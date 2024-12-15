40 metrekareden 30 ülkeye renkli ihracatın hikayesi

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GİRİŞİMCİ ruhu harekete geçiren çeşitli kavramlar var… Fırsat ve ihtiyaç da işte bunların en başında geliyor. Bu iki kavram, birçok girişimin fitilini ateşliyor. Fırsatı ve ihtiyacı iyi analiz ederek eyleme geçenler, kendi girişimcilik hikayelerini yazıyor. Erkan Hüner de profesyonel hayata çalıştığı süreçte gördüğü fırsatı girişime dönüştürenlerden… Çalıştığı global şirketin ithal ettiği toz boya kartelasındaki uzun terminler karşısında, ‘Bu işi ben yaparım’ diyerek harekete geçen Erkan Hüner’in, süreç içinde ağabeyi Gürkan Hüner’i de ortak ettiği Mode Tanıtım, bugün Mode Colors markasıyla 30’a yakın ülkeye ihracat yapıyor. Niş bir alanda çalışan Mode Colors’un kurucusu Erkan Hüner ile hem kariyer yolculuğunu hem gelecek planlarını hem de girişimcilik ekosistemine yönelik tavsiyelerini konuştuk.

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O İFLAS HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Mimar bir babanın oğlu olarak 1981’de Adana’da dünyaya gelmiş. Adana’da müteahhitlik yapan baba, aralarında İncirlik Hava Üssü, Çukurova Üniversitesi’nin de bulunduğu birçok önemli projenin hayata geçmesinde görev almış. Ama süreç içinde Erkan Hüner’in babası iş yaşamında büyümek kadar iflasın da olabileceği gerçeğiyle yüzleşmiş. Oluşan büyük borç yükü ve ekonomik sıkıntı tüm aileyle birlikte Erkan Hüner’in yaşamını da büyük ölçüde değiştirmiş. “Adana’dan Fethiye’ye taşınmak zorunda kaldık. Babam borçları temizlemek için otel projelerinde görev almaya başladı” diyen Erkan Hüner, aile üzerindeki baskıyı azaltmak adına ortaokul eğitimini yatılı okumak üzere Ankara’nın yolunu tutmuş.

YATILI OKULDA SANDVİÇ SATTI

Aile bütçesine katkı için Fethiye’de başlayan para kazanma zorunluluğu, yatılı okulda da devam etmiş. Erkan Hüner, kimi zaman ekmeğin arasında koyduğu salamlarla yaptığı sandviçi kimi zaman annesinin gönderdiği gofret ya da Antep fıstığını satarak harçlığını çıkarmış. Otellerde de çalışmış, bakkalda da… Bu tempo Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nü okumak için geldiği İzmir’de de devam etmiş. Profesyonel iş hayatına ilk adımı da üniversitede okuduğu süreçte Turkcell’de müşteri hizmetlerinde atmış. Kariyer süreci 4’üncü sınıfta Microsoft’ta satış pazarlama, TÜYAP’ta fuar satışıyla devam etmiş. Babasının sağlık sorunları nedeniyle geldiği İzmir’de yolu Akzo Nobel’le kesişmiş. Erkan Hüner, hikayenin devamını şöyle anlatıyor:

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‘BU İŞİ BEN YAPARIM’ DEDİ VE

