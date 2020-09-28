Yalının satışına mahkemeden engel

İbrahim Tanrıverdi, kendisinden gizli bir şekilde stil danışmanı Ceylan Atınç’la evlenen oğlu Berk Tanrıverdi’ye tüm maddi yardımı kesti ve şirkete girişini de yasakladı.

Ünlü işadamı İbrahim Tanrıverdi ve oğlu Berk Tanrıverdi arasındaki sular durulmuyor...

Ağustos ayında, ailesinin itirazlarına rağmen sevgilisi Ceylan Atınç’la evlenen Berk Tanrıverdi, babasının tepkisiyle karşılaşmıştı.

İddiaya göre aile, Atınç’ın oğullarından yaşça büyük ve bir çocuk sahibi olması nedeniyle bu evliliğe karşı çıkmıştı.

Ailesinin onay vermemesine rağmen Berk Tanrıverdi, teknede yapılan küçük bir törenle Ceylan Atınç’la evlendi.

Bu gizli nikâha çok sinirlenen İbrahim Tanrıverdi, duyduğuma göre oğlunun hem baba evine hem de şirkete girişini yasaklamış. Her türlü maddi desteği de kesen İbrahim Bey, böylece oğlunu “yanlış” olarak gördüğü evliliğinden vazgeçirmeye çalışıyormuş.

Babasının vetosu karşısında ne yapacağını şaşıran Berk Tanrıverdi ise yeni eşiyle birlikte kendisine ait olan Zincirlikuyu’daki evde yaşamaya başlamış.

Öte yandan moda sektörünün tanınmış isimleri arasında yer alan Ceylan Atınç’ın geçtiğimiz günlerde ünlü bir moda dergisiyle iş görüşmesi yaptığı gelen haberler arasında.