında ise ‘bir şeyler yapabilir miyim’ diyerek ustalarından izin ister. Kumlama işine başlayan Hüseyin Beydemir, zamanla kumlama makineleri de üretir. 1985’te İzmir’de kurduğu Beydemir’in ürün portföyüne taşıma ve istifleme amaçlı sac kasa, palet ve rafı ekler. Çocukluğundan itibaren hep işin içinde olan, ama hayallerinin peşinden giden Seçil Beydemir Kaynak ise babasının rahatsızlığıyla birlikte öğretmenlikten sanayiciliğe geçer. Daha sonra ikinci kuşaktan Melih Beydemir de takıma katılır. Bugün kurucu Hüseyin Beydemir ile ikinci kuşaktan Seçil Beydemir Kaynak ve Melih Beydemir yönetiminde üretim serüvenine devam eden Beydemir A.Ş.’nin hedefi dünya markası olmak.
BEYDEMİR A.Ş... Temelleri küçük bir sanayi sitesinde atılan ve kurucusunun özverili çalışmasıyla yavaş, ama emin adımlarla büyüyen bir sanayi kuruluşu. Kendi alanında ilklere imza atan şirketin başarısındaki sır ise kuşaklar arası uyum. Beydemir Sac Profil A.Ş.’nin kuruluş hikayesini ve gelecek planlarını ikinci kuşaktan Seçil Beydemir Kaynak’tan dinledik. İşin kahramanı Hüseyin Beydemir’in 1952 İzmir Bayraklı doğumlu ve 5 çocuklu bir ailenin iki numarası olduğunu aktaran Seçil Beydemir Kaynak, hikayenin devamını şöyle aktardı:
SENDEN NASIL DEMİRCİ OLACAK
“Dedem, büyük kiremit ve yağ fabrikalarının yüksek baca ile fırınlarını ören inşaat ustasıymış. Babam Hüseyin Beydemir ise çok başarılı olmasına rağmen ortaokul yıllarında aile bütçesine destek amacıyla okulu yarıda bırakır. Demir ustalarının yanında çırak olarak çalışmaya başlar. O kadar zayıf bir çocukmuş ki, ustaları ‘senden nasıl demirci olacak’ derler. Zamanla Türkiye’de en büyük sac satan ve sac kesen demir atölyesini idare eder noktaya gelir. Babam, 29 yaşında radikal bir karar alır. ‘Biz de bir şeyler yapabilir miyiz’ heyecanıyla kendi işini kurmak için ustalarından izin ister. 1981’de bir arkadaşıyla birlikte İzmir’de 2. Sanayi Sitesi’nde 400 metrekare bir alanda kumlama işine başlar. 1983’te ise kumlama makinelerinin imalatı ve sac işine de girme kararı alır. 1985’te ortağından ayrılan babam, Beydemir markasıyla kendi işine yalnız olarak devam eder.”
GİTTERBOX’UN İLK ÜRETİCİSİ
2. Sanayi Sitesi’nde başlayan serüven daha sonra 4. Sanayi Sitesi’ne taşınır. Ürün portföyüne de ağırlıklı olarak otomotiv sektöründe kullanılan, taşıma ve istifleme amaçlı sac kasa ve palet imalatları eklenir. Seçil Beydemir Kaynak, “Uzun yıllar küçük sanayi dükkanında işlerimizi yürütürken, 1999’da Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ne taşındık. Üretim kapasitesi ve makine parkuru büyüdü. 1998’de Fransa’ya ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Daha sonraki yıllarda Almanya, Hollanda, İran ve Çin’e yapılan ihracatlar, firmamızın çok ilerilere taşınmasında büyük rol oynadı. Özellikle Avrupa’ya ihracat yapan firmaların kullanmak zorunda oldukları ve sadece Almanya’dan alınan EPAL lisansıyla üretim yapılabilen ‘gitterbox’un Türkiye’deki ilk üretici Beydemir oldu. Kumlama ve makine üretiminin yanında bir diğer iş kolumuz ise ağır ve hafif ticari araç üreten fabrikalara fason üretim. Dünya lideri trailer markasının A sınıfı tedarikçisi konumundayız. Bugün üretimin yüzde 40’nı ihraç ediyoruz” diyerek Beydemir A.Ş.’nin geldiği durumu aktardı.
