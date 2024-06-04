Şikâyet ederek frekansını düşürüyorsun

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1. Arkadaşlarımla dertleşmeye ihtiyacım oluyor ve sıkıntılar yakamı bırakmadığı için sadece sorunlarımdan bahsediyor gibi olsam da aslında anlatmak istemiyorum, biri merak ediyor, soruyor ve başkası bir soru daha sorunca konu yine masaya yatırılıyor. Bu durumdan daha çok sıkılsam da nasıl çıkabileceğim konusunda fikrim yok sizce ne yapmalıyım?

İnan çok yabancı gelmedi. Aslına bakarsan hiç de samimi olmadığın kişiler de senin özelini merak ediyor olabilir. Bir kısmının niyeti gerçekten sana yardımcı olmak olsa da çoğu konunun detayını merak ediyor. Bazıları için diğerlerinin özelini bilmek ve sonrasında bunu masaya yatırıp başkalarıyla konuşmak ya da haber uçurmak hobi niteliğinde… Bu senin özelin ve gerektiği yerde sınır koymalısın, seni çok iyi anlıyorum, hak da veriyorum, her şey üst üste geldiğinde ilk gördüğün kişiye dökülüyorsun. Bu, senin özel alanın konusunda olumsuz yaratım yapmalarına da sebebiyet verebilir. Olumsuzluğa kaç kişi inanırsa o kadar enerjitik güç vermiş oluruz bence yeterince olumsuzluk varken bir de enerjitik olarak beslemeye gerek yok değil mi?

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2. Birileri beni gördüğünde sadece sorunlarını anlatıp gidiyor, başkalarıyla ise bakıyorum gayet neşeliler. Ben onları destekliyorum ve sonrasında inanılmaz başım ağrıyor ve kendime hayrım kalmıyor bana neden hep sorunlarıyla geliyorlar?

Muhakkak iyi sır tutuyorsun, terkin yeteneğin yüksek, enerjin yüksek, güven veriyorsun ve çok vericisin. Tabii bunların olması onlara ayaküstü terapistlik yapman anlamına gelmiyor. Düpedüz enerjini hortumluyorlar ve sen de enerjini onların hortumlamasına izin veriyorsun. Empatsan da kendi enerjimden onlara teslim edersin. Buna hiç gerek yok. Elbette ki dertleşeceksiniz ve sana dertlerinden bahsedecekler ama bu sürekli oluyorsa bir sıkıntı var demektir. Arkadaşının çok ağır bir travma, bir yakınını kaybetmek, ağır bir trajediye maruz kalmak gibi bir durumu olduysa tabii bu durumu tenzih ederim, hayatında trajedi varken sana neşelenecek hali yok. Onun dışında sadece şikâyet ediliyorsa kendinden veriyorsun demektir. Her şikâyette kendi enerjinden düşer, başkaları dertleşiyor mu yoksa üzerine çöpünü mi döküyor? Bunu iyi ayırt etmelisin.

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3. Frekansımızı şikâyet düşürüyorsa ne yaparsak yükselir?

Ne kadar şükür edersen o kadar frekansın yükselir, ne kadar şikâyet edersen o kadar frekansın düşer. Ben yapay bir şükürden bahsetmiyorum, gerçekten kalben şükür ediyorsan bunu her dile getirdiğinde frekansın artar, ne kadar dile getirirsen o kadar artar. Hayat bir seçim, şükrederek daha iyi hayatına çekebilir, şikâyet ederek daha kötüsünü hayatına çekebilirsin. Bu bir bakış açısı meselesi ve seçim.

4. Bazılarının hayatı çok iyi gidiyor, onlar tabii ki şükür edebilirler ben hayatımda o kadar zor şeyler yaşıyorum ki şükür edecek bir şeyim yok gibi hissediyorum ve bana şükrettiğim de saçma bir çocuk oyunu oynuyormuşum gibi geliyor ve kendimi kandırmaktan vazgeçiyorum, tıkandım sizce ne yapmalıyım?

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En başta kurban bilincinden çıkmalısın. Şükür edecek hayatında eminim çok şey vardır. Mesela şu an bunları düşünüp bana yazabiliyorsun, yazacak elinde araçlar var ve şu an sana cevap veren birileri var. Buradan başlamaya ne dersin?

5. Paylaşımlarınızda bir şükür defterimiz olması gerektiği ile ilgili çok şey okumuştum. Hayatımızda olan şeyleri mi şükür edeceğiz ya da olması istediğimiz şeyleri olmuş gibi yazıp mı şükür edeceğiz orayı tam anlayamadım, şükür defteri nasıl kullanılır ve neden şükür defteri yapıyoruz?

Şükür defteri, şükrettiklerimizi yazdığımız bir defterdir. Yazmamızın sebebi bilinç dışımıza şükür ettiğimiz pek çok şey olduğunu hatırlatıyoruz. Şükür ettiğiniz şeyleri yazdıkça bunun benzerlerini bilinç dışımız çekmek için sonsuz olasılıklar yaratıyor. Şükrettiğimiz şeyleri yazdığımız için kuantum alanda sürekli titreşiyor ve benzerlerini çekmeye devam ediyor. Sabah üç, akşam üç şükrettiğiniz şeyi yazmamızı tavsiye ediyorum, bu hem sabah hem akşam frekansımızı yüksek tutmak için. Tabii ki sözlü olarak da yapabilirsin, defter tutmak istemiyor olabilirsin ama söylediğim gibi yazmamızın sebebi bilinç dışımıza bunu hatırlatmak ve benzerlerini çekmesi ve aynı zamanda kuantum alanda titreşmesi…