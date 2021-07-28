Yazlığının bahçesine saha yaptırıyor

Cemiyetin ünlü ismi Bettina Hakko, bayram tatilini çocukları ve kardeşiyle birlikte teknede geçirdi. Hakko’nun tekne kenarından yaptığı takla şov “maşallah” dedirtti.

Bettina Hakko, bayram tatilinden keyifli karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Teknede üç çocuğu Katia, Pia ve Can Hakko’yu ağırlayan Bettina Hakko’nun başka misafirleri de vardı. Pia Hakko’nun eşi Kerim Yeşil, Can Hakko’nun sevgilisi Deniz Aktaş ve Bettina Hakko’nun kardeşi Urs Machler de eğlenceli tatilin eşlikçisiydi.

Herkesin çizgili üst giydiği sevimli bir aile fotoğrafını paylaşan Bettina Hakko’nun tekneden takla atarak atladığı anları ise “maşallah” dedirtti. Oldukça sportif olan 61 yaşındaki Hakko’nun birbirinden akrobatik hareketleri, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bir maşallah da benden!





Bettina Hakko-Can Hakko-Kerim Yeşil-Deniz Aktas-Pia Hakko Yeşil-Katia Hakko-Urs Machler

Geleceğin sporcusu

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