ÖĞRETMENLİKTEN SANAYİCİLİĞE
Sanayiden hiçbir zaman uzak olmayan Seçil Beydemir Kaynak, okul yıllarında hafta sonları babasının üretim atölyesine gittiğini paylaşarak, şöyle devam etti: “Kardeşim Melih ise küçük olmasına rağmen her hafta sonu ve tatil döneminde, babamla birlikte atölyeye gidip, işi mutfağından başlayarak öğrenmeye çalışırdı. O dönemlerde benim tabii farklı hayallerim vardı. Bütün hayatım spordu ve sadece beden eğitimi öğretmeni olmayı hedefliyordum. Demir kokusu bizim evimizin vazgeçilmeziydi, ama ben hayalimin peşinden gittim. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu’nu bitirdikten sonra mesleğimi yapmaya başladım. Manisa, Erzurum, Aksaray’da görev yaptım. En son İzmir Menemen’de çalıştığım sırada babam ciddi bir rahatsızlık geçirdi, kalp ameliyatı oldu. Kardeşim de henüz üniversite öğrencisi ve şehir dışında olduğu için fabrikaya gidip gelerek, oradaki işlerin ucundan tutma görevi bana düştü. 2009’da oğlum doğduktan 9 ay sonra kendimi fabrikada buldum. Babamın işin hala başında olmasını fırsat bilerek, işi ve sektörü öğrenebilmek adına sık sık eğitimler aldım. İlk işim şirkete giren ve çıkan fatura kontrolleri ile telefonlara bakmak oldu. Şu anda, idari işlerden sorumlu genel müdür olarak görev yapıyorum.”
YURTDIŞINA YATIRIM
BEYDEMİR A.Ş.’nin kurucusu Hüseyin Beydemir’in ‘Ben planlarımı 100 yaşıma kadar yaptım. O yaşa kadar yaşarsam hedefsiz amaçsız olmayayım’ dediğini aktaran Seçil Beydemir Kaynak, “İkinci kuşak olarak bizim de plan ve hedefimizde şu an için bir sınır yok. Ürettiklerimiz çok büyük ve yer kaplıyor. Bu ürünlerin özellikle Avrupa’ya olan ihracatlarında nakliye konusunda sıkıntılar yaratması, bizi farklı çözüm yolları bulmaya itti. Bu sebeple ürünlerimizin Türkiye’de yarı mamul haline getirilip, montaj ve teslimat işlemlerinin tamamlanması ve ihracat ülkelerimize daha uygun koşullarda gönderilebilmesi için 2018’de Bulgaristan’da bir arazi aldık. Ve Beydemir Metalworks’u kurduk. 2021’de bu şirketi faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Böylece ihracatımızı artırmayı ve Beydemir markasını, dünya çapında tanıtabilmek” diyerek babalarından aldıkları emaneti en üst seviyelere çıkarmak istediklerini aktardı.
ANAYASA YERİNE
AİLE DEĞERLERİ
BEYDEMİR Sac Profil A.Ş.’nin bir aile şirketi olduğunu paylaşan Seçil Beydemir Kaynak, “Bugün kurucumuz Hüseyin Beydemir ve kardeşim Melih Beydemir ile birlikte yol alıyoruz. Ben tamamen idari işlerin her detayıyla ilgileniyorum. Tüm ödemeler benim kontrolümde. Aynı zamanda kalite yönetim sisteminin işleyişinden sorumluyum. Erkek kardeşim ise üretimden sorumlu. Bu süreçte ise babamız en büyük destekçimiz. Bize güvendi ve hiçbir zaman bizi yargılamadan, suçlamadan, yol almamıza önderlik etti. Bir aile anayasamız yazılı olarak yok. Fakat değerlerimiz var. Ve bu değerler bize babamdan aktarıldı. Bunlar bize genlerimizle aktarıldı ve yetiştirilirken de bunlarla yoğrulduk. Fakat zaman değişiyor. İşte, bu sebeple aile anayasamızın yazılması konusu hep gündemimizde” diyerek bu konuda üyesi oldukları Türkiye Aile İşletmeleri Derneği’nin yol göstericiliğinin önemine dikkat çekti.
ARTIK KADINLAR
HER ORTAMDA
AYNI zamanda Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin başkanlık koltuğunda oturan Seçil Beydemir Kaynak, hiçbir zaman erkek ve kadın ayrıcalıklarıyla yetiştirilmediğini belirterek, “Her şeyden önce çalışan bir anneye sahiptim. Onun kendi parasını kazanıyor olması bana hep ışık tuttu. Ayakta kalabilmek, saygı duyulmak ve liderlik edebilmek için en önemli kriterin bulunduğun ortam ne olursa olsun ister kadın ister erkek egemenliği, işini iyi yapabilmek veya yaptığın işi iyi bilmekten ibaret olduğunu düşünüyorum. Ben iyi işler yaparsam, erkek kadın fark etmeksizin herkes yanımda olur. Artık kadınlar her ortamda, kendilerini rahatça ifade edebilecek fırsatlara sahipler. Yeter ki, değerlendirebilsinler” diyor.
Baba kurdu çocukları dünya markası yapacak
Aile bütçesine katkı için eğitimini yarıda bırakıp demirci ustalarının yanında çırak olarak çalışmaya başlar.
