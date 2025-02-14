Yeni aşkını ‘parti’de buldu!

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Yıldız’ın hamile olduğunu açıklaması ve bebeğinin babasının Dinçkök olduğunu söylemesi, iş dünyasında ve sosyetede yankı uyandırmıştı.

Şimdi ise iş insanının yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor! Raif Dinçkök’ün yeni sevgilisi Seda Boyraz… İkilinin, geçtiğimiz günlerde sosyetenin ünlü ismi Ayşe San’ın doğum günü kutlamasında tanıştığı ve samimiyetlerinin kısa sürede ilerlediği iddia ediliyor.





Popüler mekân Carla’da gerçekleşen davette, yakınlıkları dikkat çeken çiftin yeni bir birlikteliğe başladığı dedikodular arasında. Raif Dinçkök, karda yürüyüp, izini belli etmeyenlerden... Muhtemelen Seda Boyraz’la ilişkisini de son derece gizli bir şekilde yürütmeye devam edecek…

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Hedeflerini anlattı

Hayvan hakları konusunda yıllardır aktif çalışmalar yürüten Derin Mermerci, sadece tepki göstermekle yetinmeyerek somut adımlar atma kararı almıştı. Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde “Bir Can Bir Candır” platformunu kurarak, istismara uğramış, ihmal edilmiş ve sokakta yaşayan hayvanlara destek olmayı amaçladığını duyurmuştu.





Mermerci, Magnet Quarterly dergisine verdiği röportajında, platformun amacını ve hedeflerini anlattı. Hayvanların yeni yuvalara kavuşmasını sağlamak için gönüllülerle birlikte çalıştıklarını belirten Mermerci, “Hâlâ yolumuzu bulma aşamasındayız, ancak en kısa sürede ciddi çalışmalarımıza başlamak istiyoruz” dedi.

Refik Anadol’a büyük ödül

Ünlü dijital sanatçı Refik Anadol, TIME 100 AI Etki Ödülü’ne layık görüldü. Dubai’de düzenlenen görkemli ödül töreninde Anadol, yapay zekânın sanatla birleşerek sınırları aşan bir deneyime dönüştüğünü söyledi.

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Sanatı herkes için erişilebilir kılma vizyonunu paylaşan Anadol, yeni projesi ‘Dataland’ ile bu vizyonu daha da ileriye taşımayı planladığı açıklandı. Bu prestijli ödüle layık görülen diğer isimler arasında Elon Musk’ın eski sevgilisi ve oğlunun annesi müzisyen ve Media Empire CEO’su Grimes da yer aldı.

Örnek proje

Espressolab, “Birlikte Sorumluyuz!” diyerek Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle sahipsiz hayvanlar için anlamlı bir projeye imza attı.

Espressolab Sahipsiz Hayvan Bakımevi, sokaktaki dostlarımızın sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açıldı. Açılış töreninde Espressolab’ın Kurucu Ortağı Emre Kocadağ ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney birlikte kurdeleyi kesti. Konuşmasında Kocadağ, “Bu projenin güzel bir başlangıç ve diğer markalara ilham kaynağı olmasını diliyoruz” diyerek sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaptı. Tebrikler...

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