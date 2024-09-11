Yeni yıldızlar yetiştirecek

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Mesut Özil, Alman vatandaşı olduğu için Alman Milli Takımı’nda top koşturmuş ama Türk Milli Takımı’nda oynamamıştı. Şimdi Türkiye için genç yetenekler yetiştirme fırsatına kavuşmak istiyor! Bütün futbol yöneticilerinin dilinde slogandır, “altyapı şart” diye. Mesut Özil, bu sloganı gerçekleştirmek için kolları sıvamış.

Kariyerinde Real Madrid, Arsenal ve Fenerbahçe gibi dev kulüplerde forma giyen, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanan Özil, kariyerinde edindiği deneyimleri ve bilgileri, genç yeteneklere aktarmayı hedefliyor. Özil’in akademisi, modern antrenman tesisleri ve uzman eğitmen kadrosuyla Türkiye’de futbol eğitimi konusunda önemli bir merkez olmayı planlıyor.

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Özellikle altyapıdaki eksikliklerin giderilmesine yönelik atılan bu adım, Türk futbolunun geleceğine umut ışığı olmayı hedefliyor. Ronaldo, Messi, Beckham, Zidane gibi dünyaca ünlü birçok yıldızın da futbol akademileri veya altyapı projeleri bulunuyor.

Eserlerini sergileyecek

Çağdaş sanatın genç ve başarılı isimlerinden ressam Berfin Uluman, 23 Eylül’de Swiss Otel’de gerçekleşecek olan ‘Time Collection’ sergisinin tanıtımını yapacak. Sanatçının bu özel sergisinde, 20 eseri sanatseverlerle buluşacak.

Uluman, ‘Time Collection’ adlı koleksiyonunda zamanın insan hayatındaki anlamını ve renklerin duygusal etkilerini soyut ve çarpıcı kompozisyonlarla bir araya getiriyor. Her bir eserde farklı renk paletleri ve katmanlar kullanarak, izleyiciyi zamanın derinliklerinde bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.

Öğretim yılı açıldı

Türk Eğitim Derneği (TED) Üsküdar 2024-2025 öğretim yılına görkemli bir törenle start verdi. Atatürk’ün talimatıyla 1928 yılında Ankara’da kurulmuş bir sivil toplum örgütü olan Türkiye Eğitim Derneği çatısı altında eğitim veren TED Üsküdar Koleji Kurumsal İletişim Başkanı Başak Çetinsaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Çetinsaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen törende cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Seba Güceylioğlu ve eşi Kerim Güceylioğlu da hazır bulundu.

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Sanat sezonu başladı

Sanatseverlerin buluşma noktası Kalyon Kültür’de eylül ayı boyunca çocuklar için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölyeler yer alırken yetişkinler için de etkinlikler bulunuyor.

Yaratıcı drama, müzikli yaratıcı hikâye okumaları, kukla ve karakalem atölyesi ile Orhan Veli ve arkadaşlarının olduğu eski Beyoğlu’na dair sunulacak panorama bunlardan sadece birkaçı. Öte yandan Kalyon Kültür’de 13 Ekim’e kadar devam edecek ‘Zamanın Ardında İstanbul-Roma’ sergisi de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.



