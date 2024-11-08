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Yeni otele görkemli açılış

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Vakko, İstanbul Boğazı’nın en özel konumlarından birinde yer alan yeni oteli Vakko Hotel Sumahan Bosphorus’un açılışını Cem Hakko’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

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Görkemli davet, ünlü isimleri bir araya getirirken, konuklarına Boğazın güzellikleri eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşattı. Teknelerle de ulaşım sağlanabilen davette, lezzetli ikramlar ve kokteyller ile konuklar hem gastronomi hem de tarihi dokuda keyifli bir deneyim yaşadı.

Yeni otele görkemli açılış

Nisan 2022’de kapılarını açan Vakko Hotel & Residence Nişantaşı’nın devamı niteliğindeki bu proje, misafirlerine ayrıcalıklı konaklama, hizmet ve gastronomi alanında unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.
Tarihi 19. yüzyıla dayanan Osmanlı Damıtımevi’nde konumlanan otel, architecture + associés’in Kurucu Ortağı Mimar Pierre Beucler tarafından tasarlandı. Modern lüks ile tarihi dokunun bir araya geldiği yapı, Çengelköy’de Boğaz kıyısında yer alarak Vakko’nun yüksek konfor ve hizmet standartlarının bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

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Yeni otele görkemli açılış

“TECRÜBELERİMİZİ DENEYİME DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Vakko’nun konaklama serüvenindeki bu yeni adımdan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şu açıklamada bulundu: “Vakko olarak, 90 yıldır süregelen marka yolculuğumuz boyunca moda ve lüks alanında edindiğimiz tecrübeleri, ürünün çok ötesinde; hizmete, deneyime ve yepyeni bir dünyaya dönüştürüyoruz. 2022 yılında açtığımız Vakko Hotel & Residence Nişantaşı, bu yolculuğun önemli duraklarından biri oldu. Şimdi ise Vakko Hotel Sumahan Bosphorus ile yeni bir hayalimizi gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz.”

Yeni otele görkemli açılış

Lezzet durakları fark yaratıyor

Otel, üç farklı gastronomi durağıyla misafirlerine farklı lezzet deneyimleri vaat ediyor. İtalyan mutfağının zengin mirasını yansıtan Vakko Le Specialità, otantik tarifleriyle konuklarını ağırlıyor. Caviar Kaspia ise 1927’den bu yana Paris’te ün kazanan havyar sanatını İstanbul’a taşıyor. Bu ikonik mekân ayrıca, özel partilere ve canlı DJ performanslarına ev sahipliği yaparak İstanbul gecelerine yeni bir soluk getirecek. Otelin üçüncü lezzet durağı ise lobisinde yer alan Vakko L’Atelier Patisserie.

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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