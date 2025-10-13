×
Yeni teknesinde arkadaşını ağırladı
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ

Yeni teknesinde arkadaşını ağırladı

#Aras Bulut İynemli#Engin Öztürk#Göcek

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz günlerde 15 milyon TL değerinde Sirena 58 model lüks bir tekne satın alarak, yeni bir tutkuya yelken açmıştı.

17 metrelik bu ihtişamlı teknesinde ilk olarak ailesini ağırlayan İynemli, bu kez yakın dostu Engin Öztürk’ü misafir etti.

İki yakışıklı oyuncu, cuma akşamüstü Göcek’e uçarak hafta sonunu mavi suların huzurunda geçirdi. Gözlerden uzak, keyif dolu anlar yaşayan yakın arkadaşlar, teknenin tadını çıkardı.

Yeni teknesinde arkadaşını ağırladı

Doğayla iç içe bir yaşamı seven, karavanla gezip kamp yapmayı alışkanlık haline getiren İynemli, şimdi rotasını denize çevirdi.

“Denizde vakit geçirmenin huzurunu keşfetti” denilen yakışıklı oyuncu, önümüzdeki yaz boyunca Ege koylarını keşfe çıkacak belli ki!

Yeni teknesinde arkadaşını ağırladı

Deneyim dolu davet

Türk moda markası Louren, kreatif direktör İrem Sülün’ün vizyonuyla hazırladığı 2026 Premium Active Wear koleksiyonunu özel bir lansmanla tanıttı.

Yeni teknesinde arkadaşını ağırladı

Deneyim odaklı lansman etkinliğinde davetliler, markanın enerjisini hissederken padel sporu ve özel olarak tasarlanan yoga atölyelerinde keyifli anlar yaşadı.

Yeni teknesinde arkadaşını ağırladı

İrem Sülün, lansmanda yaptığı açıklamada “Kadının gücünü, zarafetini ve hareket özgürlüğünü aynı çizgide buluşturmak istedik” dedi.

Lübnan lezzetleri İstanbul’da

Tersane İstanbul’un kalbinde yer alan Em Sherif, özel bir davetle kapılarını açtı. Lübnan mutfağının dünyaca ünlü markası, İstanbul’daki bu yeni adresiyle uluslararası yolculuğuna yeni bir sayfa eklerken, cemiyetin ünlü isimleri de açılışta yerini aldı.
Yeni teknesinde arkadaşını ağırladı

Zarif atmosferi, sıcak misafirperverliği ve özgün Levanten dokunuşlarıyla dikkat çeken Em Sherif, büyük beğeni topladı.

Yeni teknesinde arkadaşını ağırladı

Yeni teknesinde arkadaşını ağırladı

Sadettin Saran’dan Emir Tamer’e nezaket ziyareti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beşiktaş Divan Başkanlığı’na aday olan genç iş insanı Emir Tamer’i ziyaret etti. Sporun birleştirici gücünü vurgulayan buluşmada Saran, “Vizyon sahibi gençlerin kulüplerimize yön vermesi çok kıymetli” dedi.

Yeni teknesinde arkadaşını ağırladı

Yüzme sporundan gelen eski dostluklarını hatırlatan ikili, Türk sporunun geleceğine dair ortak bir vizyon paylaştı.

New York’ta buluştular

Vera Lojistik, yatırımlarına bir yenisini ekleyerek New York’ta yeni şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Yeni teknesinde arkadaşını ağırladı

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Necati Işık ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat İhsan Işık’ın ev sahipliğinde düzenlenen tören, siyaset ve iş dünyasından önemli ismi bir araya getirdi. Vera USA’in ortağı Selin Balcı’nın da katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Türk iş dünyasının uluslararası alandaki büyümesinin yeni bir adımı oldu.
Yeni teknesinde arkadaşını ağırladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Mustafa Necati 
Yeni teknesinde arkadaşını ağırladı

 

 

