Yakın dostu devrede

12 yıllık eşi Melis Gürsoy’dan boşanmak üzere olan işadamı Ali Gürsoy’u, bu kararından vazgeçirmek için yakın dostu Ayhan Akbin devreye girdi.
2008 yılında, Beylerbeyi Sarayı’nda yapılan görkemli bir düğünle evlenen ve aşklarını iki çocukla pekiştiren Ali-Melis Gürsoy çiftinin evliliklerinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyor. Gonca Ünsal’la aşk yaşadığı için eşinden boşanmak istediği iddia edilen Ali Bey, karantina öncesi evinden ayrılıp, babası Ergun Gürsoy’un yanına yerleşmişti.
YOĞUN MESAİ HARCIYOR
Boşanmak için dava açan ancak adliyelerin kapanması nedeniyle boşanamayan çifti yeniden bir araya getirmek için yakın çevreleri şimdilerde yoğun bir çaba sarf ediyormuş. Ailelerinin yanı sıra Ali Gürsoy’un yakın dostu Ayhan Akbin de çifti barıştırmak için devreye girmiş.
Ergun Gürsoy’un Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik yaptığı dönemde sağ kolu olan eski futbolcu Ayhan Akbin, o yıllardan beri hem Gürsoy Ailesi’nin hem de Ali Gürsoy’un yakın dostlarından biri.
Oyuncu Aydan Şener’in de eski eşi olan Akbin, şimdilerle Ali Gürsoy’u boşanma kararından vazgeçirmek için yoğun mesai harcıyormuş. Aynı zamanda Melis Gürsoy ile de konuşup eşini, çocukları için affetmesini istiyormuş.
Akkök Holding Başkan Vekili Nilüfer Dinçkök Çiftçi’nın kızı olan Melis Hanım, eşinin kendisini Gonca Ünsal ile aldatmasına çok kırılmış. Bu nedenle yeniden barışmaları zor gözükse de, belki Ayhan Akbin’in hatırı, çocuklarının da iyiliği için bu evliliği kurtarırlar.
Sevgilisinin evinde karantinada
Burcu Esmersoy cephesinden bir haberim var. Yılbaşından beri Jeff-Carole Hakko’nun oğlu Allan Hakko ile aşk yaşayan ünlü sunucu, karantina günlerini sevgilisinin yanında geçiriyormuş.
Azer Polat ile evliliğinden bir oğlu olan Allan Hakko, bu süreçte yalnız kalmaktansa, sevgilisinin yanında olmasını istemiş. Hakko’nun, Ulus Savoy Sitesi’ndeki evinde kalan Burcu Hanım, sosyal medya çekimleri ve diğer iş toplantıları için kendi evine geçiyormuş. 5 aydır birlikte olan çift, böylece karantina sürecini, birbirlerini daha iyi tanımak için fırsata çevirmiş.
Ekranlara dönüyor
Ekranların aranılan ismiyken, 2017’de Venedik’te yapılan bir düğünle hayatını işadamı Nedim Keçeli ile birleştiren Gamze Karaman Keçeli, sonrasında sunuculuğu bırakmıştı. İki sene önce ilk çocuğunu dünyaya getiren Gamze Hanım, şimdilerde yeniden ekrana çıkmak gün sayıyor.
Karantina günleri geçer geçmez bir TV programı sunmaya başlayacak olan Keçeli’nin yeni işi için çok heyecanlı olduğunu öğrendim. Bebeği Yaman’ı büyüttüğü için iş hayatına geri dönmeye hazırlanan Gamze Hanım’a en büyük desteği ise eşi Nedim Bey veriyormuş.
Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunu olan Gamze Karaman Keçeli, 2003 yılında Türkiye Güzeli seçilmiş, sonrası ise oyunculuk yapmaya başlamıştı. Ancak oyunculuğu çok fazla sevmeyen Keçeli, kariyerine sunucu olarak devam etmiş ve uzun yıllar gündüz kuşağı programlarında görev yapmıştı. Ben de ekrana çok yakıştırdığım Gamze Hanım’ı şimdiden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.
28 günde maske fabrikası kurdu
A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, koronavirüs nedeniyle maske sıkıntısı çeken sağlık sektörüne destek vermek amacıyla 200 milyon TL yatırımla ‘Global Mask’ adında maske üretim fabrikası kurdu. Türkiye’nin en büyük maske üretim yeri olan fabrika bugün İstanbul Hadımköy’de açılacak. Yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika, günde 10 milyon, ayda ise 300 milyon adet son teknoloji ürünü maskeyi el değmeden üretecek. Marka, ürettiği maskenin yüzde 50’sini Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) hibe edecek.
Sadece 28 günde fabrikayı kuran Uğur Akkuş, gecesini gündüzüne katarak yatırımı gerçekleştirirken, bir de büyük bir acı yaşadı. Ebru Şallı ile evli olan Akkuş, geçtiğimiz günlerde eşinin küçük oğlu Pars’ın ölümüyle sarsıldı. Akkuş, devlete verdiği acil üretim sözünü yerine getirmek için gündüzleri taziye ve eşiyle ilgilenirken, geceleri ise sabahlara kadar fabrikada çalışarak yatırımını hayata geçirmiş.
