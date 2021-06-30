Yeni aşkını fanları ele verdi

Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğün tarihi değişti! 26 Ağustos’ta, Sabancı Ailesi’nin Kanlıca’daki yalısında nikah masasına oturmayı planlayan çift, pandemi koşullarının hafiflemesiyle birlikte büyük bir düğün yapmaya karar verdi!
650 KONUK DAVETLİ
Çift, düğün planlarını revize ederek, yeni tarih olarak 3 Eylül’ü seçti. Mekan ise dillere destan düğünlerin adresi Çırağan Sarayı olacak. Geniş bir çevreleri olan Arzu-Ömer Sabancı, en büyük oğulları Hacı Sabancı’nın düğünün ailelerine yakışır bir şekilde olmasını istiyor. 650 konuğun davetli olacağı düğünün, bu yılın en görkemli düğünlerinden biri olacağına kuşkum yok.
Yazlık talebinde
büyük artışPandemiyle birlikte Türkiye’de en çok prim yapan yerlerin başında Bodrum geliyor. Yazlık bölgelere olan talep patlamasından dolayı Metreküp İnşaat da rotasını Bodrum’a çevirmiş. Metreküp İnşaat Kurucu ortağı Taner Tekin’le karşılaştım önceki gün, Bodrum’da hâlâ büyük bir talep fazlalığı olduğunu anlattı. “Yazlık evlere büyük bir ilgi var” diyen Tekin, bu nedenle Yalıkavak’a yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun...
Ceylan Çapa yeniden âşık! Uzun zamandır yalnız olan cemiyetin ünlü isminin yaklaşık 1 aydır İlya Salfati ile flört ettiğini duydum. Musevi cemaatinin tanınmış isimlerinden Christine ve Sanny Salfati’nin oğlu olan İlya Salfati, 42 yaşında ve birkaç ay önce uzun süreli ilişkisini noktalamış. Arkadaş ortamında tanışan çiftin Fethiye Hillside’da tatil yaptığı da gelen duyumlar arasında.
4 gün önce yeni yaşını kutlayan Ceylan Çapa’nın mutluluktan ayakları yerden kesilmiş. Bütün pandemi sürecini ailesiyle birlikte evde geçiren Çapa, şimdilerde aşkın verdiği enerjiyle işlerine sarılmış.
Güzelliği ve stiliyle sosyal medyanın en beğenilen isimlerinden olan Çapa, geçtiğimiz günlerde Dior’un sonbahar koleksiyonu için kamera karşısına geçmişti.
Çok yakında da yeni projelerle takipçilerinin karşısında olacakmış.
Beyan esastır
Dışarıdan “renkli hayatlar” yaşıyormuş gibi görünen insanlarla ilgili aldığım duyumları yazarım, bu duyumları teyit ettirmek için uğraşırım, sağlama almaya çalışırım haberimi. Ama bazen ne kadar sağlamasını yaparsanız yapın ya duyum yanlış çıkar, ya doğru olsa bile yalanlanır ya da haber kaynağınız bile bile size yalan haber vererek, sizi kendi amacına alet eder! Bu işin cilvesi de budur...
Mutlu kayınvalide, mutlu evlilik… Lafı ben uydurdum ama mutlu evliliğin temeli ailelerinin de mutlu olmasına bağlı. Mesut Özil de kaleyi içten fethedenlerden!
İngiltere’de oynarken hayatını birleştirdiği 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe’nin ailesiyle arasının çok iyi olduğunu duydum.
Fenerbahçe transferi sonrası kızları Ela ile İstanbul’a taşınan aile, kendilerine yeni bir yaşam kurdu ve bu yaşamın kalıcı olması için ellerinden geleni yapıyorlar.
Çamlıca’da, Elif Dürüst’ün villasını alan Mesut Özil, karısının isteği üzerine kayınvalidesini de yakınlara taşıdı.
Kayınvalidesi Gülter Gülşe’ye Acarkent’ten 12 milyon liraya bir villa alan yıldız futbolcu, eşinin annesinden ayrı kalmasına gönlü razı olmamış.
Hayırlı damatmış doğrusu...
Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ da kendi şarap bağı olan Brad Pitt, Johnny Depp, David Beckham gibi ünlü isimlerin kervanına katıldı!
