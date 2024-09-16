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Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan büyük teklif!

#Paris Olimpiyatları#Yusuf Dikeç#Bollywood

Paris Olimpiyatları’nda verdiği pozla efsaneye dönüşen Yusuf Dikeç, Bollywood’dan reklam teklifi aldı.

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Türk atıcı Yusuf Dikeç, Paris Olimpiyatları’nda kazandığı gümüş madalyanın yanı sıra yarışmada verdiği pozla dünya çapında bir efsane haline geldi. ‘Eli cebinde’ verdiği cool poz, Dikeç’i sinema dünyasının yıldızlarıyla karşılaştırılacak bir noktaya taşıdı. Hatta ünlü sporcu, hayranları tarafından James Bond karakterine benzetildi.

Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan büyük teklif

Kariyerinde zirveye ulaşan Dikeç, spor sahalarının dışına taşan ünüyle belki Hollywood’a henüz gidemiyor ama Bollywood’un radarına girmiş durumda. Hindistan’dan gelen büyük bir teklif, Dikeç’in yeni bir yolculuğa çıkmasının önünü açabilir. Bollywood yapımcılarının bir reklam filminde oynaması için kendisine yüklü bir miktar önerdiği ve Dikeç’in teklifi değerlendirdiğini öğrendim. Teklifi kabul etmesi halinde Yusuf Dikeç, Hindistan’a giderek reklam filminde oynayacak ve büyük bir hayran kitlesiyle buluşacak.
Gerçekten de Dikeç’in karizması ve soğukkanlı tavırları film yıldızlarına taş çıkaracak nitelikte!

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Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan büyük teklif

Taviloğlu Koleksiyonu sergi oluyor

Mustafa Taviloğlu’nun 1972 yılından bu yana özenle oluşturduğu Taviloğlu Koleksiyonu, 21 Eylül-15 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. “Bir Koleksiyoner Hikâyesi” başlıklı sergi, 2 bin 400’den fazla eseri kapsayacak ve 7 farklı mekânda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve birçok kültür sanat kuruluşunun katkılarıyla düzenleniyor. Serginin basın buluşması ise yarın Artistanbul Feshane’de...

Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan büyük teklif

Acarkent sanatla buluştu

Acarlar Şirketler Topluluğu’nun yeni projesi Futy Art Gallery, Acarverde’de kapılarını sanatseverlere açtı. Galeri, ressam Seval Özcan’ın eserlerinden oluşan ilk sergisiyle sanat dünyasına ‘merhaba’ dedi.

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Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan büyük teklif

Serginin küratörlüğünü sanat tarihçisi Prof. Dr. Marcus Graf üstlenirken; Graf, Özcan’ın eserlerinin “geçmiş ile günümüz arasında güçlü bir köprü kurduğunu” belirtti. Açılışına Funda Acar’ın ev sahipliği yaptığı sergi, sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan büyük teklif
Kardelen-Erdal Acar

‘Swiss Days’ başlıyor

İki yılda bir düzenlenen İsviçre Günleri ‘SwissDays’, bu yıl 20-21 Eylül tarihlerinde Yapı Kredi Bomontiada’da sanatseverlerle buluşuyor. Etkinlikte paneller, atölye çalışmaları, sokak yemekleri ve çocuk aktiviteleri yer alacak. Ayrıca iki gün boyunca DJ performansları ve canlı konserlerle ziyaretçilere müzik dolu anlar yaşatılacak. Swiss Days, İsviçre kültürünü ve yaşam tarzını İstanbul’a taşıyacak.

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Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan büyük teklif

#Paris Olimpiyatları#Yusuf Dikeç#Bollywood
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