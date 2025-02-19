Yıllar sonra ilk kare

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Dünyaca ünlü fotoğrafçı ve moda dünyasının ikonik isimlerinden Mert Alaş, New York Moda Haftası kapsamında özel bir davet verdi.

Sanat, moda ve müziğin iç içe geçtiği bu özel geceye, dünyadan ve Türkiye’den seçkin isimler katıldı. Pop müziğin efsanevi ismi Madonna’nın da konuklar arasında olduğu gecede benim dikkatimi ise Dedeman Otelleri’nin varislerinden Özlem Önal çekti.



Irina Shayk - Skin

Özlem Önal, İstanbul sosyetesinin en ünlü ve en güzel kadınlarından ve uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyor. Nişanlısı Stuart Parr ile birlikte Londra ve Venedik arasında bir yaşam süren Önal, yıllar sonra bu davette ilk kez objektiflere poz verdi.

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Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken Önal, New York’a uçarak geceye, Mert Alaş’a destek olmak için katılmış. Alaş’ın yarattığı içki markasının ortaklarından olan Nevbahar Koç da bu büyüleyici gecede yer alan isimlerden biriydi.



Loree Rodkin - Nevbahar Koç

Yeni yüzü oldu

Türk modasının zarif öncülerinden Machka, yeni sezonda Sinem Kobal ile iş birliğine imza attı. Güzel oyuncu, markanın vizyonuna ve tasarım anlayışına mükemmel bir uyum sağlayarak Machka’nın zarif ve özgün çizgilerini temsil edecek.

Kuruluşundan bu yana her koleksiyonunda kreatif direktör Ece Ege’nin eşsiz dokunuşlarını taşıyan marka, sektörde uzun soluklu iş birlikleri ile dikkat çekiyor. Sinem Kobal da markanın DNA’sına uygun bir isim olarak dikkat çekiyor...

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Skandalları bitmiyor!

Sosyal medyadaki müstehcen içerikleriyle tanınan Ferhat Günay, tahliye olduktan sonra yeni bir skandala daha imza attı.

Günay, bu kez de Sevgililer Günü’nü dört kadınla birlikte kutladı! Sunset’te dört kadınla birlikte oldukça samimi bir şekilde kutlama yapan Günay, herkesin dikkatini çekmiş.

Orada bulunan bir arkadaşım, fotoğraf çekip yolladıktan sonra sosyal medya hesabına baktım ve gördüklerime inanamadım!

Gerçekten de bu anları paylaşmış!

“Dört sevgilimi yemeğe çıkardım” diye ilan etmiş, yetmezmiş gibi bir de özel abonelik satmaya çalışıyor.

Peki, bu abonelere ne vaat ediyor, siz tahmin edin artık! Hadi bu adam şuursuz, etkileşim kastıkça servetine servet ekliyor.

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Peki, o kadınlar niye kendini bu duruma düşürüyor?

Etkileşim için mi, şan şöhret için mi?

Yani anlamakta zorlanıyorum!