Bir işadamının 15 yıl önce Tekirdağ’da “şarap köyü” yapmak için aldığı iki bin dönümlük araziden 10’ar dönüm satın alan iki yakın dost, burada kendi şaraplarını üretmeyi hedefliyor.
BAĞ EVİ YAPACAKLAR
10 dönümlük araziye, 250 metrekarelik kır evi yapma ruhsatları olan ikili, şimdiden yapı çalışmalarına başlamış bile.
Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, ilk birkaç sene sadece kendileri için üzüm yetiştirip, şarap yapacak.
İleride üzümler rüştünü ispatlayıp, uzmanlardan geçer not alırsa, iki arkadaş kendi bağlarından üretilen şarapları markalaştırmayı hedefliyor.
Türkiye’de Milli Takım, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Darüşşafaka Basketbol takımlarının, İspanya ligi La Liga’da Deportivo Alaves ile İtalya’da Bologna Basketbol Takımı’nın resmi kıyafet sponsoru olan Orka Holding, gözünü bu kez İtalya’nın birinci ligi Serie A’ya gözünü dikti!
Roma’da oynanan İtalya-Türkiye milli maçı için İtalya’ya giden Orka Holding’in patronu Süleyman Orakçıoğlu, Serie A’nın iddialı takımlarından Genoa CFC’nin resmi kıyafet sponsoru olmak için görüşmeler yapmış.
Bodrum ve Çağla Şıkel yazın ayrılmaz ikililerinden... Yıllardır her yaz Bodrum’da çalıştığım için rahatlıkla şunu iddia edebilirim; ünlü modelin Bodrum’a inişiyle sezon başlar! Ta ki bu yıla kadar. Çünkü Çağla Şıkel, bu yazı çocukları ve ailesiyle Çeşme’de geçirmeye karar vermiş.
Bodrum’da kendi evi olmasına rağmen neden böyle bir karar verdiğini merak ettiğimden araştırdım. Bu yaz büyük bir aile tatili planladıklarını öğrendiğim Şıkel, çocukları, kuzenleri, annesi, teyzesi, yeğeni derken bayağı kalabalık bir kadroyla tatile çıkmış.
Bodrum’daki ev küçük olduğundan orada rahat edemeyeceğini düşünen aile, bu nedenle Çeşme’den büyük bir ev tutmaya karar vermiş.
Hafta başı tatile start veren ve bol bol paylaşım yapan Çağla Şıkel, öğrendiğime göre evi 4 aylığına kiralamış ve 250 bin TL ödemiş.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Golf Challenge, Şahin Sucukları sponsorluğunda 10-11 ve 12 Haziran tarihlerinde Kemer Country Club’da gerçekleşti. Üç gün süren turnuvaya, golf tutkunları katıldı. Tüm gün birbirleriyle yarışarak turnuvaya renk katan golf tutkunları, sosyal mesafe kuralları içerisinde eğlenceli anlar yaşadı.
350 DAVETLİ KATILDI
12 Haziran Cumartesi günü ödül töreni ile tamamlanan Golf Challenge’a ilgi yoğundu. Tüm sağlık tedbirlerinin uygulandığı etkinliğe üç gün boyunca 350’ye yakın davetli katıldı. Dereceye giren isimlere kupalarını, Salih Fazlıoğlu ve eşi Saniye Fazlıoğlu, Fikret Öztürk ve Erhan Kamışlı takdim etti. Şahin Cat Men’s A kategorisinde Hasan Ceylan birinci, Ali İslamoğlu ikinci, Fehmi Zorlu ise üçüncü oldu. Şahin Cat Ladies A kategorisinde ise Ayşe Canan Ediboğlu birinci, Serra Tokar ikinci, Nayeon Lee de üçüncü oldu.
Bülent Ciritçi-Fikret Öztürk-Erhan Kamışlı-Mehmet Ziylan
Ahmet Özyazıcı-Gürkan Başeğmez-Salih Fazlıoğlu-Taner AnkaraSaniye Fazlıoğlu-Elçin Sönmez-Arda Obuz-Cengiz IşıkaraZeynep Başkaya-Fulya Filiz-Cansen Başaran SymesÖZEL ÖDÜLLERÖzel ödüller de sahiplerini buldu. “Nearest to the Pin Leadies” kategorisinde Şefika Kırçuval’a, “Nearest to the Pin Men’s”de Bülent Ciritçi’ye ödülünü Saniye Fazlıoğlu verdi. “Longest Drive Ladies” kategorisinde Beyhan Benardete’ye, “Longest Drive Men’s” kategorisinde Ali İslamoğlu’na ödülünü Salih Fazlıoğlu takdim etti.