Zamanla da demir atölyelerini idare eder hale gelir. Hüseyin Beydemir, 29 yaşında ise ‘bir şeyler yapabilir miyim’ diyerek ustalarından izin ister. Kumlama işine başlayan Hüseyin Beydemir, zamanla kumlama makineleri de üretir. 1985’te İzmir’de kurduğu Beydemir’in ürün portföyüne taşıma ve istifleme amaçlı sac kasa, palet ve rafı ekler. Çocukluğundan itibaren hep işin içinde olan, ama hayallerinin peşinden giden Seçil Beydemir Kaynak ise babasının rahatsızlığıyla birlikte öğretmenlikten sanayiciliğe geçer. Daha sonra ikinci kuşaktan Melih Beydemir de takıma katılır. Bugün kurucu Hüseyin Beydemir ile ikinci kuşaktan Seçil Beydemir Kaynak ve Melih Beydemir yönetiminde üretim serüvenine devam eden Beydemir A.Ş.’nin hedefi dünya markası olmak.
BEYDEMİR A.Ş... Temelleri küçük bir sanayi sitesinde atılan ve kurucusunun özverili çalışmasıyla yavaş, ama emin adımlarla büyüyen bir sanayi kuruluşu. Kendi alanında ilklere imza atan şirketin başarısındaki sır ise kuşaklar arası uyum. Beydemir Sac Profil A.Ş.’nin kuruluş hikayesini ve gelecek planlarını ikinci kuşaktan Seçil Beydemir Kaynak’tan dinledik. İşin kahramanı Hüseyin Beydemir’in 1952 İzmir Bayraklı doğumlu ve 5 çocuklu bir ailenin iki numarası olduğunu aktaran Seçil Beydemir Kaynak, hikayenin devamını şöyle aktardı:
SENDEN NASIL DEMİRCİ OLACAK
“Dedem, büyük kiremit ve yağ fabrikalarının yüksek baca ile fırınlarını ören inşaat ustasıymış. Babam Hüseyin Beydemir ise çok başarılı olmasına rağmen ortaokul yıllarında aile bütçesine destek amacıyla okulu yarıda bırakır. Demir ustalarının yanında çırak olarak çalışmaya başlar. O kadar zayıf bir çocukmuş ki, ustaları ‘senden nasıl demirci olacak’ derler. Zamanla Türkiye’de en büyük sac satan ve sac kesen demir atölyesini idare eder noktaya gelir. Babam, 29 yaşında radikal bir karar alır. ‘Biz de bir şeyler yapabilir miyiz’ heyecanıyla kendi işini kurmak için ustalarından izin ister. 1981’de bir arkadaşıyla birlikte İzmir’de 2. Sanayi Sitesi’nde 400 metrekare bir alanda kumlama işine başlar. 1983’te ise kumlama makinelerinin imalatı ve sac işine de girme kararı alır. 1985’te ortağından ayrılan babam, Beydemir markasıyla kendi işine yalnız olarak devam eder.”
GİTTERBOX’UN İLK ÜRETİCİSİ
2. Sanayi Sitesi’nde başlayan serüven daha sonra 4. Sanayi Sitesi’ne taşınır. Ürün portföyüne de ağırlıklı olarak otomotiv sektöründe kullanılan, taşıma ve istifleme amaçlı sac kasa ve palet imalatları eklenir. Seçil Beydemir Kaynak, “Uzun yıllar küçük sanayi dükkanında işlerimizi yürütürken, 1999’da Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ne taşındık. Üretim kapasitesi ve makine parkuru büyüdü. 1998’de Fransa’ya ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Daha sonraki yıllarda Almanya, Hollanda, İran ve Çin’e yapılan ihracatlar, firmamızın çok ilerilere taşınmasında büyük rol oynadı. Özellikle Avrupa’ya ihracat yapan firmaların kullanmak zorunda oldukları ve sadece Almanya’dan alınan EPAL lisansıyla üretim yapılabilen ‘gitterbox’un Türkiye’deki ilk üretici Beydemir oldu. Kumlama ve makine üretiminin yanında bir diğer iş kolumuz ise ağır ve hafif ticari araç üreten fabrikalara fason üretim. Dünya lideri trailer markasının A sınıfı tedarikçisi konumundayız. Bugün üretimin yüzde 40’nı ihraç ediyoruz” diyerek Beydemir A.Ş.’nin geldiği durumu aktardı.
