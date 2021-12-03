Yılbaşı rekoru Sibel Can’da

Ünlü model Şevval Şahin, “J By X SEVVAL SAHIN” adını verdiği yeni koleksiyonunun heyecanını yaşıyor. Sekiz parçadan oluşan “Disco Dream” konseptli koleksiyonu yarın yapılacak görkemli bir davette tanıtacak olan model, tasarımlarını internette ve mağazada satışa sunacak.
Üniversitede sanat ve moda eğitimi aldığı için bu tür çalışmalara oldukça yatkın olan Şevval Şahin, tasarım aşamasının ardından en iyi sonucu alabilmek için uzun süre koleksiyonun provalarını yapmış.
Tebrik etmek için aradığım Şahin, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, tasarımlarda çok farklı kumaşlar kullandıklarını anlattı. Koleksiyonun modelliğini de kendisi yapan Şahin, kişisel tarzından ve beğendiği trendlerden ilham aldığını söyledi.
Yılbaşı tasarımları tanıtıldı
Mücevher dünyasına yeni bir soluk getiren Velovis, ikonikleşen yıldızlardan ilham alarak özel bir yılbaşı koleksiyonu hazırladı.
Mustafa Ceceli, yeni şarkısı “Tut Elimden”in klibinde eşi Selin İmer ile birlikte kamera karşısına geçti. Geçen yıl çiftle yaptığım röportajda, eşi Selin İmer’in müzik kulağına çok güvendiğini söyleyen Ceceli, yaptığı her şarkıyı önce ona dinlettiğini anlatmıştı. Hatta eşinin etkileyici bir ses tonu olduğunu da söyleyen sanatçı, “İkna edersem ona single yapacağım” demişti.
Her ne kadar cemiyetin gözde isimlerinden biri olsa da Selin İmer’in çok fazla görünür olmayı sevmediğini biliyorum. Bu nedenle belli ki Ceceli, eşini single yapmaya henüz ikna edememiş. Ama İmer, klibinde minik bir rol için ikna olmuş. Romantik aşk şarkısında eşine eşlik eden İmer için güzel bir hatıra bence...
Marsilya zaferini çocuklarıyla kutladı
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, geçen hafta karşılaştığı Marsilya’yı 4-2 yenerek hepimizi gururlandırmıştı.
Marsilya galibiyetinden sonra oyuncular büyük sevinç yaşadı.
Maslak 1453’te kapılarını açan Yeni Gazino’da program yapmak için anlaşan Mehmet Erdem, 5 Kasım’da Defne Samyeli ile aynı gece sahnede olacaktı. Ancak eşi Vildan Atasever’in Defne Samyeli’yi kıskanmasıyla program iptal oldu!
Afişleri bile basılan program, evde sorun çıkmasıyla son anda değiştirildi. Mekan, Defne Samyeli’nin yanında sahne alması için Mehmet Erdem yerine Hüsnü Şenlendirici’yle anlaştı. Bu kıskançlık kavgasının Mehmet Erdem’e 100 bin liraya mâl olduğu da söyleniyor!
Mardin ve Diyarbakır’ı keşfettiler
Cemiyet hayatının önde gelen iş kadınları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, Başkan Arzu Sabancı’nın himayesinde üyeleriyle birlikte Mardin ve Diyarbakır’ı gezdi.
Yaz boyunca bir sahneden diğerine koşan ünlü şarkıcı Gülşen’in, geçtiğimiz günlerde Zorlu Center’dan üçüncü evini aldığı yönünde haberler çıkmıştı. Geçen yıl Barselona’dan ev alan sanatçının İstanbul’daki evini kiraya vererek, pandemi sürecini ailesiyle İspanya’da geçireceğini ilk ben yazmıştım hatırlarsanız… Zorlu Center’daki ev alma haberinin doğrusunu da benden öğrenin!
Evet Gülşen, Zorlu Center’dan yeni bir ev aldı. Ancak şarkıcı, burada sahibi olduğu iki ayrı 1+1 stüdyo dairesini satarak, 180 metrekarelik daha büyük bir daire aldı. Oğlu Azur Benan doğmadan önce eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte 1+1’de yaşayan Gülşen, anne olduktan sonra öncelikleri değiştiğinden daha büyük bir eve geçmek istemiş. İki küçük dairesini 1,5 milyon dolara satan şarkıcı, bu parayı yeni evine yatırmış.
Uludağ sezonu açılıyor
Türkiye’nin önde gelen kayak destinasyonlarından Uludağ’daki Ağaoğlu My Mountain, kış sezonunun kapılarını 17 Aralık’ta açıyor.