Stiliyle ilham kaynağı olan cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, bugüne kadar birçok markayla işbirliği yaparak kendi tarzını yansıtan kapsül koleksiyonlara imza attı. Şimdilerde Boyner için hazırladığı jean koleksiyonuyla gündemde olan Mermerci’yi tebrik etmek için aradım.
Jean’in ana malzemesi olan denim kumaşın, Türkiye’deki ilk üreticisinin rahmetli babası Mehmet Ata Mermerci olduğunu söyleyen Derin Mermerci, “Günün birinde denimle yolumun kesişmesi bu yüzden en büyük dileğimdi” dedi.
Boyner için hazırladığı jean koleksiyonuyla, bu dileğine bir adım daha yaklaştığını söyleyen Mermerci, esas bombayı ise sona sakladı!
Artık başka markalar için kapsül koleksiyonu hazırlamayacağını belirten Derin Mermerci, ekibiyle birlikte kendi markasını kurmak için hazırlıklara başladığını söyledi.
Nazar boncukla Bodrum’a “merhaba”
Bodrum, bu yaz Louis Vuitton’a da ev sahipliği yapıyor. Yalıkavak Marina’da konumlanan iki katlı mağaza, nazar boncuklu vitrinleriyle sanatsal bir göz ziyafeti sunuyor. Marka, yeni mağazası için şık bir jest yaparak, limitli sayıda “Bodrum” imzalı çanta tasarımını da beğeniye sundu. Çantada, Bodrum denizinin sonsuz maviliğine ithafen bu rengin farklı tonları, deniz kabuğu şeklindeki deri bir aksesuvarla buluşuyor.
Geçtiğimiz yazdan beri birlikte olan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve cemiyetin ünlü ismi Alihan Aloğlu, ilişkilerinde ciddi bir adım daha atmış! Dilan Çiçek Deniz’i, anne ve babası Yasemin-Sedat Aloğlu ile tanıştıran Alihan Aloğlu, sevgilisini aile yemeklerine de götürmeye başlamış. Haftada bir kez yenilen aile yemeklerine dahil olan Dilan Çiçek Deniz’in, Aloğlu ailesi tarafından çok sevildiğini öğrendim.
Şimdilerde Bodrum’da arkadaşlarıyla tatil yapan güzel oyuncu, sonrasında sevgisiyle de alternatif bir tatil planlıyormuş.
Yazı birlikte geçirecek olan çift, büyük ihtimalle Kuzey Ege’nin bilinmeyen koylarında denize girecek.
Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, aşkını şu cümlelerle anlatarak, çok mutlu olduğunun altını çizmişti:
“Aşık olunca çok ama çok mutlu bir Dilan oluyorum…
İki bambaşka dünyayı ortak bir dünya haline getirmek ve bunu karşındakinin sınırlarını ihlal etmeden, kendi sınırlarını da koruyarak yapmak epey zahmetli ama bir o kadar da kıymetli…”
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, geçen hafta yayınladığı bir mesajla takımdan ayrıldığını duyurdu. “Hayırlı olsun” demek için aradığım Belözoğlu’na bundan sonra ne yapacağını sordum.
“Önce tatil” diyen yıldız sporcu, “Biliyor musun ben aslında 25 yıldır hiç tatil yapmadım” dedi.
Hep kısa tatiller yaptığını ve bu süreçlerde de kafasının hep dolu olduğunu ve tam anlamıyla dinlenemediğini anlatan Emre Belözoğlu, 25 yıldır ilk kez “kafasını dinleyecek...”
ÖNCE PRO LİSANSINI ALACAK
Çeşme’deki evinde eşi Tuğba Hanım, çocukları Ömer Akif, Meryem Leyla ve Zeynep Neda ile uzun bir tatil yapacak olan Emre Belözoğlu’nun telefonlarının hiç susmadığını öğrendim. Teklif üzerine teklif alan centilmen sporcuya, Milli Takım’da yardımcı hocalık yapması da teklif edilmiş. Şimdilik teklifleri kabul etmeyen Belözoğlu, önce UEFA Pro Lisans eğitimini tamamlamaya karar vermiş. Yaz boyunca eğitim alacak olan Belözoğlu, pro lisansını aldıktan sonra teklifleri değerlendirecekmiş.
