13’ünde çırak 25’inde patron

Kendi ayaklarının üzerinde durmak adına 13 yaşında çırak olarak iş hayatına atılır.
Elektroniğe olan merakıyla da o dönem İzmir’de televizyon üreten bir firmada işe girer. Engin Boz, AR-GE sorumluluğuna kadar yükselir. 1992’deki Körfez krizinde fabrikanın kapanması Engin Boz’u, ortaklı bir yapıyla elektrik-elektronik servisi kurmaya zorlar. Zaman içerisinde ortaklarla yollarını ayıran Boz, güvenlik kameraları alanına odaklanır. IP tabanlı projeler üretir. Boz, bugün elektronik güvenlik sistemleri alanında faaliyetlerine devam ediyor. Gündeminde ise askeri alanlar için geliştirdiği taşınabilir termal kamerayı koronavirüs sürecinde eklemeler yaparak hem ateş hem de maske kontrolü yapabilen bir sisteme dönüştürdüğü Portcam’ın seri üretimi var.
ENGİN Boz... Karşısına çıkan onca sıkıntıya ve zorluğa rağmen asla pes etmeden yoluna devam eden bir iş insanı. Yaptığı her projeye katma değer katmayı kendine misyon edinmiş bir girişimci. Grupteknik Elektronik Güvenlik Sistemleri’nin kurucusu Engin Boz, hem girişimcilik hikayesini hem de gelecekle ilgili planlarını anlattı. 1967 İzmir doğumlu olan Engin Boz, ailevi nedenlerle küçük yaşta çalışma kararı aldığını belirterek, o dönemi şöyle anlattı:
FABRİKA KAPISINDA KALDI
“Kendi ayaklarımın üzerinde durmak için ortaokul 2’de eğitim hayatımı sonlandırdım. İzmir Çiğli’de o dönem televizyon üreten bir firmaya gittim ve beni işe almalarını istedim. 13 yaşında olduğum için bu talep karşılık bulmadı. Fabrikanın bahçesinde ağlarken de sonradan üretim müdürü olduğunu öğrendiğim biri gelip benimle konuştu. Üzgün olmamın nedenini sordu. Durumu ona aktardıktan sonra beni işe aldı. Oraya gitme nedenim ise küçüklüğümden beri elektrik ve elektroniğe karşı büyük merakımın olmasıydı. Öyle ki, bu uğurda dayak da yedim, çeşitli cihazları da bozdum. İşe girdikten bir süre sonra ortaokulu dışarıdan bitirdim. Fabrika bünyesinde kurulan çıraklık eğitim merkezine de yazıldım. Ve 4 yıllık eğitimin ardından buradan mezun olan ilk kişi oldum.”
GERÇEK HAYATLA YÜZLEŞTİ
Çırak olarak adım attığı elektrik-elektronik dünyasında kariyer basamaklarını birer birer çıkan Engin Boz, AR-GE sorumluluğuna kadar yükselir. Engin Boz, “Her birimde çalışıp, deneyim kazandım. AR-GE’den sonra Ege Bölge teknik servis müdürlüğü de yaptım. Çocukluğum ve gençliğimin geçtiği fabrika 1992’de Körfez krizi döneminde kapandı. Böyle olunca da ben sudan çıkmış balığa döndüm. İşimde iyim, ama piyasa şartlarını bilmiyordum. Fabrikadan 5 arkadaşla Grupteknik Elektronik’i İzmir Menemen’de kurduk. Ege Bölgesi’nde büro makinelerinin teknik servis hizmetini verme hedefiyle yola çıktık. Gece gündüz Ege Bölgesi’ni gezdik, zamanla ortaklarla yollar ayrıldı ve firmayı ayakta tutmayı başardım” diyerek, Grupteknik’in doğuş öyküsünü paylaştı.
REFERANSI KAMUDAN
Yaşanan ekonomik krizlerden de etkilenen Engin Boz, kayıplar yaşasa da odağını süreç içinde elektrik-elektronik alanındaki onarım ve servis hizmetlerine kaydırır. Boz, şöyle devam etti:
“Ayakta kalmak için koşuşturduğumuz süreçte bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası işi geldi. Çok iyi sonuç alınca bu iş bize başka kapılar açtı. Ayvalık’ta bir zeytinyağı fabrikasının güvenlik kamera işlerini yaparken de Ayvalık Kaymakamlığı aracılığı ile ilçenin MOBESE işlerini aldım. Foça Deniz Üssü’nün işlerini almaya başladım. Üç yıl önce savaş gemileriyle alakalı bir proje hazırladım. Projem mülteci kaçakları ile ilgili karakol gemilerinin termal kameralarına ilişkindi. Geçtiğimiz iki yılda 16 savaş gemisine sistem kurdum. Daha Türkiye’de IP taban bilinmezken, IP tabanlı projeler geliştirdim. Kars, Erzurum, Iğdır, Balıkesir, Çanakkale gibi illerin, ilçelerinde ve köylerinde çalışmalarımız oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne projeler üreterek ülke savunmasına katkıda bulundum. Bugün güvenlik kameraları alanında katma değerli projeler üreterek yoluma devam ediyorum.”