Eylül ayında 6 yıllık ilişkilerini sessiz sedasız sonlandıran oyuncu çift Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, ekim sonunda yine sessiz sedasız bir şekilde barışmıştı. İlişkileri konusunda ketum davranan çift, barışmalarını kutlamak için Amsterdam’a gitti.
Kasım başında Amsterdam’a uçan ikili, aralarındaki sorunları konuşmak için bir süre gözlerden uzak, baş başa kalmayı istemiş. 1 ay boyunca Amsterdam’da kalacak olan İynemli ve Önal, şimdilerde şehrin yerlisi gibi yaşayıp bol bol sanat galerisi geziyor. Çift, Amsterdam tatillerinden bazı kareleri ayrı ayrı olarak takipçileriyle de paylaşıyor.
Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, yaz tatilini birlikte geçirdikten sonra ayrılmıştı. Yeni sezon için dizi anlaşması yapmayan ikiliden Bige Önal, Tufan Taştan’ın 26 Kasım’da vizyona girecek olan “Sen Ben Lenin” isimli filminde rol almıştı.
Aras Bulut İynemli ise Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağı filmin setine çıkmak için gün sayıyor. Ay sonunda İstanbul’a dönecek olan ikili, 1 aylık Amsterdam molasından sonra işlerine yoğunlaşacak.
Koleksiyon tasarladı
10’uncu yılını kutlayan Anatoli, cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Sitare Kalyoncuoğlu ile birlikte özel bir koleksiyon tasarladı. Yeni yıl öncesi satışa sunulan koleksiyonda hem yılbaşı sofralarına şıklık katacak ürünler hem de hediyelikler bulunuyor. “Sitare for Anatoli” ismiyle satışa sunulan koleksiyonda ikramlıkların yanı sıra mum, puro küllüğü ve kutu çeşitleri yer alıyor. Anatoli’nin mirası, Sitare Kalyoncuoğlu’nun rafine zevkiyle bir araya gelmiş; çok da güzel olmuş. Tebrikler...
Geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanan Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çifti, 10 Ekim’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında nikah masasına oturmuştu. Bora Bora adalarına balayına giden çift, İstanbul’a döndükten sonra radikal bir karar alarak ev değiştirdi!
Çift, Vaniköy’deki yalılarından çıkıp, Levent’teki Bellevue Residence’a taşındı. Hacı Sabancı’nın bekarken oturduğu yalıyı iki kişilik ailelerine uygun hale getirmek için tadilata aldıran çift, bir yıllık bu süreçte rezidansta yaşayacak.
Nazlı Kayı Sabancı’nın zevkine göre yeniden dekore edilecek yalıdan çıkan çift, rezidansın bir yıllık kirasını da peşin ödemiş. Nazlı Hanım’ın bizzat ilgilendiği tadilattan sonra “bekar evi”ne kadın eli değecek...
Gecikmiş balayı
İş dünyasının başarılı ismi Hamdi Akın’ın sanata desteği sürüyor...
Akfen Holding, kuruluşunun 45’inci yılında sanat dalında önemli bir projeyi hayata geçiriyor. “Bodrum Loft’ta Sanat” ile “Sculptville” sergilerini gerçekleştiren Akfen, İstanbul Levent’teki Nisbetiye 10 adresinde Loft Art isimli bir sanat alanı açıyor.
Loft Art’ın ilk sergisi olacak “Humano” (İnsan ve Keşif),
23 Kasım’da yapılacak
ön gösterimde seçkin bir davetli topluluğu ile buluşacak.
Cemiyetin genç isimlerinden Nazlı Çarmıklı ve Murat Gezer, 6 aylık bir arkadaşlıktan sonra nisan ayında aile arasında nişanlanmıştı.
Haziran ayında Çarmıklı ailesinin Beylerbeyi’ndeki yalısında sade bir törenle dünya evine giren çift, mutluluklarını bir bebekle taçlandırmak için gün sayıyor!
Aldığım duyumlara göre Nazlı Çarmıklı Gezer 1.5 aylık hamile. Henüz hamileliğinin çok başında olan genç anne adayı, mutlu haberi aile üyeleri ve yakın dostlarına vermiş.
Hem Çarmıklı Ailesi hem de Gezer Ailesi mutluluktan havalara uçuyormuş.
Ben de genç çifti kutluyor, bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum.
Hasretine dayanamadı
Kaan Müjdeci’nin “Hamlet” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Elit İşcan, dünya çapında bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Almanya’nın Hamburg kentinde, Hamburg Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde oyunculuk okuyan İşcan, boş zamanlarında bir Latin restoranında garsonluk yapıyormuş.