Önceki gün Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’den romantik bir evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, 3 aylık hamile olduğu iddiasına yanıt verdi. Hem tebrik etmek hem de hamilelik dedikodusunu konuşmak için aradığım Subaşı haberlere gülüp geçtiğini söyledi, “Herkes her şeyi konuşuyor, Türkler her şeyi biliyor zaten” dedi.
Temmuz ayında İbiza’da nikâh masasına oturmayı planladıklarını da söyleyen Şeyma Subaşı, “Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten” diyerek şunları ekledi: “Açıkçası benim artık Türkiye ile alakam yok. Benimle de o kadar ilgilenilmiyordur artık diye düşünüyorum ama hâlâ hakkımda konuşuluyor. Daha evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar, boşanırsam ne kadar alacağımı, nafakamı konuşuyorlar!”
Yaz boyunca İbiza’da kalacağını anlatan Şeyma Subaşı, şu sıralar Miami’daki evinde tadilat yapıldığını da belirtti. Düğünden sonra İbiza’da kalacak olan çift, eylül ayında ABD’ye dönerek Miami’deki evlerine “Mrs. and Mr. Saloussi” olarak yerleşecek.
Ayrılık doğru, yeni ilişki yalan
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, bir yıl önce Londra’da North Finchley’de “T’acTing Talent Studio” adıyla bir oyunculuk okulu kurmuştu. Burada yaşayan hayranlarından yoğun ilgi gören Türkay, pandeminin araya girmesiyle okulunun kapısına kilit vurup İstanbul’a dönmüştü. Londra’da hayatın normale dönmesiyle Tuvana Türkay da okulunun kapılarını yeniden açıyor. Pandemi sürecinde İngiltere’deki hayranlarının mail bombardımanına tutulan Türkay, yoğun talep üzerine önümüzdeki günlerde Londra’ya uçacak. Kayıt almaya başlayan okul, 15 Temmuz’dan itibaren eğitime kaldığı yerden devam edecek.
Venedik Bienali’ne gidiyor
Bugüne kadar tablolarını New York, Miami, Roma ve Londra gibi dünyanın farklı sanat başkentlerinde sergileyen çağdaş sanatçı Laura Margarita, Venedik Bienali’nden davet aldı! 59. Venedik Bienali’nde eserlerini sergileyecek olan cemiyetin ünlü ismi, davetten büyük mutluluk duymuş.
Ancak bu yıl mayısta yapılması planlanan bienal, pandemi nedeniyle bir yıl ertelenmiş. Nisan 2022’de yapılacak olan 59. Venedik Bienali’ne şimdiden hazırlanmaya başlayan başarılı sanatçıyı ben de kutluyorum.
Babasından aldığı ilhamla kitap yazacak
Cemiyetin ünlü ismi Zeynep Selvili, geçtiğimiz şubat ayında babası Haluk Selvili’yi uzun süren bir kanser mücadelesinden sonra kaybetmişti.
Ciddi bir koleksiyoner olan Elif Dürüst, sanat tutkusunu sanatseverlerle paylaşmak için YouTube’a adım attı! Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube platformu için “Sanatın Ruhu” isimli bir program yapan Dürüst, önce psikologlarla sanatın insan psikoloji üzerindeki etkisini konuşacak, ardından sanatçılarla bir araya gelecek.
İlk programı için çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu ile bir araya gelen Dürüst, Uzman Psikolog Feriha Dildar’la da pandemide insan psikolojisini ve renklerin önemini konuştu. Sanat ve psikolojinin yıllardır ilgi duyduğu iki alan olduğunu söyleyen Dürüst, “İkisini bir arada düşünmek gerektiğine inanıyorum” diyerek program fikrini geliştirmiş.
Cüneyt Özdemir’in de bu fikri sevmesiyle kolları sıvayan Elif Dürüst, birçok sanatçıyla bir araya gelerek ürettikleri sanatın insan psikolojisine etkisini konuşmuş.