HER ŞEYİ
ÇANTAYA
SIĞDIRDI
İZMİR Foça’da düzenlenen uluslararası ordular arası keskin nişancılık yarışmasında taşınabilir termal kamera projesinin ortaya çıktığını söyleyen Engin Boz, “Proje, hedeflerin termal kameralarla izlenerek atışların anında tespit edilmesi ve yarışmadaki hataların önüne geçmesi temeline dayanıyordu. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çok fazla talep oldu. Taşınabilir olması nedeniyle de birçok alanda kullanılabilirliği ortaya çıktı. Bu ürünü bir çantaya sığdırdık” diyor.
HEM ATEŞ HEM MASKE KONTROLÜ
TAŞINABİLİR termal kamera sisteminin orduya yönelik bir ürün olduğunu dile getiren Engin Boz, termal kameradan koronavirüs sürecinde yeni bir ürünün daha ortaya çıktığını belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Koronavirüs olduğu zaman elimizdeki termal kameraya eklemeler yaparak hem insanların ateşini hem de maskeleri sayacak bir sisteme çevirmek istedik. İsmini Portcam koyduk. Sistem, yüksek ateşli birini gördüğü zaman alarm verip, yetkilileri uyarıyordu. Bu şekilde de toplu insanların bulunduğu yerlerde bu cihazla belirti veren Kovid-19 hastası hızla tespit edebilir. Menemen Ticaret Odası’na bu kamerayı kurduk. Ayrıca Antalya’da da bir otele verdik. Bu cihaz, AVM, havaalanları, oteller, fabrikalar ve kamu kurumları gibi insan yoğunluğunun olduğu yerlerde önemli bir görev üstleneceğine inanıyorum. Cihazımızı bu anlamda geliştirmeye ve sunmaya devam edeceğiz. Seri üretim hedefliyoruz.”
13’ünde çırak 25’inde patron
Kendi ayaklarının üzerinde durmak adına 13 yaşında çırak olarak iş hayatına atılır.
Elektroniğe olan merakıyla da o dönem İzmir’de televizyon üreten bir firmada işe girer. Engin Boz, AR-GE sorumluluğuna kadar yükselir. 1992’deki Körfez krizinde fabrikanın kapanması Engin Boz’u, ortaklı bir yapıyla elektrik-elektronik servisi kurmaya zorlar. Zaman içerisinde ortaklarla yollarını ayıran Boz, güvenlik kameraları alanına odaklanır. IP tabanlı projeler üretir. Boz, bugün elektronik güvenlik sistemleri alanında faaliyetlerine devam ediyor. Gündeminde ise askeri alanlar için geliştirdiği taşınabilir termal kamerayı koronavirüs sürecinde eklemeler yaparak hem ateş hem de maske kontrolü yapabilen bir sisteme dönüştürdüğü Portcam’ın seri üretimi var.
ENGİN Boz... Karşısına çıkan onca sıkıntıya ve zorluğa rağmen asla pes etmeden yoluna devam eden bir iş insanı. Yaptığı her projeye katma değer katmayı kendine misyon edinmiş bir girişimci. Grupteknik Elektronik Güvenlik Sistemleri’nin kurucusu Engin Boz, hem girişimcilik hikayesini hem de gelecekle ilgili planlarını anlattı. 1967 İzmir doğumlu olan Engin Boz, ailevi nedenlerle küçük yaşta çalışma kararı aldığını belirterek, o dönemi şöyle anlattı:
FABRİKA KAPISINDA KALDI
“Kendi ayaklarımın üzerinde durmak için ortaokul 2’de eğitim hayatımı sonlandırdım. İzmir Çiğli’de o dönem televizyon üreten bir firmaya gittim ve beni işe almalarını istedim. 13 yaşında olduğum için bu talep karşılık bulmadı. Fabrikanın bahçesinde ağlarken de sonradan üretim müdürü olduğunu öğrendiğim biri gelip benimle konuştu. Üzgün olmamın nedenini sordu. Durumu ona aktardıktan sonra beni işe aldı. Oraya gitme nedenim ise küçüklüğümden beri elektrik ve elektroniğe karşı büyük merakımın olmasıydı. Öyle ki, bu uğurda dayak da yedim, çeşitli cihazları da bozdum. İşe girdikten bir süre sonra ortaokulu dışarıdan bitirdim. Fabrika bünyesinde kurulan çıraklık eğitim merkezine de yazıldım. Ve 4 yıllık eğitimin ardından buradan mezun olan ilk kişi oldum.”
