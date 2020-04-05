60 metrekareden 30 ülkeye ihracata

Makinelere merakı çocukluğundan başlar. İlkokulda ödevini yapmaz, ama tahta ve metal parçalarını çakıyla şekle sokarak pulluk yapar. Nazmi Tutkun, çırak olarak adım attığı iş hayatında torna ustalığına kadar yükselir.
Çeşitli makineler geliştiren Nazmi Tutkun, 1969’da Almanya’ya gider. Daha sonra yurda dönen Tutkun, 15 yıllık kazancıyla İzmir’de 60 metrekarelik atölyede kendi işini kurar. Tarım sektörü için yedek parçalar üretir. Nazmi Tutkun, tam otomatik zeytin çekirdeği çıkarma makinesi üretimiyle de önemli bir ilke imza atar. Zamanla odağını sofralık zeytin işleme makinelerine çeviren Nazmi Tutkun, bugün Tutkun Makina ile 30 ülkeye ihracat yapıyor. İkinci kuşaktan aldığı güçle Nazmi Tutkun’un gündeminde ise yeni ürünler var.
NAZMİ Tutkun... İlkokul mezunu olmasına karşı kendi imkanlarıyla öğrendiği teknik resim çizebilme kabiliyetini makinelere aktaran bir sanayici. Umudunu hiç bir zaman yitirmeyen ve sektöründe ilklere imza atan azimli bir iş insanı. Tutkun Makina’nın kurucusu Nazmi Tutkun ile girişimcilik hikayesinden gelecek planlarına birçok konuyu konuştuk. 1945 Bulgaristan Kırcaali doğumlu olan Nazmi Tutkun, 1951 yılında göçmen olarak Türkiye’ye gelir. Tutkun, hikayenin devamını şöyle aktardı:
ÇAKIYLA PULLUK YAPTI
“Ben 5 yaşında iken Bulgaristan’dan İzmir’e geldik. Çocukluğumdan itibaren de makinelere karşı bir merakım vardı. Gördüğüm bir ürünü yapmaya çalışırdım. İlkokulda ödev yapmaz, ama tahta ve metal parçalarını çakıyla şekle sokarak pulluk yapar, öğretmenime ‘dersimi yapmadım, ama pulluk yaptım’ derdim. İlkokulun ardından da okula devam etmedim. Çırak olarak çalışma hayatına adım attım. 1969’da askerden geldikten sonra ise bir müddet sanayide torna ustası olarak çalıştım. İzmir Karabağlar’da marangoz makineleri imalatı yapan bir firmada kendimi geliştirme imkanı buldum.”
TEKNİK RESİMLERİNİ ÇİZDİ
İlkokul mezunu olmasına rağmen teknik resim çizebilmeyi kendi imkanlarıyla öğrenen Nazmi Tutkun, marangoz makineleri imalatı yapan fabrikada makinelerin teknik resimlerini çizdiğini söyleyerek, “Fırıncılar arasında ‘baston ekmek’ diye tabir edilen şekli sağlayan makineyi Alman malı bir numuneye bakarak ilk ben yaptım. Makineyi yaptıktan sonra İstanbul Fırıncılar Odası’na patronum makineyi götürdü. Orada teşhir ettiler ve bir süre çalıştı makine. İşi bitirdik, siparişleri tam almaya başlayacakken ben 1969’da Almanya’ya çalışmaya gittim ve makinenin imalatı durdu. Almanya’da Man’da 9, Leopar tankı fabrikasında ise yaklaşık 5 yıl çalıştım” diyerek Almanya’da kaldığı süre boyunca gece yarılarına kadar hep makinelerin çizimini yaptığını aktardı.