Contemporary İstanbul yarın başlıyor!Uzun bir bekleyişin ardından 15. Contemporary İstanbul, yarın start alıyor! Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen sanat fuarı, 1-2 Haziran VIP Ön İzleme, 3-6 Haziran tarihlerinde Genel Ziyaretçi programı ile Lütfi Kırdar Rumeli Salonları’nda sanatseverlerle bir araya geliyor.
Türkiye’deki çağdaş sanat galerilerini izleyicilerle buluşturacak fuar, aldığı COVID-19 önlem ve tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 15’inci edisyon için çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Contemporary İstanbul tüm zorluklara rağmen yeni fırsatlar çıkararak yoluna devam ediyor. İstanbul’a ve sanat pazarına olan görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” diye konuştu.
Çağdaş sanatın destekçisi
Contemporary İstanbul’un gerçekleşmesinde en büyük pay sahiplerinden biri de Akbank Yönetim Kurulu Suzan Sabancı Dinçer... Zira Akbank, 15 yıldır aralıksız bir şekilde fuarın ana sponsorluğunu üstleniyor.
Bir süredir adı Haldun Demirhisar’la aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, iş için geldiği İstanbul’dan Göcek’e döndü. Nisan başından beri iş insanı Haldun Demirhisar’la Göcek’te tatil yaptığı iddia edilen Sarıkaya, 2.5 yıldır üzerinde çalıştığı “Bergen” filminin kadrosundan ayrılmasıyla yeniden Demirhisar’ın yanına gitti.
Başka bir projenin çekim tarihlerinin çakışması nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Sarıkaya’nın büyük üzüntü yaşadığı belirtildi. Kafasını dağıtmak için İstanbul’daki işlerini hallettikten hemen sonra yine Göcek’e dönen oyuncunun, “Aramızda aşk yok, arkadaşız” dediği Haldun Demirhisar’la tatiline kaldığı yerden devam etme kararı aldığı öğrenildi.
Bebek geliyor
İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Vedat Alaton, nisan ayında üçüncü kez nikâh masasına oturarak, sevgilisi Seda Söğütlü ile evlenmişti.
Fenerbahçe’ye ve futbol dünyasının bir dönemine damga vuran efsane başkanlardan Aziz Yıldırım, Bodrum’da adres değişikliği yaptı!
Bitez’de yeni bir ev satın alan ünlü iş insanı, Yalıkavak’ta bulunan eski yazlığını ise kızları Gülşah Gordi ve Hande Gamgam’a bıraktı. Yıldırım, çocukluklarının geçtiği Yalıkavak’taki evin satılmasını istemeyen kızlarını kırmadı ve evi satmak yerine onlara verdi.
Büyük kızlarına böyle şık bir jest yapan ünlü iş insanı, eşi Gonca Yıldırım ve en küçük kızı Yaz ile Bitez’e geçti.
Yeni projenin startını verdi
Yaptığı lüks inşaat projeleriyle adını duyuran Emir Sarıgül, yeni projesi Beykoz’da hayata geçiriyor.
Yaptığı lüks inşaat projeleriyle adını duyuran Emir Sarıgül, yeni projesi Beykoz’da hayata geçiriyor.Maritza İnşaat Başkanı Emir Sarıgül, Maritza Evleri Kavacık, Maritza Konakları İstinye, Maritza Ataşehir Residance ve Maritza Loft Sarıyer ile 4 farklı butik projeyi hayata geçirmişti.
ABD’de 2008 yılında patlak veren mortgage krizi, tüketici alışkanlıklarını kökten değiştirmişti. Ömür boyu ev kredisi ödememek için küçük evlere yatırım yapan halk, böylece “tiny house” akımını başlatmıştı. Çoğu kez tekerlek üzerinde kurulu olan bu küçük evler, pandemiyle birlikte şehirden doğaya kaçmak isteyenler sayesinde dünyada moda oldu!
Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin de bu akıma kayıtsız kalamadığını öğrendim.
İzmir-Seferihisar’da bir arazi satın alan İynemli, buraya büyük bir villa yaptırmak yerine kendine yürüyen bir ev almış.
Tekerlekler üzerindeki evini arzu ettiği gibi dekore ettiren ünlü oyuncunun bu merakı için 300 bin lira harcadığını duydum.
