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Yeni aşkını ‘parti’de buldu!

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl, 19 yıllık eşi Esra Tümen’den boşanan Dinçkök, bir süre sanatçı Sevinç Yıldız ile anılmıştı.

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Yıldız’ın hamile olduğunu açıklaması ve bebeğinin babasının Dinçkök olduğunu söylemesi, iş dünyasında ve sosyetede yankı uyandırmıştı.
Şimdi ise iş insanının yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor! Raif Dinçkök’ün yeni sevgilisi Seda Boyraz… İkilinin, geçtiğimiz günlerde sosyetenin ünlü ismi Ayşe San’ın doğum günü kutlamasında tanıştığı ve samimiyetlerinin kısa sürede ilerlediği iddia ediliyor.

Yeni aşkını ‘parti’de buldu

Popüler mekân Carla’da gerçekleşen davette, yakınlıkları dikkat çeken çiftin yeni bir birlikteliğe başladığı dedikodular arasında. Raif Dinçkök, karda yürüyüp, izini belli etmeyenlerden... Muhtemelen Seda Boyraz’la ilişkisini de son derece gizli bir şekilde yürütmeye devam edecek…

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Yeni aşkını ‘parti’de buldu

Hedeflerini anlattı

Hayvan hakları konusunda yıllardır aktif çalışmalar yürüten Derin Mermerci, sadece tepki göstermekle yetinmeyerek somut adımlar atma kararı almıştı. Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde “Bir Can Bir Candır” platformunu kurarak, istismara uğramış, ihmal edilmiş ve sokakta yaşayan hayvanlara destek olmayı amaçladığını duyurmuştu.

Yeni aşkını ‘parti’de buldu

Mermerci, Magnet Quarterly dergisine verdiği röportajında, platformun amacını ve hedeflerini anlattı. Hayvanların yeni yuvalara kavuşmasını sağlamak için gönüllülerle birlikte çalıştıklarını belirten Mermerci, “Hâlâ yolumuzu bulma aşamasındayız, ancak en kısa sürede ciddi çalışmalarımıza başlamak istiyoruz” dedi.

Refik Anadol’a büyük ödül

Ünlü dijital sanatçı Refik Anadol, TIME 100 AI Etki Ödülü’ne layık görüldü. Dubai’de düzenlenen görkemli ödül töreninde Anadol, yapay zekânın sanatla birleşerek sınırları aşan bir deneyime dönüştüğünü söyledi.

Yeni aşkını ‘parti’de buldu

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Sanatı herkes için erişilebilir kılma vizyonunu paylaşan Anadol, yeni projesi ‘Dataland’ ile bu vizyonu daha da ileriye taşımayı planladığı açıklandı. Bu prestijli ödüle layık görülen diğer isimler arasında Elon Musk’ın eski sevgilisi ve oğlunun annesi müzisyen ve Media Empire CEO’su Grimes da yer aldı.

Örnek proje

Espressolab, “Birlikte Sorumluyuz!” diyerek Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle sahipsiz hayvanlar için anlamlı bir projeye imza attı.

Yeni aşkını ‘parti’de buldu

Espressolab Sahipsiz Hayvan Bakımevi, sokaktaki dostlarımızın sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açıldı. Açılış töreninde Espressolab’ın Kurucu Ortağı Emre Kocadağ ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney birlikte kurdeleyi kesti. Konuşmasında Kocadağ, “Bu projenin güzel bir başlangıç ve diğer markalara ilham kaynağı olmasını diliyoruz” diyerek sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaptı. Tebrikler...

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Yeni aşkını ‘parti’de buldu

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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