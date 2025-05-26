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Yılın düğünü Çorum’da!

#Elif Engin#Sinan Engin#Ahmet Emin

Sinan Engin’in kızı Elif ile Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin, dünya evine giriyor! İş dünyasıyla futbol camiasını buluşturacak olan düğün, Ahlatcı Holding’in Çorum’daki rafinerisinin bahçesinde yapılacak.

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Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Sinan Engin ile Ayşe Engin’in kızları Elif, iş dünyasının önemli aktörlerinden Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin ile hayatını birleştiriyor.

Yılın düğünü Çorum’da
Ahmet Emin Ahlatcı ve Elif Engin, 18 Ocak’ta Sinan Engin’in evinde aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı. Törene, çiftin yakın dostları Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı da katılmıştı.

Genç çiftin düğünü, 21 Haziran Cumartesi günü Çorum’daki Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanından seçkin davetlilerin katılması beklenen bu özel gecede, spor ve iş dünyasından birçok tanınmış isim de yer alacak.
Yılın düğünü Çorum’da

Geceye Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Sibel Can ve Edis şarkılarıyla renk katacak. İkili, unutulmaz bir müzik şöleni sunarak davetlilere eşsiz bir gece yaşatacak.

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Yılın düğünü Çorum’da

Futbol, iş ve sanat camiasından birçok ünlü ismi Çorum’a götürecek olan düğün, hem görkemi hem de katılımcı profiliyle yılın düğünü olmaya aday!

Yılın düğünü Çorum’da
Ahmet Emin Ahlatcı - Elif Engin

Koleksiyona şık davet

Mobilya sektörünün köklü markalarından MN Bilgili Mobilya, yeni koleksiyonu “Me Collection”ı geçtiğimiz günlerde The Galliard Vadistanbul’da düzenlenen özel bir lansmanla tanıttı.

Yılın düğünü Çorum’da
Mustafa Bilgili -  Mine Yürekli -  Barış Bilgili - Nilgün Bilgili Yürekli 

Zarafet ve işlevselliği buluşturan koleksiyon, tasarım ve mimarlık dünyasından isimlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Gecede konuşan markanın ikinci kuşak yöneticisi Nilgün Bilgili, “Mobilya üretiminin ötesinde bir yaşam kültürü sunuyoruz” diyerek, markanın 47 yıllık zanaatkârlık mirasına dikkat çekti.
Yılın düğünü Çorum’da
Ahmet Uras

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En ‘mikro’ geldi!

Yılın düğünü Çorum’da

Avrupa sokaklarının stilinin önemli bir parçası artık ‘mikro’ otomobiller. Borusan Otomotiv Grubu da markalarının arasına çevreci Microlino’yu eklemiş. Yurtdışında görmüştüm, çok tatlı bir oyuncağı andırıyor.

Yılın düğünü Çorum’da
Hakan Tiftik

Ama müthiş pratik, özellikle kalabalık sokaklarda büyük araçlarla boğuşanlar için adeta bir kurtarıcı. Hem kompakt yapısıyla park derdini ortadan kaldırıyor hem de sıfır emisyonla geleceğe umut veriyor. İstanbul’un sokaklarında sıklıkla göreceğiz gibime geliyor...

Lüks proje İstanbul’da tanıtılacak

Yılın düğünü Çorum’da

Lüks yaşam tarzının simgesi Dolce&Gabbana, 888 Brickell Miami adlı rezidans otel konseptini İstanbul’da özel bir etkinlikle tanıtıyor. Nihan de Pessôa-Pardellas ev sahipliğinde gerçekleşecek bu özel sunum, 28 Mayıs’ta Conrad İstanbul Bosphorus Oteli’nin 15’inci katındaki Bosphorus Lounge’da düzenlenecek. Etkinlikte, dünyaca ünlü özel konuk Gianluca Vacchi ve iki kez EuroLeague şampiyonu, eski Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay da yer alacak.

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Yılın düğünü Çorum’da
Erica Balbay
Yılın düğünü Çorum’da
Nihan de Pessoa-Pardellas

 

#Elif Engin#Sinan Engin#Ahmet Emin
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