Yakın dostu devrede
12 yıllık eşi Melis Gürsoy’dan boşanmak üzere olan işadamı Ali Gürsoy’u, bu kararından vazgeçirmek için yakın dostu Ayhan Akbin devreye girdi.
2008 yılında, Beylerbeyi Sarayı’nda yapılan görkemli bir düğünle evlenen ve aşklarını iki çocukla pekiştiren Ali-Melis Gürsoy çiftinin evliliklerinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyor. Gonca Ünsal’la aşk yaşadığı için eşinden boşanmak istediği iddia edilen Ali Bey, karantina öncesi evinden ayrılıp, babası Ergun Gürsoy’un yanına yerleşmişti.
YOĞUN MESAİ HARCIYOR
Boşanmak için dava açan ancak adliyelerin kapanması nedeniyle boşanamayan çifti yeniden bir araya getirmek için yakın çevreleri şimdilerde yoğun bir çaba sarf ediyormuş. Ailelerinin yanı sıra Ali Gürsoy’un yakın dostu Ayhan Akbin de çifti barıştırmak için devreye girmiş.
Ergun Gürsoy’un Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik yaptığı dönemde sağ kolu olan eski futbolcu Ayhan Akbin, o yıllardan beri hem Gürsoy Ailesi’nin hem de Ali Gürsoy’un yakın dostlarından biri.
Oyuncu Aydan Şener’in de eski eşi olan Akbin, şimdilerle Ali Gürsoy’u boşanma kararından vazgeçirmek için yoğun mesai harcıyormuş. Aynı zamanda Melis Gürsoy ile de konuşup eşini, çocukları için affetmesini istiyormuş.
Akkök Holding Başkan Vekili Nilüfer Dinçkök Çiftçi’nın kızı olan Melis Hanım, eşinin kendisini Gonca Ünsal ile aldatmasına çok kırılmış. Bu nedenle yeniden barışmaları zor gözükse de, belki Ayhan Akbin’in hatırı, çocuklarının da iyiliği için bu evliliği kurtarırlar.
Sevgilisinin evinde karantinada
Burcu Esmersoy cephesinden bir haberim var. Yılbaşından beri Jeff-Carole Hakko’nun oğlu Allan Hakko ile aşk yaşayan ünlü sunucu, karantina günlerini sevgilisinin yanında geçiriyormuş.
Azer Polat ile evliliğinden bir oğlu olan Allan Hakko, bu süreçte yalnız kalmaktansa, sevgilisinin yanında olmasını istemiş. Hakko’nun, Ulus Savoy Sitesi’ndeki evinde kalan Burcu Hanım, sosyal medya çekimleri ve diğer iş toplantıları için kendi evine geçiyormuş. 5 aydır birlikte olan çift, böylece karantina sürecini, birbirlerini daha iyi tanımak için fırsata çevirmiş.
Ekranlara dönüyor
Ekranların aranılan ismiyken, 2017’de Venedik’te yapılan bir düğünle hayatını işadamı Nedim Keçeli ile birleştiren Gamze Karaman Keçeli, sonrasında sunuculuğu bırakmıştı. İki sene önce ilk çocuğunu dünyaya getiren Gamze Hanım, şimdilerde yeniden ekrana çıkmak gün sayıyor.
Karantina günleri geçer geçmez bir TV programı sunmaya başlayacak olan Keçeli’nin yeni işi için çok heyecanlı olduğunu öğrendim. Bebeği Yaman’ı büyüttüğü için iş hayatına geri dönmeye hazırlanan Gamze Hanım’a en büyük desteği ise eşi Nedim Bey veriyormuş.
Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunu olan Gamze Karaman Keçeli, 2003 yılında Türkiye Güzeli seçilmiş, sonrası ise oyunculuk yapmaya başlamıştı. Ancak oyunculuğu çok fazla sevmeyen Keçeli, kariyerine sunucu olarak devam etmiş ve uzun yıllar gündüz kuşağı programlarında görev yapmıştı. Ben de ekrana çok yakıştırdığım Gamze Hanım’ı şimdiden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.
28 günde maske fabrikası kurdu
A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, koronavirüs nedeniyle maske sıkıntısı çeken sağlık sektörüne destek vermek amacıyla 200 milyon TL yatırımla ‘Global Mask’ adında maske üretim fabrikası kurdu. Türkiye’nin en büyük maske üretim yeri olan fabrika bugün İstanbul Hadımköy’de açılacak. Yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika, günde 10 milyon, ayda ise 300 milyon adet son teknoloji ürünü maskeyi el değmeden üretecek. Marka, ürettiği maskenin yüzde 50’sini Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) hibe edecek.
Sadece 28 günde fabrikayı kuran Uğur Akkuş, gecesini gündüzüne katarak yatırımı gerçekleştirirken, bir de büyük bir acı yaşadı. Ebru Şallı ile evli olan Akkuş, geçtiğimiz günlerde eşinin küçük oğlu Pars’ın ölümüyle sarsıldı. Akkuş, devlete verdiği acil üretim sözünü yerine getirmek için gündüzleri taziye ve eşiyle ilgilenirken, geceleri ise sabahlara kadar fabrikada çalışarak yatırımını hayata geçirmiş.