Afişiyle büyük ilgi uyandıran “Hamlet” dizisinde Elit İşcan, başrolü Erdal Beşikçioğlu ile paylaşıyor.
ZOR YOLU SEÇMİŞ
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan İstanbul Maratonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da adımlarını farkındalık yaratmak için atan ünlü isimleri ağırladı. Seda Bakan’dan Ümit Boyner’e, Zeynep Üstünel’den Ahsen Eroğlu’na cemiyet ve sanat hayatından birçok kişi çeşitli vakıflar için koşarak bağış topladı.
Mine Narin
TEV İÇİN 1 MİLYON TL TOPLANDI
Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Türk Eğitim Vakfı için koştu ve hatta maratonda en çok bağış miktarına ulaşan 5’inci isim oldu. TEV, pandemi nedeniyle yaşadıkları maddi zorluklar yüzünden eğitimini bırakan gençlere destek olmak için açtığı kampanyada 1 milyon TL’nin üzerinde bağış toplayarak, 150 öğrencinin 7 bin 200 TL olan bir yıllık eğitim bursunu karşıladı.
Nusr-Et markasıyla dünya çapında şöhret kazanan Nusret Gökçe, turizm ve gıda sektöründe yatırımlar yapmaya devam ediyor.
2010 yılında Edition Hotel içinde hizmete giren dünyaca ünlü restoran markası Cipriani, yaz ayında da Yalıkavak Marina’da ikinci şubesini açmıştı.
Beklenen ilgiyi görmeyen İtalyan restoranı kısa süre sonra geldiği gibi geri dönmüştü. Nusret Gökçe, şimdi markayı yeniden İstanbul’a geri kazandırıyor.
GIUSEPPE CIPRIANI AÇILIŞA GELECEK
2019 yılında Nusret Turizm Yatırım A.Ş olarak, Park Hyatt İstanbul - Maçka Palas’ı satın alan Gökçe, Nusr-Et’in Nişantaşı şubesini bu tarihi binaya taşımıştı. Şimdi İstanbul’un ikonik binasında, İtalya’nın ikonik restoranı da açılıyor.
5 yıl önce nikâh masasına oturan ve mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Aslıhan-Arda Turan çifti, büyüyen aileleri için geçtiğimiz aylarda yeni bir eve taşındı. Beykoz’daki Çubuklu Vadi’de oturdukları evden yine aynı sitede daha büyük bir eve geçen çift, yeni evlerinde dekorasyona büyük önem verdi.
Dekorasyonu ünlü iç mimar Hakan Ezer’le birlikte yapan Aslıhan Turan, evinin “klişe” evlerden farklı olması için büyük çaba sarf etti. Yeni evle birlikte Turan çiftinin sanata da yatırım yapmaya başladığını öğrendim.
Aslıhan Turan, aile yadigârı olan sanat eserlerini evinin duvarlarına taşırken, bir yandan da çağdaş sanat koleksiyonu oluşturmak için kolları sıvamış. Bu konuda kendilerini geliştirmek isteyen çifti çok yakın zamanda galeri gezerken görebiliriz.
İki yıl önce kendi adıyla Nişantaşı’nda açtığı mağazasını kapatan Demet Şener’in bu kararı merak uyandırmıştı. Mağazayı eski eşi Cenk Küpeli ile birlikte açan Şener’in, pandemi yüzünden mağazada istediği satış rakamını yakalayamadığı için bu kararı aldığı söylenmişti.
Yanıtı ilk ağızdan duymak için Demet Şener’i aradım. Şener, tekstil işinin çok fazla zamanını aldığı söyleyerek, mağazayı bu nedenle kapatmak istediğini söyledi. Eski eşi Cenk Küpeli ile boşandıktan sonra da iş ortaklığına devam ettiğini de belirten ünlü model, artık bu ortaklığı da bitirme kararı almış.
Televizyon programı ve çocuklarıyla yeteri kadar meşgul olduğunu söyleyen Şener, “Tekstil işini bitiriyorum, çünkü kendi işlerim ve çocuklarım tüm zamanımı alıyor. Zaten marka, benim markam ileride ne yapacağıma karar vereceğim ama şimdilik bir planım yok bu konuyla ilgili” diye konuştu.