‘ZEYTİNCİYE NE LAZIM’ DEDİ
Hayalinin Türkiye’ye döndüğünde makine tasarlayıp üretmek olan Nazmi Tutkun, şöyle devam etti: “İzmir’e dönünce 15 yıllık kazancımla Mersinli 2. Sanayi Sitesi’nde ilk adımı attım ve Tutkun Makina’yı kurdum. İkinci el bir makine buldum ve iki makine daha bularak üç makineyle işe başladım. Tarım sektörü için yedek parça ürettim. Farklı makineler üretip sattım. Bu süre zarfında neler yapabiliriz diye araştırmaya başladım. Eşim Akhisar Zeytinovalı. Köylünün zeytini çekirdeğinden ayıran bir mile ihtiyacı varmış o zamanlar. Daha önceki miller demirden yapılmaktaydı ve ömrü çok kısa oluyordu. Ben mili çelikten yaptım. Çelikten yaptığım için daha dayanıklı olunca talep artmaya başladı. Daha sonra ‘zeytinciye ne lazım’ diye araştırmaya başladık. 1991’de sofralık zeytin sektörüne yönelik makine üretmeye başladık. Ve 1984’te 60 metrekarelik bir dükkanda başlayan hikayemize, bugün Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde sofralık zeytin işleme makineleri üreterek devam ediyoruz.”
SÜREKLİ YENİ ÇALIŞMA
“FARKLI türler üzerine çalışmalarımız devam ediyor” diyen Nazmi Tutkun, “Mesela ızgara zeytin çıktı. Sektörden bu tür bazen talepler de geliyor. Sürekli yeni çalışmalar yapıyoruz. En son zeytin içine krem peynir denemesini Polonya’da yaptık ve başarılı olduk. Sektörde sürekli denemeler oluyor ve biz bu denemeleri yakından takip ederek içinde yer almaya çalışıyoruz” diyor.
30 ÜLKEYE İHRACAT
TUTKUN Makina, bir aile şirketi. İkinci kuşaktan oğlu Bülent Tutkun ile öz sermayeleriyle ayakta durduklarını aktaran Nazmi Tutkun, “En büyük destekçilerimiz işletme sahipleri ve zeytinciler. Bu sektöre girdiğimiz zaman sektörde oyuncu yok gibiydi. Bir anlamda da bu sektörü oluşturan bir firmayız. Tek başına başladığım bu işte şu anda 50 kişi çalışıyor. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ne 2006’da geldik. 2. Sanayi Sitesi’nde 10, bir 10 yıl kadar da 4. Sanayi Sitesi’nde çalıştık. Bugün 30’a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Zeytinin var olduğu bütün ülkelerde varız. Hatta zeytin yetişmeyen Polonya’da bile varız” diyerek Tutkun Makina’nın geldiği son noktayı paylaştı.
60 metrekareden 30 ülkeye ihracata
Makinelere merakı çocukluğundan başlar. İlkokulda ödevini yapmaz, ama tahta ve metal parçalarını çakıyla şekle sokarak pulluk yapar. Nazmi Tutkun, çırak olarak adım attığı iş hayatında torna ustalığına kadar yükselir.
Çeşitli makineler geliştiren Nazmi Tutkun, 1969’da Almanya’ya gider. Daha sonra yurda dönen Tutkun, 15 yıllık kazancıyla İzmir’de 60 metrekarelik atölyede kendi işini kurar. Tarım sektörü için yedek parçalar üretir. Nazmi Tutkun, tam otomatik zeytin çekirdeği çıkarma makinesi üretimiyle de önemli bir ilke imza atar. Zamanla odağını sofralık zeytin işleme makinelerine çeviren Nazmi Tutkun, bugün Tutkun Makina ile 30 ülkeye ihracat yapıyor. İkinci kuşaktan aldığı güçle Nazmi Tutkun’un gündeminde ise yeni ürünler var.
NAZMİ Tutkun... İlkokul mezunu olmasına karşı kendi imkanlarıyla öğrendiği teknik resim çizebilme kabiliyetini makinelere aktaran bir sanayici. Umudunu hiç bir zaman yitirmeyen ve sektöründe ilklere imza atan azimli bir iş insanı. Tutkun Makina’nın kurucusu Nazmi Tutkun ile girişimcilik hikayesinden gelecek planlarına birçok konuyu konuştuk. 1945 Bulgaristan Kırcaali doğumlu olan Nazmi Tutkun, 1951 yılında göçmen olarak Türkiye’ye gelir. Tutkun, hikayenin devamını şöyle aktardı:
ÇAKIYLA PULLUK YAPTI
“Ben 5 yaşında iken Bulgaristan’dan İzmir’e geldik. Çocukluğumdan itibaren de makinelere karşı bir merakım vardı. Gördüğüm bir ürünü yapmaya çalışırdım. İlkokulda ödev yapmaz, ama tahta ve metal parçalarını çakıyla şekle sokarak pulluk yapar, öğretmenime ‘dersimi yapmadım, ama pulluk yaptım’ derdim. İlkokulun ardından da okula devam etmedim. Çırak olarak çalışma hayatına adım attım. 1969’da askerden geldikten sonra ise bir müddet sanayide torna ustası olarak çalıştım. İzmir Karabağlar’da marangoz makineleri imalatı yapan bir firmada kendimi geliştirme imkanı buldum.”