GERÇEK HAYATLA YÜZLEŞTİ
Çırak olarak adım attığı elektrik-elektronik dünyasında kariyer basamaklarını birer birer çıkan Engin Boz, AR-GE sorumluluğuna kadar yükselir. Engin Boz, “Her birimde çalışıp, deneyim kazandım. AR-GE’den sonra Ege Bölge teknik servis müdürlüğü de yaptım. Çocukluğum ve gençliğimin geçtiği fabrika 1992’de Körfez krizi döneminde kapandı. Böyle olunca da ben sudan çıkmış balığa döndüm. İşimde iyim, ama piyasa şartlarını bilmiyordum. Fabrikadan 5 arkadaşla Grupteknik Elektronik’i İzmir Menemen’de kurduk. Ege Bölgesi’nde büro makinelerinin teknik servis hizmetini verme hedefiyle yola çıktık. Gece gündüz Ege Bölgesi’ni gezdik, zamanla ortaklarla yollar ayrıldı ve firmayı ayakta tutmayı başardım” diyerek, Grupteknik’in doğuş öyküsünü paylaştı.
REFERANSI KAMUDAN
Yaşanan ekonomik krizlerden de etkilenen Engin Boz, kayıplar yaşasa da odağını süreç içinde elektrik-elektronik alanındaki onarım ve servis hizmetlerine kaydırır. Boz, şöyle devam etti:
“Ayakta kalmak için koşuşturduğumuz süreçte bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası işi geldi. Çok iyi sonuç alınca bu iş bize başka kapılar açtı. Ayvalık’ta bir zeytinyağı fabrikasının güvenlik kamera işlerini yaparken de Ayvalık Kaymakamlığı aracılığı ile ilçenin MOBESE işlerini aldım. Foça Deniz Üssü’nün işlerini almaya başladım. Üç yıl önce savaş gemileriyle alakalı bir proje hazırladım. Projem mülteci kaçakları ile ilgili karakol gemilerinin termal kameralarına ilişkindi. Geçtiğimiz iki yılda 16 savaş gemisine sistem kurdum. Daha Türkiye’de IP taban bilinmezken, IP tabanlı projeler geliştirdim. Kars, Erzurum, Iğdır, Balıkesir, Çanakkale gibi illerin, ilçelerinde ve köylerinde çalışmalarımız oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne projeler üreterek ülke savunmasına katkıda bulundum. Bugün güvenlik kameraları alanında katma değerli projeler üreterek yoluma devam ediyorum.”
HER ŞEYİ
ÇANTAYA
SIĞDIRDI
İZMİR Foça’da düzenlenen uluslararası ordular arası keskin nişancılık yarışmasında taşınabilir termal kamera projesinin ortaya çıktığını söyleyen Engin Boz, “Proje, hedeflerin termal kameralarla izlenerek atışların anında tespit edilmesi ve yarışmadaki hataların önüne geçmesi temeline dayanıyordu. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çok fazla talep oldu. Taşınabilir olması nedeniyle de birçok alanda kullanılabilirliği ortaya çıktı. Bu ürünü bir çantaya sığdırdık” diyor.
HEM ATEŞ HEM MASKE KONTROLÜ
TAŞINABİLİR termal kamera sisteminin orduya yönelik bir ürün olduğunu dile getiren Engin Boz, termal kameradan koronavirüs sürecinde yeni bir ürünün daha ortaya çıktığını belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Koronavirüs olduğu zaman elimizdeki termal kameraya eklemeler yaparak hem insanların ateşini hem de maskeleri sayacak bir sisteme çevirmek istedik. İsmini Portcam koyduk. Sistem, yüksek ateşli birini gördüğü zaman alarm verip, yetkilileri uyarıyordu. Bu şekilde de toplu insanların bulunduğu yerlerde bu cihazla belirti veren Kovid-19 hastası hızla tespit edebilir. Menemen Ticaret Odası’na bu kamerayı kurduk. Ayrıca Antalya’da da bir otele verdik. Bu cihaz, AVM, havaalanları, oteller, fabrikalar ve kamu kurumları gibi insan yoğunluğunun olduğu yerlerde önemli bir görev üstleneceğine inanıyorum. Cihazımızı bu anlamda geliştirmeye ve sunmaya devam edeceğiz. Seri üretim hedefliyoruz.”