Kanser hastalarına destekGüzel oyuncu Hande Erçel’in kalbi de yüzü gibi güzel… Kansersiz Yaşam Derneği’nin iyi niyet elçisi olan oyuncu, ikinci el giysilerini dernek yararına satışa çıkartmış. Givin platformu aracılığıyla satışa çıkardığı kıyafetler arasında marka yüzü olduğu Nocturne imzalı tasarımlar var.
Vakko, 86 yıllık varoluşunun en önemli kültürel değerlerinden biri olan “Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi”ni, Türkiye’nin kültür-sanat hayatının en önemli yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi ile buluşturuyor.
2011 yılında Vitali Hakko anısına Cem Hakko tarafından oluşturulan kütüphanede 15 bin kitap ve sürekli güncellenen basılı, dijital ve görsel arşiv bulunuyor.
Cem Hakko, kütüphanenin AKM içerisinde yer almasından mutluluk duyduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi, başta sanatın her alanında eğitim alan öğrenciler olmak üzere eğitmenler, sanatçılar, araştırmacılar ve bütün meraklılar için sanat dolu bir araştırma deneyimi sunacak. Babam Vitali Hakko’nun modaya, sanata ve her şeyden öte insana saygısının bir göstergesi, eğitime katkısı olan bu kütüphaneyi AKM’ne taşımak ailemiz için de bir onurdur.”
Markasındaki gizli şifre
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, mutluluğu bir türlü bulamıyor! Geçtiğimiz yıldan beri ABD’de yaşayan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Subaşı, aşkı uğruna Türkiye’yi silmiş ve Miami’de yaşama kararı almıştı.
Yaz başında evlenme teklifi alan ve hamile olduğunu açıklayan fenomen, Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip Türkiye’ye dönmüştü.
EVİ BİLE DEKORE ETMİŞTİ
Çiftin ayrılığı uzun sürmedi. 1 aylık ayrılığın ardından yeniden sevgilisinin yanına Miami’ye dönen Şeyma Subaşı, birlikte yaşadıkları evi kendi isteğine göre dekore ettirdi, kızı Melisa ile evde bol bol fotoğraf çektirip paylaştı. Ancak aldığım duyumlara göre çiftin arasına bir kez daha kara kedi girmiş!
2 yıldır Almanya’da yaşayan Tarkan, geçen hafta hem yeni single çalışması hem de Trendyol’la yaptığı reklam anlaşması için İstanbul’a gelmişti.
Çıkan haberlerde Megastar’ın 1 yıllık kampanya için e-ticaret devinden 15 milyon TL alacağı iddia edilmişti.
Aldığım duyumlara göre Trendyol’un ilk tercihi meğer Tarkan değil, Mustafa Sandal’mış! Sandal’ın ünlü şarkısı “Aya Benzer”i de kullanarak bir reklam senaryosu hazırlayan site, ünlü popçunun kapısını çalmış. Fakat Mustafa Sandal, Trendyol’un rakibi n11.com’un kampanyasında yer aldığı için teklifi reddetmiş.
Söylenenlere göre, hazırladıkları senaryo ile kalakalan Trendyol ekibine Tarkan ismini öneren de Sandal olmuş.
Tarkan, ikinci tercih olduğunu biliyor mu, bilmiyor mu öğrenemedim. Ama bana anlatılan senaryo doğruysa Mustafa Sandal, 2 yıldır gözlerden uzak olan Tarkan’a güzel bir jest yapmış!
Oğulları olacak
Son aylarda evliliğiyle gündemden düşmeyen, eylül ayında da boşanan Selin Ciğerci’nin yeni bir aşka yelken açtığını duydum! Futbolcu Gökhan Çıra’yla evliliğiyle ilk günden beri tartışma yaratan ünlü fenomen, bu kez de abayı bir basketçiye yakmış. Bir süredir birlikte olan çift, önceki gece Emirgan’daki Gizli Kalsın’da eğlenmiş.
Basketçinin kim olduğunu henüz öğrenemedim ama kaynaklarım Selin Ciğerci’nin bu ilişki konusunda son derece ciddi olduğunu söyledi. Yani Ciğerci’yi çok yakında kolunda yeni bir sporcuyla görebiliriz!
“Yeşil Vadinin Kızı”
Beren oldu
Kocamın Ailesi”, “Anne”, “Mucize Doktor” gibi dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız, “Yeşil Vadinin Kızı” olmak için el sıkıştı.
Eskiden magazin basınının en sevdiği tanımlamaların başında “yürek hoplattı” gelirdi. Uzun zamandır ne kullandım ne de okudum. Ama bu haber, bu tanımlamayı hak ediyor!
Yeni diziye başlayan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, tanıtım fragmanındaki bir sahnesiyle tam anlamıyla “yürek hoplattı”!
