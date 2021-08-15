5-6 masa hayalinden yeme içme merkezine

BİR yandan kendi mesleği olan iç mimarlığı yapar. Öte tarafta ise yeni arayışlara girer. Ve ev aksesuvarları üzerine çalışma başlatır. Aslı Sağgül, yüksek fiyat tablosu nedeniyle bu ilk girişiminde istediği sonucu alamaz. Pandemi nedeniyle eve kapandığı dönemde de bu arayışlarını sürdürür. Bu süreçte yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İzmir Çeşme’de glutensiz ürün alanındaki boşluğu fark eder. Yönünü mutfağa çeviren Sağgül, sağlıklı fırın felsefesiyle cheesecake ve kurabiyeler sunduğu La Marvie’i kurar. Sağgül’ün hedefinde hem şubeleşmek hem de paketli ürünler var.

ASLI Sağgül... Sağlık sorunu nedeniyle karşısına çıkan fırsatı girişime dönüştürmeyi başaran çiçeği burnunda genç bir girişimci. La Marvie Cheesecake & Coffee’nin kurucusu Aslı Sağgül ile hem kariyer yolculuğunu, hem yeni markasını, hem de geleceğe dair planlarını konuştuk. 1992 İzmir doğumlu olan Aslı Sağgül, babasının mimar olması nedeniyle sektörün içinde büyüdüğünü, yaz tatillerinde şantiyelere gittiğini paylaştı. “Aslında hep mimarlık mesleğinin içindeydim” diyen Aslı Sağgül’ün bu durumu, üniversite tercihinde de etkili olur. Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nü kazanınca İstanbul sürecinin başladığını ifade eden Aslı Sağgül, şöyle devam etti:

BİLİNÇLİ BİR TERCİH

“Hem sektörün içinde büyüdüm hem de küçüklüğümden itibaren ne zaman bir mekana girsem, ‘ben olsam nasıl tasarlarım’ diye düşünürdüm. Babamın mimarlıkla ilgili dergilerini karıştırırdım. Yani meslek seçimimim bilinçli bir tercih oldu. Günün sonunda insanları mutlu eden alanlar yaratmak bana ayrı bir heyecan vereceğini düşünüyordum. Ve 2014’te mezun olur olmaz da İstanbul’da pek çok iç mimarlık ofisi deneyimim oldu. 2016’da ise doğduğum topraklara geri döndüm. Babamın kurduğu Mobilite Mimarlık’ta kariyerime devam etme kararı aldım. Şu an orada kurucu ortak olarak mesleğime ve tasarımlarıma devam ediyorum.”

İLK GİRİŞİM OLUMSUZ

Aile şirketinin büyümesi için mücadele eden Aslı Sağgül, bir yandan da içindeki girişimci ruhla yeni arayışlara girer. İç mimarlıkla da bağı olduğu için ev aksesuvarları üzerine bir çalışma başlattığını söyleyen Aslı Sağgül, “Bu, yaklaşık 2-3 yıl önce hobi amaçlı bir adımdı.