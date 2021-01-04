Zor yıla umut dolu veda

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun sunucu Ece Erken’le aşk yaşadığını ilk kez bu köşeden okumuştunuz. Ayrılma haberini ve detaylarını yazmak da yine bana nasip oldu...

Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla görüşmeye başlamış ama bu ilişkiyi uzun zaman saklamayı başaramamıştı. Haberin çıkmasının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden ayrılırken, Ece Erken’in de sunuculuk yaptığı programdaki işine son verilmişti.



Duyduğuma göre Ece Hanım’ın kıskançlıkları, Mahmutyazıcıoğlu’nun kendisinden uzaklaşmasına neden olmuş. Ayrıca işini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ece Erken, başına gelen tüm kötü olaylar nedeniyle sevgilisini suçluyormuş. Bu durum da aralarının iyice bozulmasına yol açmış.



Bir ara yakın dostu Sezer Dereli’yle birlikte New York’a giden Ece Erken, dönüşte Instagram sayfasından sevgilisinin tüm fotoğraflarını sildi. Aralarındaki tüm iplerin koptuğu da bu olayla ortaya çıktı.

Kuzey bebek geldi

İşadamı Kaan Boyner, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Feyza Balin’le Hotel Les Ottomans’ta yapılan görkemli bir düğünle evlenerek bekarlığa veda etmişti. 5 yıllık ilişkilerini nikâhla taçlandıran genç çift şimdi bebek sevinci yaşıyor. Çiftin bebekleri geçtiğimiz gün dünyaya geldi. Amerikan Hastanesi’nde hayata “merhaba” diyen Kuzey bebek ile mutluluklarına mutluluk eklendi. Ben de buradan minik Kuzey’e hoş geldin diyor, Feyza-Kaan Boyner çiftinin çocuklarını sağlık ve mutlulukla büyütmesini diliyorum.