Bahadır Özdener’in yapımcılığını üstlendiği “Benim Hayatım” dizisinde başrolde yer alan güzel oyuncu, tasarımcı olma hayaliyle bir yarışmaya katılan Hayat’ı canlandırıyor.
Geçtiğimiz eylül ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Yağmur Sarıoğlu, bu süreçte pilotluk mesleğine ara vermişti. Ama hız tutkusu annelik dinlemiyor belli ki! Geçtiğimiz mayıs ayında kendine beyaz Kawasaki motosiklet alan Yağmur Sarıoğlu, garajına bu kez de beyaz bir Ferrari eklemiş.
2016 model Ferrari 488 GTB alan Sarıoğlu, yeni otomobiline 6 milyon ödemiş. Hala doğum izninde olduğu için göklerde şimdilik uçamayan genç anne, otomobiliyle yollarda uçacak belli ki.
‘Harikalar Diyarı’ kapısını Kenan’la açıyor
Türkiye’deki eğlence anlayışına yeni bir boyut kazandıracak olan Cahide Palazzo Harikalar Diyarı, sıra dışı konseptleriyle 23 Ekim’de kapılarını Kenan Doğulu performansı ile açıyor. Ağaoğlu Maslak 1453’te, 3 bin 500 metrekarelik bir alanda müdavimlerini ağırlayacak olan mekan, dünyanın en ünlü şov ekibi olarak kabul edilen Cirque Du Soleil’den gelen dansçıların şovlarıyla da ezber bozacak.
Yılbaşı rekoru Sibel Can’da
Sibel Can rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı! 6 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul’da sahneye çıkan usta sanatçı, gündeme bomba gibi düşmüştü. Sahnesi, sesi ve kıyafetiyle günlerce konuşulan Sibel Can, bu haberle yeniden gündemi sallayacak!
Yılbaşı gecesi sahneye çıkması için onlarca teklif alan sanatçı, tercihini yeniden İstanbul’dan yana kullandı. Aldığım duyumlara göre Sibel Can’a yılbaşı galası için 2.5 milyon TL teklif edilmiş. İlk program için 1 milyon TL alan sanatçı, 11 Aralık’ta yeniden sahnede olacak. Bu program için de 1 milyon TL alacak olan Can, üç gecelik sahne için toplamda 4.5 milyon TL alarak rekora imza atıyor.
Geçtiğimiz hafta sanatçıların yılbaşı programları ve alacakları rakamlar açıklanmıştı. En yüksek ücretler 900 bin–1 milyon TL arasındaydı. 2.5 milyon TL ile Sibel Can, çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşımış oldu!
Güçlerini birleştirdiler
Derimod, ilk kez farklı bir tasarım markasıyla güçlerini birleştirdi; renkli ve enerjik duruşuyla dikkat çeken Whenever Company ile işbirliği yaptı. Derimod’un zamansız çizgileri, Whenever Company’nin heyecan verici tasarımlarıyla birleşince ortaya rengarenk bir koleksiyon çıkmış. Koleksiyonu da cemiyetin ve sosyal medyanın ünlü ismi Dila Tarkan tanıtıyor. Dila Tarkan’ın eklektik görünümü, styling’e ilham kaynağı olmuş.
“Senin hikayen farklı” dediler
Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında güçlerini birleştiren Roche Türkiye ve Kansersiz Yaşam Derneği, “Senin Hikayen Farklı” projesiyle her akciğer kanserinin benzersiz olduğuna dikkat çekiyor. Proje kapsamında, üç farklı gerçek hasta hikayesi, illüstratör Mert Tugen tarafından yorumlandı, çizime döküldü ve her biri farklı bir filme dönüştü.
Genç sanatçılara alan yarattılar
Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, Beşiktaş’taki Nisbetiye On’da ilk sergisi “Humano” ile kapılarını açtı. Sergide sohbet ettiğim Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Loft Art’ın galeri anlaşması olmayan, bağımsız ve genç sanatçılara hitap edecek bir sanat alanı olmasını hedefledik. Sergi geliri, TİKAV projelerine kaynak yaratacak hem de genç sanatçıları destekleyecek” dedi. 13 bağımsız sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, oldukça keyifli. 2 Ocak’a kadar gezebilirsiniz.
Mehmet-Roula Habbab / Hamdi Akın / Selin Özkaynak
Feyza-Kaan Boyner
Murat Aksu
Melkan Tabanlıoglu - Melis Murathanoglu
Dilara-Selim Akın
Cem Hakko