Avrupa’nın kapılarını ‘Altın Vize’ açıyor

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TATİL planı yapandan Avrupa’da düzenlenen fuarlara katılmak isteyene, eğitim için yurtdışına gitmeyi düşünenden yaşamayı hedefleyene birçok Türk vatandaşının son yıllarda hep karşısına ‘vize sorunu’ çıkıyor. Tatilcisinden öğrencisine ya da ihracatçısına birçok kişi, Avrupa ülkelerinden vize alma noktasında ciddi problemler yaşıyor. 2024 rakamları henüz netleşmedi ama 2023’te Türk vatandaşları 1 milyonu aşkın Schengen Vizesi için başvurusu yapmış. Schengen ülkeleri, Türk vatandaşlarının vize başvurularının yaklaşık yüzde 22’sini reddetmiş. Hal böyle olunca Türk vatandaşları Avrupa’daki Schengen ülkelerine gitmek için farklı arayışlara girdi. Bu seçeneklerden biri de ‘Golden Visa’…

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YUNAN TURİZMİNİN ELÇİSİ İKİZLER

Yunanistan merkezli Oikos Property Developments’ın kurucu ortakları Sofia Erotokritou ile Marianna Erotokritou da ‘Golden Visa’ alanında Türk vatandaşlara farklı bir seçenek sunmak için çalışıyor. Şu anda Yunan turizminin elçisi olarak görev yapan ikiz kardeşler Sofia ile Marianna, ülkelerinde uluslararası ilişkiler ve turizm alanında önde gelen bir figür olarak tanınıyor. Liseden sonra Çin'de uluslararası işletme, ekonomi ve uluslararası ticaret alanlarında eğitim görmüş. Marianna ve Sofia Erotokritou kardeşler, 2014‘ten bu yana ise Yunanistan’da gayrimenkul ve göçmenlik sektöründe çalışıyor. Sofia Erotokritou, ‘Golden Visa’ uygulamasının 2013’te başladığını hatırlatıyor ve ekliyor:

EŞİK DEĞİŞTİ AMA AÇIK KAPI BIRAKILDI

"Eylül 2023’te uygulamada değişikliğe gidildi. Yatırım eşiği 250 bin eurodan 800 bin euroya yükseltildi. Kırsal kesimde ise 400 bin euro oldu. Bu eşik başlangıçta Avrupa'daki en düşük seviyelerden biri olarak belirlenmişti. Bu da Yunanistan'ı yabancı yatırımcılar için cazip bir yer haline getirmişti. Tabii son güncelleme sonrası bir açık kapı bırakıldı. Atina’da kullanılmayan çok ticari yapı var. Bunların inşaat firmaları tarafından konuta çevrilmesi suretiyle 250 bin euroyla ‘Golden Visa’ imkanı sunulmaya devam ediliyor. Bu hak ise sadece inşaat firmalarına verildi. Gayrimenkul üzerinden verilen ‘Golden Visa’, geçmişte birçok Avrupa ülkesinde vardı ama çoğu kapatıldı. Tek Golden Visa veren ülke Yunanistan… Yunanistan üzerinde de büyük bir baskı var. O nedenle şimdilik önemli bir fırsat sunuyoruz.”

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ÇİNLİLERDEN SONRA TÜRK YATIRIMCI İKİNCİ

Marianna Erotokritou da Oikos’un Yunanistan’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketi olduğunu anlatıyor. Marianna Erotokritou, “Bizim inşaat yatırımlarımızın yanında 4 tane de otel projemiz bulunuyor. Çin’de eğitim almamız nedeniyle bugüne kadar ağırlıklı bu ülkenin vatandaşlarıyla çalışıyorduk. Ama son dönemde Türkiye’den gelen yoğun taleple birlikte odağımızı buraya çevirdik. Son yıllarda Türk yatırımcıların Golden Visa programına olan ilgisi yüzde 15.5 oranında arttı. 2024 sonu itibariyle Çinlilerden sonra en çok Türk yatırımcıya oturma izni verildi. Türkiye’den de en çok başta İstanbul olmak üzere İzmir ve Ankara geliyor. 2024’te 905 kişi Golden Visa almış. Bu sayının 2025’te daha da artacağını düşünüyoruz” diyor.

KİRA GELİRİ

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GAYRİMENKUL odaklı ‘Golden Visa’dan ana başvuruyu yapanın eşinin yanı sıra her iki tarafın anne ve babası ile 21 yaşını doldurmamış çocuklarının yararlanabildiği bilgisini paylaşıyor Marianna Erotokritou… Marianna Erotokritou, tabii 14 yaşını dolduran bireylerin de Yunanistan’dan mülk satın alabilerek programdan yararlanabileceği detayını da ekliyor. Sofia Erotokritou da Yunanistan’dan alınan mülkte uzun süre ikamet etmek istemeyenler için kiralama seçeneğinin bulunduğunu ifade ediyor, “Mülkünüzden kira geliri de elde edebilirsiniz. Yunanistan'ın premium bölgelerindeki kiralar yıllık net gelir yüzde 3 ila yüzde 5 arasında değişiyor. Küresel eğilimlere göre, çok aileli apartmanlardaki kiralar pandemiden sonra iyi bir toparlanma gösteriyor” diyor.

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YATIRIMCININ RADARINDA

YUNANİSTAN’da son yıllarda gayrimenkul sektörünün çok hareketlendiğini söylüyor Oikos’un Bölge Satış Müdürü Bulut Koparan… Koparan, “Yatırımcıların Yunan gayrimenkul piyasasına yaptığı yatırımlar, özellikle 2008 ekonomik krizinin ardından fiyatların düştüğü dönemde piyasayı canlandırmaya yardımcı oldu. Kriz sonrasındaki toparlanma sürecinde Golden Visa, ülke ekonomisinin yeniden canlanmasında kilit bir rol oynadı. Bu hareketlikle birlikte Türk yatırımcı sadece mülk almak için Yunanistan’a gelmiyor. Burada proje geliştirmek için gelenler de var. Biz de şu an İzmir, Ankara ve İstanbul gibi kentlerdeki yatırımcılarla görüşmelerimizi sürüyoruz. Egeli inşaat firmalarına da bu alanda önemli fırsatlar olduğunu anlatıyoruz” şeklinde konuşuyor.