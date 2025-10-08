×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağYılbaşı rekorunu bu yıl kim kıracak?
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Yılbaşı rekorunu bu yıl kim kıracak?

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Henüz ekim ayındayız ama ünlü isimlerin yılbaşı sahneleri şimdiden belli olmaya başladı. Bu yılın “rekor kimde olacak?” sorusu şimdiden gündemde!

Haberin Devamı

Yeni yıl sahnelerine ilk açıklanan isimlerden biri Özcan Deniz oldu. Ünlü sanatçı, yılbaşı konserleri kapsamında 2 Ocak’ta Antalya’da sahne alacak. Deniz’in bu konserden 200 bin dolar kazanacağı öğrenildi.

Yılbaşı rekorunu bu yıl kim kıracak

Ancak asıl sürpriz, ondan bir gece önce aynı sahnede olacak Ebru Gündeş’ten geldi. Gündeş’in konser anlaşması ise 250 bin dolar alacağı iddia ediliyor. Böylece ünlü şarkıcı, Özcan Deniz’e 50 bin dolar fark atarak yılbaşı sezonunun şimdilik en yüksek ücretini alan ismi oldu. Yeni yıl yaklaşırken sahne programları bir bir açıklanıyor. Bakalım yılın kazanç rekoru kimde olacak?

Sezona renkli açılış

Ataşehir’in gözde buluşma noktalarından Sanat Ocakbaşı, düzenlediği “Kısa Merhaba Partisi” ile yeni sezona iddialı bir giriş yaptı.

Haberin Devamı

Yılbaşı rekorunu bu yıl kim kıracak

Mekân, sanat ve eğlence dünyasından birçok ünlü ismi ağırlayarak renkli bir geceye ev sahipliği yaptı. Geceye katılan isimler arasında Tuğba Melis Türk, Şebnem Schaefer ve Yelda Kara gibi tanınmış isimler yer aldı. Davetliler, basına kısa açıklamalarda bulunarak yeni sezon dileklerini paylaştı. 

40’ıncı yılı kutluyorlar

İstanbul’un köklü eğlence mekanlarından Zorba Taverna, 40’ıncı sezonuna “merhaba” diyor. Mekân, cuma akşamı Göknur’un sahnesiyle yeni sezona kapılarını açacak.

Yılbaşı rekorunu bu yıl kim kıracak

Müzik ve gastronomiyi bir araya getiren Zorba, bu yıl Asya Şef’in dokunuşuyla Yunan mezelerini modern mutfak anlayışıyla yeniden yorumluyor. 

Yılbaşı rekorunu bu yıl kim kıracak

Sezon boyunca Fedon, Göknur, Estafani, İrem Ünlü, Yorgo Kertis, Erdinç Erişmiş, Bartev ve Ari Barutoğlu gibi yerli sanatçıların yanı sıra, Yunanistan’dan Panagiota, Diogenis, Yorgos ve Zenia gibi ünlü isimler de sahne alacak.

20 yaşında! 

Haberin Devamı

Türkiye’nin ilk ve tek zincir deniz mahsulleri restoranı Sur Balık, 20. yılını kutluyor.

Yılbaşı rekorunu bu yıl kim kıracak

2005 yılında İstanbul Sarayburnu’nda başlayan lezzet yolculuğu, bugün İstanbul, Ankara, Kuşadası, Avanos ve Dubai olmak üzere 7 farklı şubede aynı tazelik ve zarafetle devam ediyor. Sürdürülebilir ürün anlayışıyla her gün taze balık sunan Sur Balık, artık sadece bir restoran değil; bir yaşam kültürünün simgesi haline geldi.

Roller değişti!

İş dünyasının liderleri, Swissotel The Bosphorus’taki bir etkinlikte buluştu.

Yılbaşı rekorunu bu yıl kim kıracak

Buluşma işkadını Ayça Furth’ün tasarımıyla, Optimist Group’tan Feyzan Ersinan ev sahipliğinde gerçekleşti. İş dünyasının önde gelen isimleri rol değiştirerek hem çalışan hem de işveren perspektifinden geleceğin iş kültürünü keşfetti.

#Mehmet Üstündağ #Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Sen de bu hikâyenin bir parçası ol

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Hollywood’da Türkiye Hafta Sonu

 ELİF ZORLU TAPAN
ELİF ZORLU TAPAN

Trafalgar’dan yükselen sessiz çığlık

 GÖKÇE AYTULU
GÖKÇE AYTULU

PKK elebaşı Öcalan, Siyonist İsrail uşağı SDG/PYD-YPG terör…

 NEDİM ŞENER
NEDİM ŞENER

9 soruda malulen emeklilikte merak edilenler

 NOYAN DOĞAN
NOYAN DOĞAN
TÜM YAZARLARIMIZ