TEKNİK RESİMLERİNİ ÇİZDİ
İlkokul mezunu olmasına rağmen teknik resim çizebilmeyi kendi imkanlarıyla öğrenen Nazmi Tutkun, marangoz makineleri imalatı yapan fabrikada makinelerin teknik resimlerini çizdiğini söyleyerek, “Fırıncılar arasında ‘baston ekmek’ diye tabir edilen şekli sağlayan makineyi Alman malı bir numuneye bakarak ilk ben yaptım. Makineyi yaptıktan sonra İstanbul Fırıncılar Odası’na patronum makineyi götürdü. Orada teşhir ettiler ve bir süre çalıştı makine. İşi bitirdik, siparişleri tam almaya başlayacakken ben 1969’da Almanya’ya çalışmaya gittim ve makinenin imalatı durdu. Almanya’da Man’da 9, Leopar tankı fabrikasında ise yaklaşık 5 yıl çalıştım” diyerek Almanya’da kaldığı süre boyunca gece yarılarına kadar hep makinelerin çizimini yaptığını aktardı.
‘ZEYTİNCİYE NE LAZIM’ DEDİ
Hayalinin Türkiye’ye döndüğünde makine tasarlayıp üretmek olan Nazmi Tutkun, şöyle devam etti: “İzmir’e dönünce 15 yıllık kazancımla Mersinli 2. Sanayi Sitesi’nde ilk adımı attım ve Tutkun Makina’yı kurdum. İkinci el bir makine buldum ve iki makine daha bularak üç makineyle işe başladım. Tarım sektörü için yedek parça ürettim. Farklı makineler üretip sattım. Bu süre zarfında neler yapabiliriz diye araştırmaya başladım. Eşim Akhisar Zeytinovalı. Köylünün zeytini çekirdeğinden ayıran bir mile ihtiyacı varmış o zamanlar. Daha önceki miller demirden yapılmaktaydı ve ömrü çok kısa oluyordu. Ben mili çelikten yaptım. Çelikten yaptığım için daha dayanıklı olunca talep artmaya başladı. Daha sonra ‘zeytinciye ne lazım’ diye araştırmaya başladık. 1991’de sofralık zeytin sektörüne yönelik makine üretmeye başladık. Ve 1984’te 60 metrekarelik bir dükkanda başlayan hikayemize, bugün Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde sofralık zeytin işleme makineleri üreterek devam ediyoruz.”
SÜREKLİ YENİ ÇALIŞMA
“FARKLI türler üzerine çalışmalarımız devam ediyor” diyen Nazmi Tutkun, “Mesela ızgara zeytin çıktı. Sektörden bu tür bazen talepler de geliyor. Sürekli yeni çalışmalar yapıyoruz. En son zeytin içine krem peynir denemesini Polonya’da yaptık ve başarılı olduk. Sektörde sürekli denemeler oluyor ve biz bu denemeleri yakından takip ederek içinde yer almaya çalışıyoruz” diyor.
30 ÜLKEYE İHRACAT
TUTKUN Makina, bir aile şirketi. İkinci kuşaktan oğlu Bülent Tutkun ile öz sermayeleriyle ayakta durduklarını aktaran Nazmi Tutkun, “En büyük destekçilerimiz işletme sahipleri ve zeytinciler. Bu sektöre girdiğimiz zaman sektörde oyuncu yok gibiydi. Bir anlamda da bu sektörü oluşturan bir firmayız. Tek başına başladığım bu işte şu anda 50 kişi çalışıyor. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ne 2006’da geldik. 2. Sanayi Sitesi’nde 10, bir 10 yıl kadar da 4. Sanayi Sitesi’nde çalıştık. Bugün 30’a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Zeytinin var olduğu bütün ülkelerde varız. Hatta zeytin yetişmeyen Polonya’da bile varız” diyerek Tutkun Makina’nın geldiği son noktayı paylaştı.