“İşletme mezunu olmama rağmen satış mühendisi olarak işe girdim. Daha sonra ise pazarlama departmanın kuruluşunu üstlendim. İşte benim girişimcilik hikayesinin filizlenme süreci de bu dönem başladı. İzmir’deki tesisin ihtiyacı olan toz boya kartelasını İtalya’dan alıyorduk. Hatırı sayılır da bir bedel ödeniyordu. İndirim isteklerimiz karşılık bulmadı. Termin süreleri de altı ayı geçiyordu. Ürettiğimiz boyanın modası geçiyordu. O dönem farklı üretici arayışları için rotamızı Türkiye’ye çevirdik ama toz boya kartelası üreten kimseyi bulamadık. Dünyada da sayılı üretici olduğunu gördüm. Bu boşluğu görünce ‘Bu işi ben yaparım’ dedim ve şirket için toz boya kartelası için gerekli olan ürünleri temin edip istasyonları yönetmeye başladım. 6 euroya aldığım kartelayı bu sistemle 3’e mal ettim. Bir süre sonra markanın dünyadaki diğer tesislerinden de talep gelmeye başladı. Zor ama güzel bir iş öğrendim. ‘Bunu bağımsız yapabilir miyim? sorusunun yanıtı için Almanya’da bir fuara sanki şirketim varmış gibi giderek görüşmeler yaptım. İş de bağlayınca İzmir’e döndüğümde işimden ayrıldım. Tabii birçok girişimci gibi bana da ‘Garanti işi bırakma, bu iş olmaz’ diyenler olsa da 2014’te 40 metrekarelik bir dükkanda Mode Tanıtım’ın hikayesi başladı. Yoğun çalışmalar sonunda da bugün sektörde önemli bir aktör olmayı başardık.”

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SAYILI ÜRETİCİDEN BİRİSİ

ERKAN Hüner, Mode Colors markasının niş bir alanda faaliyet gösterdiğini söylüyor ve ekliyor: "İlk yola çıktığımız süreçte tüm ürünleri istasyonları yöneterek kartlarımızı hazırlıyorduk. Daha sonra süreci kendi içimizde çözdüğümüz bir modele dönüştürdük. Toz boya olarak tesisimize giren ürün kendi geliştirdiğimiz makinenin de katkısıyla alüminyum levhalarla birleşerek nihai ürüne dönüşüyor. Toz boya üreticileri için özel satış-pazarlama kitleri ve örnek test panelleri üretiyoruz. Dünyada bu işi yapanların sayısı da bir elin parmaklarını geçmiyor. Bizim farkımız ise matbaa kısmından kaplamaya kadar tüm üretim süreçlerini kendi bünyemizde yapıyor olmamız. Butik bir iş yapıyoruz.”

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GÜNDEMDE AKADEMİ VE

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VAR

İLK olarak 40 metrekarelik bir atölyede başlayan üretim serüveni, bugün daha büyük bir alanda devam ediyor. Global oyuncu olan birçok toz boya üreticileriyle çalışan Erkan Hüner, “30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ciromuzun yüzde 90’ı yurtdışından. 10 yılda sağlıklı bir büyümeyle bugünlere geldik. Gelecekte de bu yapıyı korumak istiyoruz. Karlılığı artırmak ve stratejik işbirlikleri gündemimizde. Şu an Mode Colors ve Mode Panel olarak iki markamız bulunuyor. İlerde bu ikisine, satış pazarlama eğitimi vereceğimiz Mode Akademi eklenecek” diye konuşuyor.

KISA KISA

* Erkan Güner, yola tek başına çıksa da bugün bilgisayar mühendisi olan ağabeyi Gürkan Hüner de şirketin ortağı olmuş. Erkan Güner, “Makineleşmeyle birlikte üretim sürecini yönetecek bir desteğe ihtiyacım vardı. Ağabeyim de profesyonel iş hayatını noktalayıp benimle yeni bir yola çıktı. Üretim süreci onun kontrolünde ben ise satış ve pazarlamaya bakıyorum” diyor.

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* Bir yandan işini büyütmek adına yoğun mesai harcayan Erkan Hüner, öte taraftan akademik alanda da kariyerine yön veriyor. Ege Üniversitesi’nde pazarlama üzerine doktora yapan Hüner, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde de geleceğin girişimci adaylarına girişimcilik dersi veriyor. Hüner, “Maliyetleri minimum tutarak erken yaşta girişimciliğin başlamasının doğru olduğunu düşünüyorum. Ortaklık yapacaklar için de kural seti önemli” şeklinde konuşuyor.