Dizi çekimleri biter bitmez kız arkadaşı oyuncu Bige Önal’la birlikte Seferihisar’a gidecek olan İynemli, yaz boyunca “tiny house”unun tadını çıkaracak.
Çarşamba akşamı nişan var
Ekranın sevilen çifti Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, örnek aile yaşantılarıyla da halkın gözdesi. 16 yıldır evli olan çift, mütevazı yaşam tarzlarıyla dikkat çekiyor. Ekranın sevilen çifti Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, örnek aile yaşantılarıyla da halkın gözdesi. 16 yıldır evli olan çift, mütevazı yaşam tarzlarıyla dikkat çekiyor. 7 yaşındaki oğulları Can ile birlikte seyahat etmeyi çok seven ikili, pandemi nedeniyle bu tutkularına ara vermek zorunda kalmıştı. Kasabalı, TRT Belgesel kanalı için çektiği “Şehirden Uzakta” isimli programı için yıl boyunca Anadolu’yu köy köy gezerken, Sedef Avcı oğlu Can ile birlikte İstanbul’da kalmıştı. Çift, şimdi bugünlerin acısını çıkartmak için güzel bir tatil planladı!Pandemi nedeniyle kalabalık yerlere gitmek istemeyen çift, bir karavan kiralayıp, yola çıkacak. Belirli bir rota izlemek yerinde keyiflerine göre hareket edecek olan aile, bu macera dolu yolculuğa çıkmayı iple çekiyor.
Cunda aşıkları
Cemiyetin ünlü ismi Uğur Güven, sekiz aydır birlikte olduğu Brezilyalı model Carla Araujo ile Cunda’da tatil yapıyor. Ülkesinde hem tanınmış bir model hem de seyahat blogu yazarı olan Araujo, bir süredir Türkiye’den bildiriyor! İstanbul’dan paylaşımlar yapan model, şimdi takipçilerine Cunda’yı tanıtıyor. Havaların ısınmasıyla Uğur Güven’in Cunda’daki evinde soluğu alan çift, tüm yazı burada geçirmeyi planlıyor.
Kendi markasını kurdu
Işın Karaca, pandemi döneminde kızı ve erkek arkadaşı Can Yapıcıoğlu ile yerleştiği Urla’da müzik üretmeye devam ederken, diğer taraftan sürpriz projelerle sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.
2002 yılındaki Dünya Şampiyonası’nda Milli Takıma “Pazara Kadar” şarkısıyla uğurlu gelen Mustafa Sandal, bu kez yepyeni bir şarkı bestelendi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in çağrısıyla Euro 2020 için kolları sıvayan ünlü şarkıcı, “2002’de hocama ve Milli Takım’a uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra Avrupa Şampiyonası’nda! Şenol Hocam’a ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim” demişti.
Sandal, Euro 2020 şampiyonası için yazdığı şarkıyı sonunda bitirdi. Yapılan gizlilik anlaşması gereği sadece federasyonun yetki verdiği birkaç kişi ve Şenol Güneş tarafından dinlenen dostluk ve kardeşlik temalı şarkıya önümüzdeki günlerde bol sürprizli bir klip çekilecek. Klipte 11 ünlü sanatçı yer alacak ve şarkıyı seslendirecek. Klibin de hazırlanmasının ardından şarkı UEFA’ya gönderilecek.
Euro 2020, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvanın açılış maçı ise 11 Haziran gecesi Türkiye-İtalya arasında oynanacak.
Kararın ayrıntıları ortaya çıktı
Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşamaya başladı. Kendi evlerinden çıkarak ortak ev tutan çift, yaşamak için İstanbul’un en uzak noktasını, Uskumruköy’ü tercih etti!
Şu sıralar ekranların en popüler genç oyuncularından olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birbirlerine daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar almış. Şehrin kalabalığından uzakta, doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden ikili, arzu ettikleri hayatı Uskumruköy’de bulmuş! Ben de güle güle oturmalarını diliyorum...
Yeni veliaht yolda!
Gürsoy Şirketler Grubu’na yeni bir veliaht geliyor!
