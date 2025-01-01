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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Yıkılmadım ayaktayım!  

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

2021 yılında COVID-19’a yakalanan ve özel bir hastanede gördüğü yanlış tedavi nedeniyle ölümden dönen ünlü iş insanı Hayri Yazıcı, yaşadığı zor günlerin ardından hayata yeniden tutundu.

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Hatırlarsanız ben de yazmıştım; bu süreç kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yazıcı’nın özel hastane ile başlattığı hukuk mücadelesi ise tam iki yıldır sürüyor.

Yıkılmadım ayaktayım

Geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu Uludağ Grand Hotel’de Mahsun Kırmızıgül’ün sahne aldığı bir gecede dostlarıyla bir araya gelen Yazıcı, gece boyunca neşeliydi. Gecenin en dikkat çeken anı ise Yazıcı’nın, Kırmızıgül’le birlikte “Yıkılmadım, Ayaktayım” adlı şarkıyı seslendirmesi oldu.

Yıkılmadım ayaktayım

Hayri Yazıcı’nın yaşadığı zorluklara gönderme yaptığı bu performans, salonda büyük alkış aldı. Hukuk mücadelesi, sağlık sektöründe yanlış tedaviye karşı emsal teşkil edebilecek bir süreç olarak dikkat çekerken, Yazıcı’nın moralini yüksek tutmaya çalışması hem iş dünyasındaki hem de sosyal hayatta aktif rolünü sürdürmesi çevresindekilere umut aşılıyor.

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Geleneği bozmadılar

Cemiyetin ünlü çifti Nedim ve Gamze Keçeli, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşını Uludağ’da karşıladı.

Yıkılmadım ayaktayım

6 yaşındaki oğulları Yaman’la birlikte kar tatilinin tadını çıkaran çift, gündüz saatlerinde bol bol kayak yaptı. Akşam ise dostlarıyla düzenlenen yeni yıl partisine katılan Keçeli ailesi, yeni yılı coşkuyla karşıladı. Tatilde keyifli anlar geçiren Keçeli çifti hem kış sporlarının hem de dost sohbetlerinin tadını çıkardı.

Gülüşü onlara emanet

Ünlü komedi oyuncusu Serkan Şengül, diş sağlığı için genç ve başarılı diş hekimleri Gazi Batuhan Öztünç ve Eser Çarpar’a güvendi.

Yıkılmadım ayaktayım

Tedavi sonrası memnuniyetini dile getiren Şengül, “Artık sahnede daha özgüvenliyim” dedi. Serkan Şengül, hekimlerin profesyonelliğini övüp genç yeteneklerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı ve “Onların elinden çıkan iş hem estetik hem de sağlıklı oldu” diye ekledi. Geçmiş olsun...

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‘Serpish’in tarifleri ölümsüzleşti

Bettina Machler, sosyal medya hesabından 42 yıllık emektâr aşçıları Serpil Hanım’a duygu dolu bir teşekkür mesajı paylaştı.

Yıkılmadım ayaktayım

“Serpil sadece kurabiyeleri değil, ailemizin sevgisini ve geleneklerini de şekillendiriyor” diyen Machler, Serpil’in tarif ve anılarının Vakko tarafından hazırlanan özel bir kutuyla ölümsüzleştirildiğini ifade etti. Machler, çocukları Katia, Pia ve Can ile yaptığı paylaşımda “Teşekkür ederiz Serpishim, senelerdir nezaketin ve özverinle hayatımızı tatlandırdığın için” diyerek minnettarlığını dile getirdi.

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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