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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Yeni sevgilisini yine sporda buldu

12 Haziran 2020

Eski sevgilisi Sadettin Saran’la spor salonunda tanışan Emina Jahovic, yeni aşkı da yine aynı adreste buldu!

Yeni sevgilisini yine sporda buldu

Mustafa Sandal’la 10 yıllık evliliğini 2 yıl önce noktalayan Emina Jahovic, bir süre sonra Sadettin Saran’la flört etmeye başlamıştı. Jahovic, Saran’la inişli çıkışlı devam eden ilişkisine 9 ayın sonunda nokta koydu. Mustafa Sandal’la 10 yıllık evliliğini 2 yıl önce noktalayan Emina Jahovic, bir süre sonra Sadettin Saran’la flört etmeye başlamıştı. Jahovic, Saran’la inişli çıkışlı devam eden ilişkisine 9 ayın sonunda nokta koydu. 

Yeni sevgilisini yine sporda buldu

Ünlü işadamıyla spor salonunda tanıştığını söyleyen Sırp şarkıcı, yeni aşkını da yine sporda bulmuş!Etiler’deki bir spor salonunda düzenli olarak spor yapan Emina Hanım, burada genç işadamı Salih Çeçen’le tanışmış. İstanbul’a üçüncü köprüyü yapan İçtaş’ın patronu İbrahim Çeçen’in küçük oğlu olan Salih Çeçen, IC Holding’in turizm yatırımlarını yönetiyor.

Emin Hitay’a genç sevgili

Endonezya İstanbul Fahri Konsolosu ve Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, uzatmalı sevgilisi Zeynep Rendeci’den sessiz sedasız ayrılmış ve hiç vakit kaybetmeden yeni bir sevgili bulmuş.

Yeni sevgilisini yine sporda buldu

Emin Hitay, 20 küsur yıllık eşi Çiğdem Eşrafzade’den boşandıktan hemen sonra Kiwi Medya’nın sahibi Zeynep Rendeci’yle flört etmeye başlamış, hatta onunla aynı eve yerleşmişti. 
Dostları çiftin nikâh masasına oturacağını düşünürken, ilişkinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı.

Yeni sevgilisini yine sporda buldu

Kısa bir süre önce Emin Bey’in Rendeci’den ayrılıp yeni bir aşka yelken açtığını duymuş ama gizemli sevgilinin kim olduğunu öğrenememiştim.
Meğer o kişi, sanat danışmanı olarak çalışan ve hatta Instagram hesabında sanatla ilgili röportajlar yapan Burçe Saraçoğlu’ymuş. Saraçoğlu, o röportajlarından birini de sevgilisi Emin Hitay ile yapmış.
Bu aşkın ortaya çıkmamasının nedeni ise gizlilik değil, koronavirüsün getirdiği izole hayatmış. Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla sevgililer, Zincirlikuyu’daki bir alışveriş merkezinde ortaya çıktı. İkili yemek yiyip mağazaları dolaştılar.

Yazı Çeşme’de geçirecekler

Yeni sevgilisini yine sporda buldu

Tuba Ünsal yüzünden ayrılma noktasına gelen, birbirlerine karşı darp ve tehdit davaları açan Elisabeth Mas ile Caner Karaloğlu, nisan başında barışmıştı. Kızları Mia için boşanmaktan vazgeçip tekrar bir araya gelen çift, yazı birlikte geçirmek için Çeşme’den ev tuttu. İlişkilerine ikinci bir şans veren Mas ve Karaloğlu, karantina sürecini de beraber geçirmişti.

Bir eksik var

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi Mete Vardar, korona günlerinde hünerlerini mutfakta göstermek istedi, ancak iş hayatında elde ettiği başarıyı orada yakalayamadı!

Yeni sevgilisini yine sporda buldu

Oğlu Sinan Vardar’ın ricasını geri çevirmeyen Mete Bey, çiğköfte yapmak için kolları sıvadı. İnternette “Çiğköfte nasıl yapılır” videolarını araştırarak işe koyuldu, ancak izlediği yolda bir terslik olduğunu sonradan fark etti!
Bozulmasın diye buzdolabına kaldırdığı kıymayı orada unutup çiğköftenin harcına koymayan Mete Bey’in bu ilk denemesi hüsranla sonuçlandı.
İş hayatında büyük başarı kazanan Mete Bey’in zamanla mutfakta da başarılı olacağına eminim. Hatta ikinci denemesinde ben de yanında olmak istiyorum... 

Yeni sevgilisini yine sporda buldu

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