Hayal kırıklıkları

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1- Sevgilimle ilgili hayal kırıklığı yaşıyorum, başkaları bu hayal kırıklığımı küçümsüyor, derinden üzülüyorum. ‘Abartma’ deseler de başa çıkamıyorum, üzülmem hata mı?

Kimse senin ne hissetmen gerektiğini sana söyleyemez, hayal kırıklığının sonunda, üzülmek en doğal hakkın… Bu çok uzar, bir sorun teşkil eder. His basitçe hissedilir. Sana kimsenin ne hissetmen gerektiğini söylemesine izin verme, sadece bu uzarsa buradan çıkmalısın, çıkamazsan destek almalısın. Bazıları için küçük ve basit gelebilir ama senin kriter setinde çok önemli olabilir. Bunu sadece sen bilebilirsin…

2- Sevgilim sürekli vaatlerde bulunuyor ama inanın bir tanesini bile gerçekleştirmedi, bir yanım ona inanmak istiyor gerçekleşmeyeceğini bile bile, böylelikle dört yılımız geçti, onunla bir ömür hayal edemiyorum. Bana ne tavsiye dersiniz?

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Evliliğin ve yaşam boyu beraberliğin provasını yaptınız ve sen bundan hoşlanmadın. Bundan sonra çok değişmeyeceğini söylemeliyim. Değişim geçici olacaktır. Sürekli vaatlerde bulunup, bunun arkasında durmaması ve gerçekleştirmemesi bundan sonra da böyle olacağının direkt göstergesidir. Böyle birine başka alanlarda da güvenmek çok zor. Sözüne güvenilmez. Güvenemediğin biriyle de dengeli, ahenkli bir partner ilişkisi yaşayamazsın. Karşına alıp konuştuğunda da yeni vaatler duyacağından eminim. Olmayan bir hayal dünyasına inanmak mı, gerçekleri önüne koyup objektif bir karar vermek mi? Duyguların ve mantığınla dengeli bir şekilde karar almalısın.

3- Hayatım boyunca tıp fakültesi okumak istedim. Üç kere üniversite sınavına girdim, dereceyle kazandım, okuldan mezun oldum, tam bir hayal kırıklığı içerisindeyim, kan görmeye dayanamıyorum, hasta görmeyi hiç sevmedim. Bütün emeklerim boşa gitti, bana ne tavsiye edersiniz?

Hayal kırıklığını anlıyorum ama bunu ön görememiş olman gayet normal, kaç kişi üniversite sınavından önce tıp fakültesi okumak istediği için hastanede çalışıyor sence? Kendini bu konuda suçlama lütfen. Sana hasta görmek zorunda olmadığın kan görmek zorunda olmadığın uzmanlık dallarını tavsiye edebilirim. Embriyoloji, anatomi, genetik, biyokimya gibi hasta görmek durumunda olmadığın, kan görmek durumunda olmadığın uzmanlık dallarını seçebilirsin. Bu kadar istediysen muhakkak cevabı vardır.

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4- Evlendim iki çocuk sahibi oldum, hayat benim için tamamen hayal kırıklığı… Evlendikten sonra sofradan bir tabak eksildiği için ailem çok mutlu, asla arkamda değiller, mutsuz olmama rağmen geri dönemiyorum. Bundan hiç rahatsız değiller, Ailem, eşim, eşimin ailesi etrafındaki herkes benim için hayal kırıklığı, kimse beni görmüyor buradan nasıl çıkarım?

Acı bedeni seçmiş olmalısın, diğerleri hatalı, diğerleri hayal kırıklığı peki ya sen? Sence burada senin görevlerin, ödevlerin yok mu? Belki sınırını alanı koruyamıyorsun? Kendi öz değerin, öz sevgin, öz saygın konusunda çalışmalısın. Hayat gümüş tepsilerde sunumu yapmıyor. Bazı şeyleri sen elde ediyorsun. Diğerleri senin en büyük aynan ve özellikle ailen, eşin… ‘Ben görünmezim’ inancını taşıyorsun. 0-7 yaş travma, drama anı, şok çalışılmalı ve toparlanmalı… Herkes yanlış, herkes hatalı olamaz öyle değil mi? Hayal kırıklığının bir kısmı sana ait olmalı. Gereken cesareti ve çabayı göster lütfen. Kendindeki gölge yanları fark et. Değiş demiyorum dönüş diyorum. Yani kendinden daha iyi bir ben yaratabilirsin. Kendi gölge yanlarını fark et bunları dönüştür aynen düzelecektir.

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5- Ömrüm boyunca çok çalıştım, çok çabaladım elimde ise kocaman bir hayal kırıklığı, en iyi okullarda okudum etrafımda en çok çalışan hep bendim, en iyi iş yerine girdim ancak belli bir noktadan sonra hep yerimde saydım, asla gelişmedim. 22 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum ve 22 yıldır aynı pozisyondayım. İşimi en iyi şekilde yapıyorum, herkes benden çok memnun ama artık tükendim, işimden, hayattan asla zevk almıyorum, sizce ne yapmalıyım?

Kariyer yönetiminde en önemli şey bağımlı olmamaktır. Kariyer yönetimimizde bağımlılıklar bizi her zaman aşağıya çeker, gereken yerde esnemek, gereken yerde iş değişikliği, gereken yerde mekân değişikliği, gereken yerde şehir ya da ülke değişikliği gerekir. 22 yıldır yüksek memnuniyetle çalışmadığınız aşikâr. Kendinizden ya da durumdan memnun olmadığınız zaman esnemeyi denemeliyiz. Sizi burada tutan bağımlılıklarınız, bağımlılık konularını bırakmalısınız. İş değişikliği yapsam en kötü ne olur, şehir değişikliği yapsam en kötü ne olur, mekân değişikliği yapsam en kötü ne olur? Buradaki korku, kaygı, endişeleriniz çalışılmalı… Farkındalık işin yarısını çözecektir. Lütfen bilinçli bir farkındalık koyun. Kazandığın şey sadece paraysa kaybediyorsunuzdur. Bunu fark edin… Daha iyisini yapabileceğinizden eminim, enerjinizi toparlayın, cesaretle gereken çabayla hedefinize ulaşacağınızdan şüphem yok. Bunun altında bağımlılığın yattığını fark ettiniz. Bu bilinçli farkındalık sizi dönüştürecektir.