ÖĞRETMENLİKTEN SANAYİCİLİĞE
Sanayiden hiçbir zaman uzak olmayan Seçil Beydemir Kaynak, okul yıllarında hafta sonları babasının üretim atölyesine gittiğini paylaşarak, şöyle devam etti: “Kardeşim Melih ise küçük olmasına rağmen her hafta sonu ve tatil döneminde, babamla birlikte atölyeye gidip, işi mutfağından başlayarak öğrenmeye çalışırdı. O dönemlerde benim tabii farklı hayallerim vardı. Bütün hayatım spordu ve sadece beden eğitimi öğretmeni olmayı hedefliyordum. Demir kokusu bizim evimizin vazgeçilmeziydi, ama ben hayalimin peşinden gittim. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu’nu bitirdikten sonra mesleğimi yapmaya başladım. Manisa, Erzurum, Aksaray’da görev yaptım. En son İzmir Menemen’de çalıştığım sırada babam ciddi bir rahatsızlık geçirdi, kalp ameliyatı oldu. Kardeşim de henüz üniversite öğrencisi ve şehir dışında olduğu için fabrikaya gidip gelerek, oradaki işlerin ucundan tutma görevi bana düştü. 2009’da oğlum doğduktan 9 ay sonra kendimi fabrikada buldum. Babamın işin hala başında olmasını fırsat bilerek, işi ve sektörü öğrenebilmek adına sık sık eğitimler aldım. İlk işim şirkete giren ve çıkan fatura kontrolleri ile telefonlara bakmak oldu. Şu anda, idari işlerden sorumlu genel müdür olarak görev yapıyorum.”
YURTDIŞINA YATIRIM
BEYDEMİR A.Ş.’nin kurucusu Hüseyin Beydemir’in ‘Ben planlarımı 100 yaşıma kadar yaptım. O yaşa kadar yaşarsam hedefsiz amaçsız olmayayım’ dediğini aktaran Seçil Beydemir Kaynak, “İkinci kuşak olarak bizim de plan ve hedefimizde şu an için bir sınır yok. Ürettiklerimiz çok büyük ve yer kaplıyor. Bu ürünlerin özellikle Avrupa’ya olan ihracatlarında nakliye konusunda sıkıntılar yaratması, bizi farklı çözüm yolları bulmaya itti. Bu sebeple ürünlerimizin Türkiye’de yarı mamul haline getirilip, montaj ve teslimat işlemlerinin tamamlanması ve ihracat ülkelerimize daha uygun koşullarda gönderilebilmesi için 2018’de Bulgaristan’da bir arazi aldık. Ve Beydemir Metalworks’u kurduk. 2021’de bu şirketi faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Böylece ihracatımızı artırmayı ve Beydemir markasını, dünya çapında tanıtabilmek” diyerek babalarından aldıkları emaneti en üst seviyelere çıkarmak istediklerini aktardı.
ANAYASA YERİNE
AİLE DEĞERLERİ
BEYDEMİR Sac Profil A.Ş.’nin bir aile şirketi olduğunu paylaşan Seçil Beydemir Kaynak, “Bugün kurucumuz Hüseyin Beydemir ve kardeşim Melih Beydemir ile birlikte yol alıyoruz. Ben tamamen idari işlerin her detayıyla ilgileniyorum. Tüm ödemeler benim kontrolümde. Aynı zamanda kalite yönetim sisteminin işleyişinden sorumluyum. Erkek kardeşim ise üretimden sorumlu. Bu süreçte ise babamız en büyük destekçimiz. Bize güvendi ve hiçbir zaman bizi yargılamadan, suçlamadan, yol almamıza önderlik etti. Bir aile anayasamız yazılı olarak yok. Fakat değerlerimiz var. Ve bu değerler bize babamdan aktarıldı. Bunlar bize genlerimizle aktarıldı ve yetiştirilirken de bunlarla yoğrulduk. Fakat zaman değişiyor. İşte, bu sebeple aile anayasamızın yazılması konusu hep gündemimizde” diyerek bu konuda üyesi oldukları Türkiye Aile İşletmeleri Derneği’nin yol göstericiliğinin önemine dikkat çekti.
ARTIK KADINLAR
HER ORTAMDA
AYNI zamanda Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin başkanlık koltuğunda oturan Seçil Beydemir Kaynak, hiçbir zaman erkek ve kadın ayrıcalıklarıyla yetiştirilmediğini belirterek, “Her şeyden önce çalışan bir anneye sahiptim. Onun kendi parasını kazanıyor olması bana hep ışık tuttu. Ayakta kalabilmek, saygı duyulmak ve liderlik edebilmek için en önemli kriterin bulunduğun ortam ne olursa olsun ister kadın ister erkek egemenliği, işini iyi yapabilmek veya yaptığın işi iyi bilmekten ibaret olduğunu düşünüyorum. Ben iyi işler yaparsam, erkek kadın fark etmeksizin herkes yanımda olur. Artık kadınlar her ortamda, kendilerini rahatça ifade edebilecek fırsatlara sahipler. Yeter ki, değerlendirebilsinler” diyor.