Yeni aşkını fanları ele verdi
Aslı Enver’in fanatik hayranları, geçtiğimiz günlerde yanında görülen gizemli erkeğin reklamcı Sarp Batur olduğunu ortaya çıkardı. İkilinin sosyal medyadaki “ayak izleri” aşkı ele verdi.
Aslı Enver beni yalanlamayı çok seviyor ama bu kez haberin kaynağı onun fan’ları! Geçtiğimiz günlerde bir erkekle sokakta yürürken fotoğrafı çekilen Aslı Enver’in, yanındaki erkeğin kim olduğunu fanatik hayranları buldu!
Yanındaki gizemli erkeğin elini omzuna attığı Enver, her zaman olduğu gibi bu konuda sessizliğini korusa da sosyal medyadaki ayak izlerini takip eden hayranları, o erkeğin Sarp Batur olduğunu keşfetti!
Ünlü yazar Enis Batur ile gastronomi yazıları yazan Figen Batur’un reklamcı oğlu Sarp Batur ile Aslı Enver’in üç ay önce tanıştığı iddia ediliyor. Çok fazla ortalıkta görünmeyen çiftin, şu sıralar Aslı Enver’in devam eden film çekimleri nedeniyle görüşemediği söyleniyor. Yönetmen Ketche ile Kaan Urgancıoğlu ile birlikte “Sen Yaşamaya Bak” isimli filmi çeken Enver, çekimler bitince bakalım yeni sevgilisiyle tatile çıkacak mı?
“SARPASLIBATUR” TAG’LERİ VAR
Bu arada Sarp Batur’un önceki evliliğinden bir kızı var. Hayranlarının tahminine göre ikili, bu nedenle ilişkilerini saklamayı ve “sadece arkadaşız” demeyi tercih ederek, her türlü haberi yalanlayacak.
Yalnız Aslı Enver’in fanatik hayranları çoktan “sarpaslibatur” ve “assar” şeklinde tag’ler açmış bile.
Hatta Figen Batur’un hesabını da keşfetmişler ve Sarp Batur’un fotoğraflarının altına yorum yapmaya başlamışlar!
Kitabın geliri şehit ailelerine
Fikret Orman’ın ablası, cemiyetin seçkin ismi Ümit Orman’ın ilk kitabı “İnsan” çıktı.
Tebrik etmek için aradığım Ümit Orman, kitabında “Biraz benden, biraz sizlerden bahsettim” dedi. Biraz dertlerinden, biraz neşelerinden ama en çok insanoğlundan bahsettiğini anlatan Orhan, kitabının tüm gelirini ise şehit ailelerini bağışlamış.
Bu anlamlı hareketi için Ümit Hanım’ı ayrıca tebrik ediyorum; kitap tüm D&R, Nezih gibi büyük kitapevlerinde satışta.
Lal’e sürpriz parti
Cemiyetin sevilen isimlerinden, eski rallicilerden Çağla Bostancı’nın kızı Lal, 15 yaşına girdi. Bebek Koru Kahvesi’nde ailesiyle birlikte pasta keseceğini düşünen Lal’e, arkadaşları sürpriz yapınca minik kutlama ayaküstü partiye dönüşmüş. Pastasını uzun zamandır görmediği arkadaşlarıyla birlikte üfleyen Lal’e ben de mutlu yaşlar diliyorum.
Türk markasıdünyaya açılıyor
Altı yıl önce İstanbul’da kurulan Barrus London global yolculuğunda önemli bir adım attı! Londra’da bir yatırım ofisi ortaklığıyla kurumsal yapısı tamamen değişen Barrus London; Türk, İngiliz ve Amerikalılardan oluşan bir İcra Komitesi tarafından yönetilecek.
Tüm birimleri, Barrus London Limited altında birleşen markanın Global Kreatif Direktörü Neslişah Yılmaz olacak. Yeni kurulan global satış ekibi ise İngiliz ve Amerikalılardan oluşuyor.
Markanın lojistik merkezleri de İngiltere ve Almanya’da kuruldu. Eylül ayı itibarı ile Avrupa’da 17 ülkede, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda’da moda e-ticaret siteleri ve mağazalarda satışta olacak Barrus London, önümüzdeki dönemde tüm markalarında sürdürülebilir, etik üretim ve satışa odaklanacak. Global ölçekte yine kendisiyle aynı ilkeleri benimsemiş farklı markalarla işbirlikleri de yapacak.