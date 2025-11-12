Zorbay Küçük’ün keyfi yerinde

Haberin Devamı

Boaz Live’da arkadaşlarıyla bir araya gelen Zorbay Küçük, Sakiler grubunu dinleyerek eğlendi. Yanında kız arkadaşı ve dostları bulunan genç hakem, zor günleri geride bırakmak istercesine keyifli halleriyle dikkat çekti.

Zorbay Küçük, yaptığı suç duyurusunda bahis oynamadığını ve hesabı da olmadığını söylemişti. TFF’nin teyit ettiği bilgilere göre; hakemin kimlik numarasıyla sahte bir hesap açıldığı, telefon numarası ve banka bilgilerinin kendisine ait olmadığı belirlenmişti.

Bahis soruşturması kapsamında Küçük hakkında verilen idari tedbir de kaldırıldı ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildi. Hakemlik kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen genç hakem, belli ki sahalara moralli bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Doğa tutkusu

Eşi Dikran Masis ile birlikte Londra’da yaşayan cemiyetin ünlü isimlerinden Yasemin Masis, oğlu Theo ile keyifli bir hafta sonu için Ascot, Berkshire’daydı. Masis, 9 yaşındaki oğluyla birlikte her boş zamanını, doğanın kalbinde, at sırtında geçiriyor.







Biniciliği sadece bir spor değil, sabır, denge ve doğayla uyum dersi olarak gören Masis, bu tutkusunu oğluna da aşılıyor.

Garaj günleri başlıyor

İstanbul Anadolu Yakası’ndaki Anatolium Marmara AVM, bu yıl ilk kez düzenlediği Garaj Günleri etkinliğiyle alışveriş tutkunlarını heyecanlandırıyor.

23 Kasım’a kadar devam eden etkinlikte, 21 marka ve 10 binden fazla ürün, ziyaretçilere özel indirimlerle satışa sunuldu. Garaj Günleri boyunca hediye çeki fırsatları da olacak.

Umudu anlatacak

Bir Can Bir Candır Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Derin Mermerci, bu kez sahnede! Mermerci, “Kelebek Etkisi Konuşmaları” kapsamında düzenlenen “Umut” temalı etkinlikte sevenleriyle buluşacak.

27 Aralık’ta Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlik için Mermerci, “Bir kelebeğin kanat çırpışı bile dünyayı güzelleştirebilir” dedi.

Kalplere dokunuyor

Pop–arabesk müziğin güçlü sesi Gizem Coşkun, yeni şarkısı “Yaranamadım” ile müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Ebru Elver’e ait olan şarkının düzenlemesini İlker Yeter yaptı.

“Yaranamadım”ın klibi ise Varol Şahin yönetmenliğinde çekildi. Gizem Coşkun, şarkısını “Sevmeden vazgeçemeyen kalplerin hikâyesi” olarak tanımlıyor. Ben çok beğendim, dinlemenizi tavsiye ederim.