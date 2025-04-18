Kutlama sayısına poz verdi

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Birbirinden iddialı pozlarıyla dikkat çeken Esmersoy, jean şıklığından cesur pembelere uzanan stil yolculuğuyla yine moda dünyasını kendine hayran bıraktı. İlk Harper’s Bazaar kapağına dair anılarını da paylaşan ünlü isim “Çok heyecanlıydım, herkesin beklentisi yüksekti ama ortaya çıkan sonuç beni inanılmaz mutlu etti” diyerek duygularını dile getirdi.

Yoğun bakımdan çıktı

Doğuş Grubu’nun kurucusu merhum Ayhan Şahenk’in eşi, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in annesi Deniz Şahenk, çarşamba günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Aldığım bilgilere göre, 79 yaşındaki Deniz Şahenk’in sağlık sorununun altında şeker hastalığı yatıyor. Bu nedenle beynine pıhtı attığı belirtilirken, hemen yoğun bakıma alınarak müdahale edilmiş. Neyse ki durumu kısa sürede stabilize edilip felç riski ortadan kaldırılmış.

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Yaşından ötürü birkaç gün yoğun bakımda tutulan cemiyetin ünlü ismi, bugün normal odaya alındı. Yoğun bakım sürecinde ziyaret yasağı olduğu için çocukları Ferit Şahenk ve Filiz Şahenk, anneleriyle ancak bugün itibarıyla bir araya gelebilecek.

Aynı zamanda, yakın çevreden gelen geçmiş olsun mesajlarını da kendisine iletecekler. Bir süre daha müşâhede altında tutulacak olan Deniz Şahenk’e ben de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İkiz kutlama

İş insanı Hasan Keydal, ikiz kardeşi Damla Nur Keydal ile birlikte doğum gününü şık bir davetle kutladı.

Chacha Balık’ta gerçekleşen kutlamada yakın dostları ve iş dünyasından isimler bir araya geldi. Gecenin sürpriz konukları arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve iş insanı Hasan Safi de vardı. İkiz kardeşlerin doğum gününü kutlayan konuklar, bol kahkahalı ve keyifli bir gece geçirdi. Müzik ve sohbetin eşlik ettiği gecede, samimi anlar dikkat çekti.

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Kıbrıs'ta ses getirdi

Kıbrıs’ta düzenlenen Dermoestetik Akademi Kongresi’nde, dermokozmetik markası SASSY GO fark yarattı. Şeyma Subaşı ve Melissa Gizem’in liderliğindeki marka, özel standı ve etkileyici sunumuyla ilgi odağı oldu.

Kimyager Ceyda Sarıkaya ve dermatolog Dr. Günay Mammadova’nın katkılarıyla ürün içerikleri ve klinik etkiler detaylıca aktarıldı. Kıbrıs’ın en büyük ecza deposuyla iş birliğine giden marka, KKTC pazarına giriş müjdesini verirken, yakında çıkacak güneş kremiyle de güzellik dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor.

Deprem yatırımları sürüyor

Onur İçcan’ın liderliğindeki Grain Türk Holding, yatırım ve büyüme yolculuğunu sürdürüyor. Tarım, enerji ve gayrimenkul alanlarındaki yatırımlarıyla öne çıkan holding, özellikle deprem bölgesindeki projeleriyle dikkat çekiyor.

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CEO Onur İçcan; Şanlıurfa, Diyarbakır, Afyon ve Manisa’daki yenilenebilir enerji projelerinin yanı sıra Hatay’da kurulacak bölgenin ilk makarna fabrikası ve deprem bölgesinde tamamlanan New Tower İş ve Yaşam Merkezi yatırımıyla sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.